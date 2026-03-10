Live TV

Primele atacuri ale SUA asupra Iranului au costat Pentagonul o sumă exorbitantă. Îngrijorări legate de stocurile de armament avansat

Data publicării:
profimedia-1079236515
Fumul se ridică din zonă după capitala iraniană a fost ținta unor atacuri, în timp ce o serie de explozii se aud în Teheran, Iran, pe 1 martie 2026. Foto: Profimedia

Pentagonul a folosit muniții în valoare de 5,6 miliarde de dolari în primele două zile ale atacului său militar asupra Iranului, susțin trei oficiali americani, o cifră care subliniază alarma tot mai mare în rândul unora de pe Dealul Capitoliului cu privire la viteza cu care forțele americane au consumat din rezerva limitată cu cele mai avansate arme ale SUA, potrivit Washington Post.

Estimarea, prezentată Congresului luni, ridică noi semne de întrebare cu privire la respingerea generală de către administrația Trump a îngrijorărilor parlamentarilor conform cărora operațiunea din Iran erodează rapid nivelul de pregătire al armatei americane.

De asemenea, e de așteptat ca administrația Trump să trimită Congresului o solicitare suplimentară pentru bugetul de apărare chiar în această săptămână - în valoare totală potențială de zeci de miliarde de dolari - pentru a-și susține campania, au declarat oficialii. Și aceasta s-ar putea confrunta cu opoziția multor democrați, ale căror încercări de a împiedica administrația să ia măsuri militare suplimentare în Iran au fost în zadar.

Ca răspuns la întrebările publicației The Washington Post despre starea stocurilor de arme din SUA, Sean Parnell, purtătorul de cuvânt principal al Pentagonului, a emis o declarație în care afirmă că Departamentul Apărării are „tot ce îi trebuie pentru a executa orice misiune la momentul și locul ales de președinte și în orice termen”.

Nu este clar cât ar putea dura războiul. Președintele Donald Trump a declarat săptămâna trecută că operațiunea ar putea dura mai mult de o lună, deși luni a declarat pentru CBS News că este „foarte completă, practic”, invocând pierderile militare semnificative ale Iranului.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, și președintele Statului Major Interarme, generalul Dan Caine, au declarat reporterilor săptămâna trecută că echipa de campanie se retrage de la dependența de muniții de precizie și, în schimb, va folosi din ce în ce mai mult rezervele mai numeroase de bombe ghidate cu laser, pe măsură ce forțele americane și israeliene avansează spre interior după ce au stabilit superioritatea aeriană deasupra Iranului.

Cifra de 5,6 miliarde de dolari evidențiază cât de costisitoare au fost atacurile înainte de începerea acelei tranziții, au declarat oficialii, care, la fel ca alții, au vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta estimarea sensibilă. Aceștia nu au specificat câte și ce tipuri de muniții au fost cheltuite în primele zile ale războiului.

The Washington Post a relatat anterior că armata a folosit sute de arme de precizie de la începutul ostilităților pe 28 februarie, inclusiv interceptoare avansate de apărare aeriană și rachete de croazieră Tomahawk.

Comandamentul Central al SUA, care supraveghează operațiunile militare din Orientul Mijlociu, a declarat că peste 5.000 de ținte au fost lovite în Iran folosind peste 2.000 de muniții.

Mark Cancian, care monitorizează îndeaproape stocurile americane la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, a declarat că renunțarea la aceste muniții cu rază lungă de acțiune va reduce dramatic prețul fiecărui atac - de la milioane de dolari cheltuiți pe fiecare cartuș tras la mai puțin de 100.000 de dolari, în unele cazuri.

Pe măsură ce își procesează stocurile, armata redirecționează și active din alte părți ale lumii, inclusiv din regiunea indo-pacifică, unde parlamentarii se tem de mult timp că orice conflict al SUA cu China ar fi pus sub semnul întrebării de stocurile limitate de arme de ultimă generație ale Pentagonului.

Pentagonul mută părți ale unui sistem de apărare THAAD din Coreea de Sud în Orientul Mijlociu, potrivit a doi oficiali. Armata se bazează, de asemenea, pe stocul său de interceptoare sofisticate Patriot din Indo-Pacific și din alte părți pentru a-și consolida apărarea împotriva atacurilor cu drone și rachete balistice ale Iranului, au declarat aceste persoane.

Unul dintre oficiali a declarat că măsurile nu sunt rezultatul unei lipse imediate de armament în Orientul Mijlociu, ci mai degrabă e o precauție în cazul în care Iranul și-ar crește drastic rata atacurilor de represalii, care a scăzut la mai bine de o săptămână de la începutul conflictului.

Înainte de operațiune, Caine îl avertizase pe Trump că un conflict prelungit cu Iranul ar putea epuiza stocurile de armament de precizie ale SUA, subțiate după ani de sprijin acordat Ucrainei în războiul cu Rusia și în alte acțiuni militare ale administrației în cel puțin șapte țări. Administrația a încercat să minimalizeze evaluarea lui Caine.

