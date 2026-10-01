Prima execuție a unei femei în Tennessee din ultimii 200 de ani a eşuat: Christa Pike a fost transportată la spital

Execuţia Christei Pike, 50 de ani, în statul american Tennessee pare să fi eşuat, potrivit martorilor şi avocaţilor condamnatei, care au declarat presei că aceasta încă respira şi sforăia în mod audibil după ce i s-a administrat injecţia letală. Condamnata a fost transportată la un spital din apropiere pentru a primi îngrijiri medicale, au anunţat avocaţii acesteia, scrie AFP, preluată de News.ro.

„Se pare că lucrurile nu au decurs conform planului”, a declarat jurnalistul de investigaţie John North de la WBIR, care a asistat la scenă. „Când am părăsit clădirea, din câte ştim, probabil că ea era încă în viaţă”.

Administraţia penitenciară din Tennessee nu a furnizat nicio informaţie cu privire la execuţia prevăzută a Christei Pike, care urma să fie prima femeie executată în Tennessee de peste două secole, şi nici nu a răspuns la solicitările agenţiei AFP.

Într-un comunicat, avocaţii lui Pike au semnalat „dificultăţi în accesarea venelor, vene rupte, pentobarbital alterat, lipsa îngrijirilor medicale de urgenţă”.

Christa Pike a fost condamnată la pedeapsa capitală pentru uciderea, în 1995, a lui Colleen Slemmer, în vârstă de 19 ani, una dintre colegele sale din cadrul programului de formare profesională Job Corps din Knoxville, pe când ea însăşi avea 18 ani, într-un caz de rivalitate amoroasă.

Cei doi complici ai săi, tot adolescenţi, iubitul ei de atunci, în vârstă de 17 ani, şi o altă fată de 18 ani, au scăpat de pedeapsa cu moartea. Primul a fost condamnat la închisoare pe viaţă, iar cea de-a doua a primit o pedeapsă cu suspendare în schimbul mărturiei sale împotriva celorlalţi doi.

Avocaţii Christei Pike susţin că apărarea sa în cadrul procesului din 1996 nu a invocat circumstanţele atenuante de care ar fi trebuit să beneficieze, în special traumele şi violenţele, în special cele de natură sexuală, la care a fost supusă încă din copilărie.

I s-a pus diagnosticul, cu întârziere, de tulburare bipolară şi stres posttraumatic provocat de violenţele suferite în copilărie.

La începutul lunii septembrie, experţii desemnaţi de ONU au solicitat suspendarea execuţiei şi comutarea pedepsei.

Editor : A.P.