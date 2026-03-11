Live TV

Prima reacție a Casei Albe după ce Washington Post a scris că Moscova a dat informații Iranului în legătură cu loviturile americane

Data actualizării: Data publicării:
Casa Albă Karoline Leavitt
Foto: Profimedia

Până în prezent, Washingtonul a adoptat un ton reținut față de Rusia, Trump afirmând luni, într-o convorbire telefonică, că președintele Vladimir Putin dorește să fie „de ajutor” în Orientul Mijlociu. Pe de altă parte, o reacție, târzie, la informația că Moscova ar fi dat informații Teheranului în legătură cu loviturile americane vine nu de la Trump, ci de la purătoarea de cuvând a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Casa Albă a declarat marți că președintele Donald Trump nu ar fi „fericit” dacă Rusia ar împărtăși informații secrete cu Iranul în timpul războiului din Orientul Mijlociu, dar s-a abținut de la critici dure la adresa Moscovei, scrie Kyiv Post.

Washington Post a raportat vineri că Moscova a transmis informații secrete către Teheran, inclusiv locațiile navelor de război și ale avioanelor americane din regiune.

Însă Washingtonul a adoptat până acum un ton reținut în răspunsul său, Trump afirmând că președintele Vladimir Putin a dorit să fie „de ajutor” în Orientul Mijlociu într-o convorbire telefonică de luni, chiar dacă Putin a oferit „sprijin neclintit” noului lider suprem al Iranului.

Citește și

Cum a forțat Israelul mâna SUA să atace Iranul. Washingtonul era nepregătit pentru amploarea conflictului

Washingtonul a suspendat, de asemenea, sancțiunile asupra unei părți din petrolul rusesc, pe fondul creșterii prețurilor la țiței din cauza războiului din Iran. Sancțiunile au fost impuse inițial pentru a reduce fondurile Rusiei destinate războiului din Ucraina.

„Președintele și trimisul său special (Steve) Witkoff au declarat amândoi că, desigur, au transmis Rusiei un mesaj prin care au precizat că, dacă acest lucru se întâmplă, nu sunt mulțumiți și speră că nu se va întâmpla”, a declarat Karoline Leavitt, secretarul de presă al Casei Albe, într-o conferință de presă.

Witkoff, un om de afaceri care a condus negocierile SUA cu Rusia și Iranul în ultimele luni, a declarat că Rusia ar trebui să fie crezută pe cuvânt când neagă că ar fi împărtășit informații secrete cu Teheranul.

„Nu sunt ofițer de informații, așa că nu vă pot spune”, a declarat Witkoff pentru CNBC când a fost întrebat dacă rușii au împărtășit informații secrete și, dacă da, de ce Washingtonul ar renunța în continuare la unele sancțiuni împotriva Moscovei.

Citește și

Vladimir Putin a trimis în Ungaria echipa care a sabotat alegerile din R. Moldova, pentru a-l ajuta pe Viktor Orban să rămână la putere

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
erdogan
1
Prima reacție a lui Erdogan după ce Iranul a lansat încă o rachetă balistică spre Turcia
potra georgescu
2
Decizie în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care sunt vizați Georgescu și...
Conceptual image of war between Israel and Iran, using flag, sunset and silhouette
3
Alertă după ce SUA au interceptat mesaje criptate: Iranul ar putea activa celule „în...
emmanuel macron
4
Reacția Iranului la anunțul lui Macron privind o misiune navală „fără precedent” în...
rebelii Houthi din Yemen
5
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce...
De nicăieri! Coreea de Nord a luat pe neașteptate o decizie care afectează oameni din toată lumea
Digi Sport
De nicăieri! Coreea de Nord a luat pe neașteptate o decizie care afectează oameni din toată lumea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Pete Hegseth
Pete Hegseth a desființat birourile care acum ar fi anchetat atacul asupra școlii din Iran unde au murit 170 de copii
nori turbulente zbor avion aeronava
Războiul din Orientul Mijlociu scumpește călătoriile cu avionul și modifică programul de zbor
US-Israeli Airstrikes On An Oil Depot In Tehran - Iran
SUA cer Israelului să oprească atacurile asupra infrastructurii petroliere a Iranului. Ce motive invocă administrația Trump
soldati americani
„Guvernul ne folosește ca pe niște pioni.” Furie în rândul veteranilor americani după izbucnirea războiului în Iran
colaj cu Vladimir Putin, Donald Trump și harta regiunii arctice
„Sună familiar”. Cât de mult seamănă „Epic Fury” a lui Trump cu „operațiunea militară specială” a lui Putin în Ucraina
Recomandările redacţiei
instalații de încărcare a petrolului pe insula Kharg, Iran / imagine din satelit cu insula Kharg
Insula petrolului ce ține în viață regimul de la Teheran. De ce Trump...
aeronave f-35
Comandor (r) Mateiu: Dacă SUA vor ataca Iranul de pe teritoriul...
IRAN HORMOZGAN MINAB ELEMENTARY SCHOOL DEATH RISING
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de...
CSAT
CSAT analizează, astăzi, dislocarea temporară în România a unor...
Ultimele știri
Incendiu puternic la o fabrică de polistiren din Arad. A fost emis mesaj RO-Alert din cauza fumului dens
UE pune presiune pe Bienala de la Veneția: participarea Rusiei ar putea aduce sancțiuni. „Cultura nu e platformă pentru propagandă”
Armata SUA anunță că a distrus 16 nave de plasare a minelor în apropierea strâmtorii Ormuz. Trump: „Vor urma și altele”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Dezvăluiri despre logodna modelului Thylane Blondeau cu Ben Attal. Cât valorează inelul pe care l-a etalat pe...
Cancan
Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele afectate
Fanatik.ro
S-a aflat motivul pentru care Mirel Rădoi a acceptat oferta lui Gigi Becali: “Știi de ce am venit pentru o...
editiadedimineata.ro
Hackerii ruși sparg conturile de WhatsApp și Signal ale oficialilor și jurnaliștilor, avertizează Olanda
Fanatik.ro
Jucătorul de la Rapid care l-a șocat cu apariția sa pe Dan Șucu: “Arăta ca o focă! A venit cu 10 kg mai gras” 
Adevărul
Iranul îl amenință pe Trump cu moartea: „Ai grijă de tine, ca nu cumva să fii eliminat”. Președintele...
Playtech
Ce riscă un proprietar dacă chiriașul acumulează restanțe la întreținere? Cum se pot recupera banii
Digi FM
Întâmplare sau destin? Povestea surorilor gemene care au născut în aceeași zi, chiar de ziua lor de naștere...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
OUT! A doua ”victimă” făcută de Mirel Rădoi la FCSB: ”A semnat rezilierea contractului, a plecat”
Pro FM
Kevin Federline, după arestarea lui Britney Spears: "Îngrijorarea este dacă a fost un incident izolat sau...
Film Now
Margot Robbie și-a schimbat complet look-ul. Actrița este de nerecunoscut cu un bob scurt și breton
Adevarul
Ce trebuie să mâncăm în fiecare zi pentru a dormi mai bine. Alimentele care interferează cu somnul
Newsweek
Decizie de ultimă oră despre creșterea pensiilor. Urmează o bătălie în Parlament. Ce pot să spere pensionarii?
Digi FM
Kylie Minogue, apariție impecabilă la Paris Fashion Week. Eleganță pură într-o ținută fină din mătase
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce ne trezim uneori exact înainte să sune alarma. Pe lângă mecanismele biologice, există și un factor...
Digi Animal World
Un semn rău? Doi misterioşi „peşti ai apocalipsei”, descoperiţi de turişti pe o plajă din Mexic
Film Now
Fiica lui James Van Der Beek, mesaj înțelept și sfâșietor în ziua în care el ar fi împlinit 49 de ani: "Îi...
UTV
Dakota Johnson pozează aproape fără haine într-o nouă campanie de modă pentru primăvara lui 2026