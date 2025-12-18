Live TV

Prietenul lui Elon Musk a fost numit la conducerea NASA. Cine este Jared Isaacman

Data publicării:
nasa
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
NASA, cu forțe reduse Îngrijorări din cauza relației sale cu Musk Primul astronaut privat 

Senatul SUA a confirmat miercuri numirea miliardarului Jared Isaacman, primul astronaut privat, în funcţia de administrator al NASA, la propunerea preşedintelui Donald Trump, făcând astfel ca un susţinător al misiunilor pe Lună şi Marte şi totodată un fost asociat al CEO-ului SpaceX, Elon Musk, să devină al 15-lea lider al agenţiei spaţiale americane, relatează Reuters.

Numirea lui Isaacman, pe care Trump l-a retras şi apoi l-a propus din nou pentru funcţia de administrator al NASA în acest an, a fost aprobată cu 67 de voturi pentru şi 30 împotrivă, la două săptămâni după ce acesta le-a spus senatorilor, în cadrul celei de-a doua audieri, că NASA trebuie să accelereze ritmul pentru a devansa China în cursa către Lună în acest deceniu.

Dintre cele 67 de voturi în favoarea lui Isaacman, 16 au fost din partea democraţilor, alături de 51 din partea republicanilor. Toate cele 30 de voturi împotriva confirmării sale au fost din partea democraţilor.

Isaacman va conduce o agenţie cu 14.000 de angajaţi, care investeşte miliarde de dolari în cea mai ambiţioasă misiune de explorare spaţială de până acum: readucerea oamenilor pe Lună pentru a stabili o prezenţă pe termen lung pe suprafaţa acesteia, înainte de a trimite astronauţi pe Marte.

NASA, cu forțe reduse

Casa Albă, în cadrul efortului de eficientizare a guvernului condus de Musk, a redus angajaţii NASA cu 20% şi a încercat să reducă bugetul agenţiei pentru 2026 cu aproximativ 25% faţă de suma obişnuită de 25 de miliarde de dolari, punând în pericol zeci de programe de ştiinţă spaţială pe care cercetătorii şi unii oficiali le considerau prioritare.

Isaacman pledează pentru o reorientare a eforturilor către misiuni pe Marte, pe lângă misiunile de aselenizare Artemis, precum şi o dependenţă mai mare de companii private precum SpaceX pentru a economisi banii contribuabililor şi a stimula concurenţa în sectorul privat.

Maria Cantwell, membru de rang înalt al Comisiei pentru comerţ a Senatului, care supervizează NASA, a criticat eforturile administraţiei Trump de a reduce unitatea ştiinţifică a NASA. Ea a susţinut însă confirmarea lui Isaacman miercuri. „În timpul procesului de nominalizare, domnul Isaacman a subliniat importanţa dezvoltării unei rezerve de viitori oameni de ştiinţă, ingineri, cercetători (şi) astronauţi pentru a sprijini dezvoltarea ştiinţifică şi tehnologică şi pentru a se alinia la obiectivele NASA. Sunt total de acord”, a spus Cantwell.

Îngrijorări din cauza relației sale cu Musk

Unii senatori democraţi au declarat în timpul audierii lui Isaacman din 3 decembrie că sunt îngrijoraţi de apropierea lui Isaacman de Musk, a cărui companie deţine contracte cu NASA în valoare de aproximativ 15 miliarde de dolari şi ar putea beneficia de anumite politici susţinute de Isaacman.

Musk a susţinut numirea lui Isaacman când Trump a fost ales în 2024. Musk a încercat să realinieze programul spaţial american, punând un accent mai mare pe misiunile pe Marte în timpul mandatului său de consilier apropiat al lui Trump.

Senatorii republicani şi unii democraţi, inclusiv Cantwell, au subliniat, de asemenea, urgenţa misiunilor pe Lună, în care NASA este într-o cursă contracronometru cu China, care îşi propune să trimită astronauţi pe Lună până în 2030. NASA se confruntă cu un obiectiv nesigur pentru 2028, folosind racheta Space Launch System şi racheta gigantică Starship a SpaceX, în curs de dezvoltare, ca modul de aterizare.

Şeful interimar al NASA, Sean Duffy, care conduce şi Departamentul Transporturilor al SUA, l-a felicitat pe Isaacman pe X, urându-i succes în mandatul său şi în conducerea NASA, „pe măsură ce ne întoarcem pe Lună în 2028 şi învingem China”, după cum a subliniat el.

Primul astronaut privat 

În vârstă de 42 de ani, Jared Isaacman, un magnat al comerţului electronic, care a zburat de două ori pe orbită în misiuni astronautice complet private în calitate de client şi colaborator al SpaceX, a fost eliminat din cursa pentru conducerea agenţiei spaţiale la sfârşitul lunii mai, pe fondul disputei mediatizate dintre Trump şi Musk. Sean Duffy, şeful Departamentului Transporturilor din SUA, a fost numit şef interimar al NASA în iulie. La începutul lunii noiembrie, Donald Trump, a anunţat că îl renominalizează pe Jared Isaacman la şefia NASA, relaţiile sale cu Musk părând să se fi ameliorat între timp. Revenirea lui Isaacman ca propunere a lui Trump pentru a ocupa postul vacant din cadrul NASA pe o bază permanentă a avut loc la circa două săptămâni după ce Duffy declarase că invită alte companii să concureze cu SpaceX pentru contractul agenţiei spaţiale pentru aselenizare, ceea ce a dus la o dispută publică între Duffy şi Musk cu privire la cine ar trebui să conducă agenţia spaţială.

Isaacman, fondator şi CEO al serviciului de tranzacţii financiare Shift4 Payments, a fost comandantul şi principalul sponsor al primului echipaj spaţial complet privat care a ajuns pe orbita Pământului în 2021. El a condus o echipă de patru astronauţi civili începători la bordul unei nave spaţiale SpaceX într-o misiune de trei zile numită Inspiration4. S-a întors pe orbită în septembrie 2024 cu o misiune privată, pe care a finanţat-o din nou, conducând un alt cvartet de astronauţi privaţi într-o misiune numită Polaris Dawn, în care s-a alăturat unui inginer SpaceX pentru a efectua prima ieşire spaţială privată din lume.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dmitri Peskov
1
Schimbare de ton. Kremlinul spune că poziția Rusiei privind trupele europene în Ucraina e...
victor negrescu
2
Victor Negrescu, despre tăierea pensiilor magistraților: „Dacă pică la CCR, trebuie să...
ilie bolojan catalin predoiu pnl
3
Bolojan, despre o demisie a lui Cătălin Predoiu: „Ca să ai rezultate, trebuie...
Foto: Getty Images
4
Premierul britanic îi dă ultimatum lui Roman Abramovich să transfere banii din vânzarea...
President Donald Trump Awards Mexican Border Defense Medal in Oval Office
5
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din...
Un fotbalist de la Barcelona SC a fost împușcat mortal în plină stradă. Atenție! Imagini cu puternic impact emoțional
Digi Sport
Un fotbalist de la Barcelona SC a fost împușcat mortal în plină stradă. Atenție! Imagini cu puternic impact emoțional
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
volodimir zelenski la birou
Cele trei puncte nevralgice din negocierile de pace. Zelenski anunță că-și trimite echipa să discute iar cu oamenii lui Trump
Președintele SUA, Donald Trump.
Trump ar fi discutat cu un avocat despre posibilitatea de a candida pentru al treilea mandat. „Prevederile Constituţiei sunt neclare”
Petrolier rusesc pe mare
Rusia speră ca Trump să nu comită „o greşeală fatală” în cazul Venezuelei. Și China sprijină Caracas, dar fără să promită vreun ajutor
Dan Bongino
Numărul 2 din FBI, numit chiar de Donald Trump, părăsește agenția după mai puțin de un an. „Un mandat controversat”
sala de bal casa alba
Proiectul sălii de bal de la Casa Albă, inițiat de Donald Trump, poate continua, a decis un judecător federal american
Recomandările redacţiei
Belgium Europe Summit
Haos la Bruxelles, în ziua summitului UE. Proteste violente: 10.000...
camera deputatilor
Cât pierd, de fapt, parlamentarii dacă se taie suma forfetară cu 10%...
Irineu Darau
Cine este Irineu Darău, propus de USR la Ministerul Economiei...
nicusor dan la consiliul european
Nicușor Dan, mesaj de la ultima reuniune a Consiliului European din...
Ultimele știri
Spania înființează o rețea națională de adăposturi climatice. Pedro Sanchez: „Valurile de căldură nu mai sunt o raritate”
Separatiștii din Transnistria au decretat stare de urgență economică. Motivele invocate de Tiraspol
Ministerul Dezvoltării a decontat peste 141,6 milioane de lei pentru investiţii finanţate prin PNRR
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna Nouă în Săgetător. Două zodii vor avea parte de schimbări în relații
Cancan
A început războiul pentru averea Rodicăi Stănoiu! Moștenitorii surpriză, care i-au luat fața Puișorului
Fanatik.ro
Ilie Năstase, primul mare sportiv al lumii care a semnat cu Nike. Cum l-a „furat” rivala Adidas pe „Nasty”
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Universitatea Craiova, la un pas să îl piardă pe Oleksandr Romanchuk: “Au fost nişte probleme la transfer...
Adevărul
Va reuși UE să finanțeze Ucraina cu banii Moscovei? Ce spun eurodeputații români
Playtech
Răsturnare de situaţie în cazul Rodicăi Stănoiu! Iubitul nu este iubit, ce scrie în testament schimbă tot...
Digi FM
Radu Paraschivescu, despre prietenia pierdută cu Lia Savonea: „Era unul dintre foarte puținii...
Digi Sport
Mirel Rădoi, prima decizie majoră după plecarea de la Craiova: și-a scos ”bijuteria” la vânzare cu 732.000 de...
Pro FM
Shakira, despre provocările de la începutul carierei: „Nu existau scurtături!” Cât de greu i-a fost să-și...
Film Now
Cauza morții regizorului Rob Reiner şi a soţiei ale. Ce arată raportul legistului din Los Angeles
Adevarul
„Cea mai periculoasă femeie din America”. Povestea Emmei Goldman, evreica lituaniancă ce a sfidat tabuurile...
Newsweek
RECORD 100.000.000€ strânși din pensii la asigurările de sănătate în octombrie. Pensionarii au pierdut 270 lei
Digi FM
Monica Tatoiu, dezvăluiri despre ultimele zile din viața Rodicăi Stănoiu: „Procuratura trebuie să afle ce s-a...
Digi World
Cauza morții lui Ludovic al XIV-lea, dezvăluită după 310 ani. ADN-ul din inima mumificată schimbă complet...
Digi Animal World
„Am fost devastaţi când am pierdut-o”. Tigrul malaezian, aflat în pericol critic de dispariţie, tot mai...
Film Now
Ceilalți doi copii ai lui Michele și Rob Reiner, primele cuvinte despre șocul și durerea lor: "Au fost cei...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...