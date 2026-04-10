Live TV

Prețurile scapă de sub control în SUA. Inflația a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani, pe fondul scumpirii petrolului

Data publicării:
Fuel pump inserting into tank during refueling. Close-up of hand refilling vehicle with gasoline
Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia

Inflația din Statele Unite a accelerat puternic în martie, ajungând la cel mai ridicat nivel din aproape doi ani, pe fondul scumpirii accelerate a petrolului, generată de tensiunile din Orientul Mijlociu. Creșterea prețurilor la carburanți a avut cel mai mare impact asupra evoluției generale, în timp ce analiștii avertizează că efectele ar putea continua să se resimtă în economie, de la transport până la alimente, reducând totodată șansele unei scăderi a dobânzilor în acest an, scrie BBC.

Prețurile de consum au crescut cu 3,3% în intervalul de 12 luni până în martie, în urcare de la 2,4% în februarie, potrivit Departamentului Muncii.

Creșterea, așteptată de analiști, reprezintă cea mai mare variație lunară din 2022, când economia globală era afectată de șocul energetic provocat de invazia Rusiei în Ucraina.

Majorarea din ultima lună a fost determinată de scumpirea accelerată a carburanților, după ce blocarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz, pe fondul conflictului, a împins prețurile petrolului în sus, arată raportul.

Prețurile la benzină au crescut cu 21,2% din februarie până în martie, cea mai mare majorare lunară de când guvernul american a început să colecteze aceste date, în 1967. Prețurile pentru combustibilul lichid au urcat cu peste 30%, cel mai puternic salt din februarie 2000.

Impactul este deosebit de vizibil în state precum California, unde prețurile la combustibil erau deja mai ridicate decât media națională.

Joi, prețul mediu pentru un galon de benzină în California era de 5,93 dolari, comparativ cu media națională de 4,16 dolari, potrivit Asociației Americane a Automobiliștilor.

Annel Villegas, în vârstă de 23 de ani, a descris costurile drept „teribile”, folosind și un limbaj mai dur pentru a sublinia situația.

„Conduc un camion, așa că îl alimentez la fiecare jumătate de rezervor, iar acum ajunge la 70, 80 de dolari”, a spus ea, adăugând că a încercat să reducă deplasările cât mai mult posibil din cauza scumpirilor.

Cu toate acestea, ea a precizat: „Trebuie să fac ce trebuie ca să trăiesc... Mă adaptez la orice vine, chiar dacă înseamnă să plătesc mai mult.”

Creșterea prețurilor la combustibil a reprezentat aproape trei sferturi din avansul inflației din februarie până în martie.

De asemenea, au crescut prețurile biletelor de avion și ale îmbrăcămintei, ceea ce, potrivit analiștilor, reflectă atât costurile mai mari la energie, cât și efectele persistente ale tarifelor, pe care companiile le transferă în continuare către consumatori.

Prețurile alimentelor au rămas neschimbate între februarie și martie, însă analiștii avertizează că acestea ar putea crește în lunile următoare, pe măsură ce se resimt costurile mai ridicate de transport și ale îngrășămintelor.

Strâmtoarea Ormuz este un punct strategic pentru transportul unor resurse esențiale, precum gazele naturale, îngrășămintele, aluminiul și heliul, dar și petrolul.

Deși discuțiile dintre SUA și Iran au alimentat speranțele privind reluarea traficului naval în zonă, analiștii avertizează că normalizarea livrărilor de energie ar putea dura. Prețurile petrolului au scăzut față de maximele recente, însă rămân semnificativ mai ridicate decât înainte de conflict.

Situația a redus șansele ca banca centrală a SUA să reducă dobânzile în acest an.

„Speranța este ca acest fenomen să fie temporar, însă oficialii Rezervei Federale vor fi mult mai prudenți înainte de a transmite publicului că inflația va fi tranzitorie, după ce au subestimat inflația post-pandemie și au catalogat-o greșit ca atare”, a declarat Atakan Bakiskan, economist pentru SUA la Berenberg.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

