Prima femeie care va fi executată în SUA după aproape șapte decenii. Crima oribilă pentru care a fost condamnată

Lisa Montgomery va fi prima femeie executată în Statele Unite după 67 de ani. În vârstă de 52 de ani, ea a fost condamnată pentru o crimă oribilă pe care a comis-o în urmă cu 16 ani. A fost un caz care a cutremurat America și ulterior a devenit subiect de film.

Guvernul federal american a stabilit data pentru încă două execuții ale unor deținuți condamnați la moarte. Una dintre persoanele programate pentru execuție este o femeie și ea va fi prima condamnată la moarte care va fi excutată în SUA după mai bine de 60 de ani.

Lisa Montgomery urmează să primească injecția letală în data de 8 decembrie, a anunțat Departamentul Justiției. În 2004, ea a fost condamnată pentru strangularea unei femei care era însărcinată în opt luni. I-a despicat apoi burta și i-a furat copilul.

Lisa Montgomery va fi a opta persoană executată la nivel federal în acest an, după o întrerupere a execuțiilor timp de 17 ani. Din 2003 și până în acest an, guvernul federal nu a mai executat niciun condamnat la moarte, iar din 1960 și până în 2003 nu executase decât patru oameni.

Ultima femeie executată de guvernul federal a fost Bonnie Brown Heady, în data de 18 decembrie 1953. Ea fusese condamnată pentru răpire și omor. Tot din acel an datează faimoasa execuție pentru spionaj a lui Ethel Rosenberg, care a fost executată împreună cu soțul ei, Julius, scrie CNN. De altfel, ele sunt singurele femei executate în SUA în ultimii 156 de ani.

Cea de a doua persoană pentru care a fost stabilită data execuției în acest an - și care va fi al nouălea deținut executat în 2020 - este Brandon Bernard. Are 40 de ani și a fost condamnat pentru uciderea a doi tineri în Texas, în 1999. Va fi executat tot prin injecție letală, la 10 decembrie. Complicele lui din acest caz, Christopher Vialva, a fost deja executat la 22 septembrie.

Montgomery și Bernard sunt închiși într-o închisoare federală din Indiana.

Lisa Montgomery, un destin trist și o crimă ieșită din comun

Avocata Lisei Montgomery, prima femeie care va fi executată de guvernul federal după aproape șapte decenii, spune că decizia este nedreaptă, întrucât clienta sa este bolnavă mintal, a fost abuzată îngrozitor în copilărie, iar la proces a fost prost apărată.

Lisa Montgomery, așa cum apare în fotografia din dosarul poliției, în 2004 ©Foto: Guliver/GettyImages

Lisa Montgomery avea 36 de ani în momentul comiterii faptelor. Ea a ucis-o în 2004 pe Bobbie Jo Stinnett, o tânără de 23 de ani care era însărcinată în opt luni cu primul ei copil. Ea și soțul ei se ocupau cu creșterea câinilor de rasă, iar Lisa și Bobbie s-au cunoscut pe un forum de discuții despre câini. Lisa i-a spus lui Bobbie că și ea este însărcinată. S-au împrietenit și au început să-și trimită e-mailuri în care discutau despre cum le merge sarcina.

În ziua crimei, Montgomery s-a dat drept o clientă și a stabilit o vizită acasă la Stinnett. La 16 decembrie 2004, Montgomery a intrat în casă, a strangulat-o pe Stinnett, a tăiat-o și i-a scos din pântec copilul prematur. L-a luat și a trecut granița statului cu el, ducându-l acasă la ea.

Bobbie a fost găsită în casă de mama ei într-o baltă de sânge cam la o oră după ce a fost atacată. Femeia a sunat la 911 și le-a spus operatorilor că fata ei arată ca și cum „i-ar fi explodat burta”. Încercările paramedicilor de a o resuscita au fost zadarnice.

A doua zi, pe 17 decembrie, Lisa Montgomery era arestată la domiciliul ei de la țară, în Kansas, unde dusese copilul pretinzând că e al ei. Miraculos, copilul a supraviețuit și a fost încredințat apoi tatălui.

Rapiditatea cu care a fost rezolvat cazul a fost atribuită, în parte, folosirii datelor din computer, care au relevat schimbul de mailuri dintre Montgomery și Stinnett, dar și folosirii sistemului de alertă publică și atenției imense pe care cazul a stârnit-o în presă.

Lisa a avut o copilărie traumatizantă, fiind violată ani la rândul de tatăl ei vitreg. S-a apucat să bea. Mama a descoperit faptele când Lisa avea 14 ani și a reacționat amenințând-și fiica cu o armă. Lisa a încercat să scape de acasă măritându-se de tânără, de la 18 ani, dar această căsătorie, ca și următoarea s-au dovedit a fi un nou șir de abuzuri. A avut patru copii până în 1990, când ar fi recurs la o procedură de legare a trompelor uterine. Chiar și după ce și-a legat trompele, femeia a pretins de câteva ori că era însărcinată.

Experții care au examinat-o pe Lisa Montgomery după ce a fost condamnată au ajuns la concluzia că în momentul comiterii faptelor suferea de psihoză, sindrom bipolar și stres posttraumatic. În plus, avea leziuni cerebrale permanente de la numeroasele bătăi îndurate de la părinți și de la soți.

Cazul Lisei Montgomery a fost descris în două cărți, Baby Be Mine, de Diane Fanning și Murder in the Heartland de M. William Phelps. A inspirat apoi un episod din serialul „Femei criminale” și un alt episod al unui serial documentar, No One Saw a Thing.

