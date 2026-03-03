Live TV

Preţul benzinei în SUA a depăşit pragul de 3 dolari pe galon

Data actualizării: Data publicării:
pompa de benzina
Foto: GettyImages

Preţul mediu al benzinei la pompă în SUA a depăşit luni pragul de 3 dolari pe galon pentru prima dată din noiembrie, pe fondul agravării conflictului din Orientul Mijlociu, punând la încercare aprobarea publică a deciziei preşedintelui Donald Trump de a ataca Iranul, au afirmat analiştii, potrivit Reuters.

Răzbunarea Teheranului ca răspuns la atacurile SUA şi Israelului a perturbat aprovizionarea globală cu petrol, deoarece a lovit instalaţiile de producţie din ţările vecine şi navele din Strâmtoarea Hormuz, o rută comercială globală cheie

Preţurile petrolului au crescut, ţiţeiul Brent crescând cu peste 5% până la aproape 77 de dolari pe baril, iar preţurile combustibililor crescând în tandem cu costurile materiilor prime, scrie News.ro.

Preţurile mai mari la pompă reprezintă un risc major pentru Trump şi colegii săi republicani, în contextul alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie, mulţi americani având dificultăţi în a face faţă creşterii costurilor bunurilor de uz zilnic.

Aproape jumătate dintre respondenţii unui sondaj Reuters/Ipsos au declarat că ar fi mai puţin dispuşi să susţină campania lui Trump împotriva Iranului dacă preţurile petrolului şi gazelor ar creşte în SUA.

„Preţurile benzinei au un impact psihologic puternic”, a declarat Mark Malek, director de investiţii la Siebert Financial. „Ele reprezintă cifra inflaţiei pe care consumatorii o văd în fiecare zi.”

Analiştii se aşteaptă ca fiecare creştere de 10 dolari pe baril a preţului petrolului brut să ducă la o creştere de 25 de cenţi pe galon la pompă.

Problemele de rafinare ar putea duce la creşteri mai mari ale preţurilor combustibililor, a spus Malek.

Preţurile medii ale benzinei la pompă au depăşit luni 3 dolari pe galon, potrivit unei baze de date în timp real OPIS. Acestea ar trebui să crească până la 3,25 dolari pe galon în această săptămână din cauza crizei actuale, a declarat Tom Kloza, consilier principal al furnizorului de combustibil Gulf Oil.

Preţurile benzinei din SUA au crescut timp de patru săptămâni consecutive înainte de atacurile asupra Iranului, potrivit datelor GasBuddy, pe măsură ce rafinăriile au început tranziţia către combustibilul auto de vară, care este impus de reglementările de mediu şi mai costisitor de produs.

Creşterile vor fi exacerbate de conflict, a declarat analistul GasBuddy, Patrick De Haan.

„În săptămâna următoare, preţurile benzinei vor fi probabil supuse unei presiuni ascendente crescute, pe măsură ce tendinţele sezoniere continuă şi pieţele navighează în acest peisaj geopolitic în continuă evoluţie”, a declarat De Haan.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1079236515
1
Trump: Vom continua cu „forță maximă” până la îndeplinirea misiunii. SUA au lovit peste...
racheta balsitica lansata
2
Rachete iraniene, lansate în direcția Europei. Două proiectile ar fi fost trimise spre...
profimedia-1079236515
3
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 3. Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz și amenință cu...
avion f-15 in kuwait
4
Trei avioane americane de luptă F-15 s-au prăbușit în Kuweit. Ce explicație au dat...
avion Boeing KC-135 „Stratotanker”
5
SUA își mută avioanele militare dintr-o țară europeană care nu i-a permis folosirea...
Anamaria Prodan: "Este ceva ireal! Nu există război! Bombele sunt doar invenții"
Digi Sport
Anamaria Prodan: "Este ceva ireal! Nu există război! Bombele sunt doar invenții"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
donald trump steve witkoff
Emisarul lui Donald Trump: Iranul s-a „lăudat” că poate produce 11 bombe nucleare
Seal of the United States Department of Defense
Statele Unite își îndeamnă cetățenii să părăsească „imediat” 14 țări din Orientul Mijlociu
rusia iran
Ziua în care Rusia și-a trădat încă un aliat: cum a fost abandonat Iranul în fața atacurilor americano-israeliene
Donald Trump
Cum a ajuns „Președintele Păcii” să iubească intervențiile militare. Trump, mai războinic în ultimul an decât în tot primul său mandat
iran-teheran - 2 martie 2026
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 4. SUA au atacat peste 1.200 de ținte în primele 48 de ore. Iranul a lovit mai multe state din Orient
Recomandările redacţiei
Imagine cu caracter ilustrativ. Aeroportul Henri Coandă, decolare. Foto Profimedia
Peste 300 de români au fost repatriați prin Egipt, cu două avioane...
Ali Khamenei
Asasinarea ayatollahului: camere de trafic piratate, sabotarea...
Iran highlighted on political map under magnifying glass
Emiratele Arabe Unite și Qatarul îndeamnă aliații să-l convingă pe...
Traian Băsescu
„Și pietrele mă cunosc în Strâmtoarea Ormuz”. Ce îl îngrijorează pe...
Ultimele știri
Eforturi pentru aducerea acasă a celor 28 de elevi blocați în Dubai. Tatăl unui copil: „Nici nu avem ce face, dacă ne credeți”
Explozie urmată de incendiu, în Sectorul 6 al Capitalei. O persoană a murit după ce casa în care locuia s-a prăbuşit
Rețeaua de sateliți a lui Elon Musk se asociază cu Deutsche Telekom, pentru un nou serviciu mobil bazat pe satelit în Europa
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Eclipsa de Lună plină din Fecioară de pe 3 martie le schimbă viețile. Cele trei zodii care vor avea noroc în...
Cancan
Cum a reușit Viorel Dejeu, un medic chirurg, să plece din Dubai: 'Informație care poate ajuta!'
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Ionela Tîrlea, vicecampioana olimpică ce a bucurat sute de mii de români. Ce face astăzi
editiadedimineata.ro
2025, cel mai sângeros an pentru presă: număr record de jurnaliști uciși
Fanatik.ro
De ce nu mai vorbește, de fapt, Gigi Becali despre fotbal! Acesta este adevăratul motiv din spatele deciziei...
Adevărul
Războiul din Iran lovește în investițiile românilor din Dubai. Economist: „E un avertisment că anumite...
Playtech
Îl mai ţii minte pe Andrei Zaharescu? Meseria neaşteptată pe care o are acum, s-a mutat în celălalt capăt al...
Digi FM
Moby, legenda muzicii electronice, de la viața cu 20 de beri pe seară și droguri, la un trai "monastic"...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Anunțul Iranului pe care-l aștepta întreaga planetă
Pro FM
Anca Țurcașiu și partenerul ei, blocați în Thailanda din cauza conflictului din Orientul Mijlociu: „Încercăm...
Film Now
Puștiul din „Adolescence” doboară recordul lui Kate Winslet. La 16 ani devine cel mai tânăr câștigător la...
Adevarul
Războiul dintre SUA și Iran lovește crunt Europa. Vești proaste pentru România: „Tabloul e și mai nefericit”
Newsweek
Ajutorul la pensie se va acorda doar pensionarilor cu pensie sub 2.000 lei. Și banii vor fi mai puțini
Digi FM
Zara Larsson spune că nu ascultă piese ale artiștilor "abuzatori": "Cu siguranță nu veți găsi nimic de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Gaura gravitaţională" de sub Antarctica oferă o privire rară asupra interiorului profund al Terrei.Cum este...
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Harrison Ford, discurs în lacrimi la gala Actor Awards 2026. Cuvintele dulci pentru Calista Flockhart au...
UTV
Tom Holland şi Zendaya s-au căsătorit în secret. Anunţul a fost făcut pe covorul roşu de la SAG Awards