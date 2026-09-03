Primarul New York-ului interzice folosirea inteligenţei artificiale în școlile primare și gimnaziale. „Copiii au nevoie de profesori”

Autorităţile din New York au anunţat un moratoriu de un an privind utilizarea inteligenţei artificiale (AI) în şcolile publice primare şi gimnaziale. Aceasta este cea mai recentă măsură luată de autorităţi pentru a stabili linii directoare pentru utilizarea noilor tehnologii în sala de clasă.

Măsura luată de cel mai mare district şcolar din ţară este cea mai restrictivă de până acum din întreaga SUA, deşi alte districte, inclusiv Los Angeles, au declarat că îşi revizuiesc politicile privind AI, scrie Reuters, potrivit News.ro.

Primarul Zohran Mamdani a declarat miercuri reporterilor că şcolile vor suspenda utilizarea actuală a aproximativ 40 de instrumente educaţionale în sălile de clasă din oraşul New York.

„Copiii au nevoie de profesori şi de legături umane pentru a învăţa şi a se dezvolta. Ei trebuie să-şi dezvolte abilităţile alături de colegii lor, să construiască relaţii cu educatorii şi să se confrunte singuri cu probleme dificile”, a declarat Mamdani într-o conferinţă de presă.

Politica va afecta aproximativ 600.000 de elevi din şcolile publice până în clasa a VIII-a, în timp ce elevilor de liceu li se va permite să utilizeze AI în anumite cazuri. Profesorii vor avea dreptul să utilizeze AI pentru planificarea lecţiilor şi pentru sarcini precum programarea orelor, a precizat municipalitatea într-un comunicat.

Şcolile publice din metropola New York au impus anterior o interdicţie temporară asupra ChatGPT la scurt timp după lansarea sa în 2022. Restricţia a fost ulterior ridicată şi înlocuită cu un asistent didactic personalizat bazat pe AI, potrivit Microsoft, coproprietar al OpenAI, compania care a creat ChatGPT.

Marile companii dezvoltatoare de AI - Google, Anthropic şi Microsoft - nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii adresate de Reuters după anunţul lui Mamdani.

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Editor : B.P.