Prima reacție a Casei Albe după ce Washington Post a scris că Moscova a dat informații Iranului în legătură cu loviturile americane

Până în prezent, Washingtonul a adoptat un ton reținut față de Rusia, Trump afirmând luni, într-o convorbire telefonică, că președintele Vladimir Putin dorește să fie „de ajutor” în Orientul Mijlociu. Pe de altă parte, o reacție, târzie, la informația că Moscova ar fi dat informații Teheranului în legătură cu loviturile americane vine nu de la Trump, ci de la purătoarea de cuvând a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Casa Albă a declarat marți că președintele Donald Trump nu ar fi „fericit” dacă Rusia ar împărtăși informații secrete cu Iranul în timpul războiului din Orientul Mijlociu, dar s-a abținut de la critici dure la adresa Moscovei, scrie Kyiv Post.

Washington Post a raportat vineri că Moscova a transmis informații secrete către Teheran, inclusiv locațiile navelor de război și ale avioanelor americane din regiune.

Însă Washingtonul a adoptat până acum un ton reținut în răspunsul său, Trump afirmând că președintele Vladimir Putin a dorit să fie „de ajutor” în Orientul Mijlociu într-o convorbire telefonică de luni, chiar dacă Putin a oferit „sprijin neclintit” noului lider suprem al Iranului.

Washingtonul a suspendat, de asemenea, sancțiunile asupra unei părți din petrolul rusesc, pe fondul creșterii prețurilor la țiței din cauza războiului din Iran. Sancțiunile au fost impuse inițial pentru a reduce fondurile Rusiei destinate războiului din Ucraina.

„Președintele și trimisul său special (Steve) Witkoff au declarat amândoi că, desigur, au transmis Rusiei un mesaj prin care au precizat că, dacă acest lucru se întâmplă, nu sunt mulțumiți și speră că nu se va întâmpla”, a declarat Karoline Leavitt, secretarul de presă al Casei Albe, într-o conferință de presă.

Witkoff, un om de afaceri care a condus negocierile SUA cu Rusia și Iranul în ultimele luni, a declarat că Rusia ar trebui să fie crezută pe cuvânt când neagă că ar fi împărtășit informații secrete cu Teheranul.

„Nu sunt ofițer de informații, așa că nu vă pot spune”, a declarat Witkoff pentru CNBC când a fost întrebat dacă rușii au împărtășit informații secrete și, dacă da, de ce Washingtonul ar renunța în continuare la unele sancțiuni împotriva Moscovei.

