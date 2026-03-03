Preţul benzinei în SUA a depăşit pragul de 3 dolari pe galon

Preţul mediu al benzinei la pompă în SUA a depăşit luni pragul de 3 dolari pe galon pentru prima dată din noiembrie, pe fondul agravării conflictului din Orientul Mijlociu, punând la încercare aprobarea publică a deciziei preşedintelui Donald Trump de a ataca Iranul, au afirmat analiştii, potrivit Reuters.

Răzbunarea Teheranului ca răspuns la atacurile SUA şi Israelului a perturbat aprovizionarea globală cu petrol, deoarece a lovit instalaţiile de producţie din ţările vecine şi navele din Strâmtoarea Hormuz, o rută comercială globală cheie

Preţurile petrolului au crescut, ţiţeiul Brent crescând cu peste 5% până la aproape 77 de dolari pe baril, iar preţurile combustibililor crescând în tandem cu costurile materiilor prime, scrie News.ro.



Preţurile mai mari la pompă reprezintă un risc major pentru Trump şi colegii săi republicani, în contextul alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie, mulţi americani având dificultăţi în a face faţă creşterii costurilor bunurilor de uz zilnic.



Aproape jumătate dintre respondenţii unui sondaj Reuters/Ipsos au declarat că ar fi mai puţin dispuşi să susţină campania lui Trump împotriva Iranului dacă preţurile petrolului şi gazelor ar creşte în SUA.



„Preţurile benzinei au un impact psihologic puternic”, a declarat Mark Malek, director de investiţii la Siebert Financial. „Ele reprezintă cifra inflaţiei pe care consumatorii o văd în fiecare zi.”



Analiştii se aşteaptă ca fiecare creştere de 10 dolari pe baril a preţului petrolului brut să ducă la o creştere de 25 de cenţi pe galon la pompă.



Problemele de rafinare ar putea duce la creşteri mai mari ale preţurilor combustibililor, a spus Malek.



Preţurile medii ale benzinei la pompă au depăşit luni 3 dolari pe galon, potrivit unei baze de date în timp real OPIS. Acestea ar trebui să crească până la 3,25 dolari pe galon în această săptămână din cauza crizei actuale, a declarat Tom Kloza, consilier principal al furnizorului de combustibil Gulf Oil.



Preţurile benzinei din SUA au crescut timp de patru săptămâni consecutive înainte de atacurile asupra Iranului, potrivit datelor GasBuddy, pe măsură ce rafinăriile au început tranziţia către combustibilul auto de vară, care este impus de reglementările de mediu şi mai costisitor de produs.



Creşterile vor fi exacerbate de conflict, a declarat analistul GasBuddy, Patrick De Haan.



„În săptămâna următoare, preţurile benzinei vor fi probabil supuse unei presiuni ascendente crescute, pe măsură ce tendinţele sezoniere continuă şi pieţele navighează în acest peisaj geopolitic în continuă evoluţie”, a declarat De Haan.

