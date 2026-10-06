Primarii din Los Angeles și San Diego, furioși după declarațiile lui Trump. „Nu implicați orașul în discursuri războinice nesăbuite”

Primarii din Los Angeles și San Diego au reacționat după ce președintele american Donald Trump a sugerat că Iranul ar putea distruge cele două orașe din California. Todd Gloria i-a cerut liderului de la Casa Albă să nu implice San Diego în discursurile sale, în timp ce Karen Bass a avertizat că astfel de declarații sunt „periculoase” și ar putea pune în pericol siguranța orașului, relatează The New York Times.

Vorbind luni la un miting politic republican în Nebraska, preşedintele a încercat să justifice războiul cu Iranul ca fiind necesar pentru „menţinerea siguranţei lumii”.

În discursul său de luni, Trump a sugerat, de asemenea, că războiul cu Iranul „se va încheia foarte curând”, dar nu a oferit nicio informaţie cu privire la modul în care se va întâmpla acest lucru. Printre principalele sale justificări pentru declanşarea războiului cu Iranul în acest an s-a numărat şi aceea de a împiedica această ţară să dezvolte o armă nucleară.

Preşedintele a avertizat apoi că ar putea avea loc atacuri asupra Statelor Unite, inclusiv asupra oraşelor californiene conduse de democraţi. „Ar putea distruge un oraş”, a spus el. „Să-l distrugă! Să distrugă Los Angeles! Să distrugă San Diego”, a îndemnat Trump.

Comentariile sale au stârnit furia oficialilor din California, inclusiv a guvernatorului Gavin Newsom, care l-a numit pe preşedinte „deranjat mintal şi periculos”.

„După ce a trimis Garda Naţională şi puşcaşii marini să ocupe California, Donald Trump spune acum că duşmanii noştri externi ar trebui să «distrugă» Los Angeles şi San Diego”, a postat Newsom pe reţelele sociale.

Primarul Todd Gloria din San Diego a scris pe reţelele sociale că oraşul său nu este o „victimă colaterală” şi nu este „sacrificabil”.

„Țineți orașul nostru departe de discursul dumneavoastră războinic și nesăbuit”, i-a cerut el lui Trump.

În Los Angeles, primarul Karen Bass a afirmat că declaraţiile preşedintelui sunt „periculoase” şi ar putea „compromite potenţial” siguranţa oraşului. „Rolul unui preşedinte este să protejeze ţara, nu să o ameninţe în mod activ şi să încurajeze atacuri asupra vieţilor americanilor”, a declarat ea într-o postare pe reţelele sociale.

California, cel mai populat stat din Statele Unite, reprezintă o miză majoră atât pentru republicani, cât şi pentru democraţi, datorită ponderii sale demografice, economice şi politice, care îl face unul dintre cele mai influente state.

Preşedintele american se află în campanie în perspectiva alegerilor pentru Congres de la jumătatea mandatului său. Pe 3 noiembrie, alegătorii americani sunt chemaţi la urne, dar aceste alegeri i-ar putea costa pe republicani majoritatea în Congres şi ar putea redesena harta puterii la Washington până în 2028.

Donald Trump se află la cel mai scăzut nivel de popularitate, slăbit de războiul cu Iranul, care a costat foarte mult Statele Unite şi a determinat o creştere vertiginoasă a preţurilor la combustibili, deşi el pune vina pe Ucraina, pentru că bombardează rafinăriile ruseşti.

Editor : Ș.A.