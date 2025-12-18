Prietenul lui Elon Musk a fost numit la conducerea NASA. Cine este Jared Isaacman

Senatul SUA a confirmat miercuri numirea miliardarului Jared Isaacman, primul astronaut privat, în funcţia de administrator al NASA, la propunerea preşedintelui Donald Trump, făcând astfel ca un susţinător al misiunilor pe Lună şi Marte şi totodată un fost asociat al CEO-ului SpaceX, Elon Musk, să devină al 15-lea lider al agenţiei spaţiale americane, relatează Reuters.

Numirea lui Isaacman, pe care Trump l-a retras şi apoi l-a propus din nou pentru funcţia de administrator al NASA în acest an, a fost aprobată cu 67 de voturi pentru şi 30 împotrivă, la două săptămâni după ce acesta le-a spus senatorilor, în cadrul celei de-a doua audieri, că NASA trebuie să accelereze ritmul pentru a devansa China în cursa către Lună în acest deceniu.

Dintre cele 67 de voturi în favoarea lui Isaacman, 16 au fost din partea democraţilor, alături de 51 din partea republicanilor. Toate cele 30 de voturi împotriva confirmării sale au fost din partea democraţilor.

Isaacman va conduce o agenţie cu 14.000 de angajaţi, care investeşte miliarde de dolari în cea mai ambiţioasă misiune de explorare spaţială de până acum: readucerea oamenilor pe Lună pentru a stabili o prezenţă pe termen lung pe suprafaţa acesteia, înainte de a trimite astronauţi pe Marte.

NASA, cu forțe reduse

Casa Albă, în cadrul efortului de eficientizare a guvernului condus de Musk, a redus angajaţii NASA cu 20% şi a încercat să reducă bugetul agenţiei pentru 2026 cu aproximativ 25% faţă de suma obişnuită de 25 de miliarde de dolari, punând în pericol zeci de programe de ştiinţă spaţială pe care cercetătorii şi unii oficiali le considerau prioritare.

Isaacman pledează pentru o reorientare a eforturilor către misiuni pe Marte, pe lângă misiunile de aselenizare Artemis, precum şi o dependenţă mai mare de companii private precum SpaceX pentru a economisi banii contribuabililor şi a stimula concurenţa în sectorul privat.

Maria Cantwell, membru de rang înalt al Comisiei pentru comerţ a Senatului, care supervizează NASA, a criticat eforturile administraţiei Trump de a reduce unitatea ştiinţifică a NASA. Ea a susţinut însă confirmarea lui Isaacman miercuri. „În timpul procesului de nominalizare, domnul Isaacman a subliniat importanţa dezvoltării unei rezerve de viitori oameni de ştiinţă, ingineri, cercetători (şi) astronauţi pentru a sprijini dezvoltarea ştiinţifică şi tehnologică şi pentru a se alinia la obiectivele NASA. Sunt total de acord”, a spus Cantwell.

Îngrijorări din cauza relației sale cu Musk

Unii senatori democraţi au declarat în timpul audierii lui Isaacman din 3 decembrie că sunt îngrijoraţi de apropierea lui Isaacman de Musk, a cărui companie deţine contracte cu NASA în valoare de aproximativ 15 miliarde de dolari şi ar putea beneficia de anumite politici susţinute de Isaacman.

Musk a susţinut numirea lui Isaacman când Trump a fost ales în 2024. Musk a încercat să realinieze programul spaţial american, punând un accent mai mare pe misiunile pe Marte în timpul mandatului său de consilier apropiat al lui Trump.

Senatorii republicani şi unii democraţi, inclusiv Cantwell, au subliniat, de asemenea, urgenţa misiunilor pe Lună, în care NASA este într-o cursă contracronometru cu China, care îşi propune să trimită astronauţi pe Lună până în 2030. NASA se confruntă cu un obiectiv nesigur pentru 2028, folosind racheta Space Launch System şi racheta gigantică Starship a SpaceX, în curs de dezvoltare, ca modul de aterizare.

Şeful interimar al NASA, Sean Duffy, care conduce şi Departamentul Transporturilor al SUA, l-a felicitat pe Isaacman pe X, urându-i succes în mandatul său şi în conducerea NASA, „pe măsură ce ne întoarcem pe Lună în 2028 şi învingem China”, după cum a subliniat el.

Primul astronaut privat

În vârstă de 42 de ani, Jared Isaacman, un magnat al comerţului electronic, care a zburat de două ori pe orbită în misiuni astronautice complet private în calitate de client şi colaborator al SpaceX, a fost eliminat din cursa pentru conducerea agenţiei spaţiale la sfârşitul lunii mai, pe fondul disputei mediatizate dintre Trump şi Musk. Sean Duffy, şeful Departamentului Transporturilor din SUA, a fost numit şef interimar al NASA în iulie. La începutul lunii noiembrie, Donald Trump, a anunţat că îl renominalizează pe Jared Isaacman la şefia NASA, relaţiile sale cu Musk părând să se fi ameliorat între timp. Revenirea lui Isaacman ca propunere a lui Trump pentru a ocupa postul vacant din cadrul NASA pe o bază permanentă a avut loc la circa două săptămâni după ce Duffy declarase că invită alte companii să concureze cu SpaceX pentru contractul agenţiei spaţiale pentru aselenizare, ceea ce a dus la o dispută publică între Duffy şi Musk cu privire la cine ar trebui să conducă agenţia spaţială.

Isaacman, fondator şi CEO al serviciului de tranzacţii financiare Shift4 Payments, a fost comandantul şi principalul sponsor al primului echipaj spaţial complet privat care a ajuns pe orbita Pământului în 2021. El a condus o echipă de patru astronauţi civili începători la bordul unei nave spaţiale SpaceX într-o misiune de trei zile numită Inspiration4. S-a întors pe orbită în septembrie 2024 cu o misiune privată, pe care a finanţat-o din nou, conducând un alt cvartet de astronauţi privaţi într-o misiune numită Polaris Dawn, în care s-a alăturat unui inginer SpaceX pentru a efectua prima ieşire spaţială privată din lume.

