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Primele decese cauzate de rujeolă într-un stat american în ultimii 35 de ani

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Sick child with red rash spots from measles.
Foto: GettyImages
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Doi locuitori din Pennsylvania au murit din cauza rujeolei, au anunţat marţi oficialii din domeniul sănătăţii din Statele Unite, care vorbesc despre o premieră în ultimii 35 de ani în acest stat american. De la începutul anului 2026, în Pennsylvania au fost înregistrate 393 de cazuri de rujeolă în 28 de comitate.

Ambele persoane decedate erau locuitori nevaccinaţi din comitatul Lancaster, potrivit Departamentului de Sănătate din Pennsylvania, care nu a furnizat detalii suplimentare, invocând motive legate de confidenţialitate.

„Întrucât rujeola a fost practic eliminată în acest stat timp de peste trei decenii, oamenii nu mai sunt familiarizaţi cu această boală şi nu înţeleg pe deplin gravitatea potenţială a afecţiunii”, a declarat secretarul pentru Sănătate, Debra Bogen, potrivit Reuters, preluată de Agerpres.

Incidenţa rujeolei a crescut semnificativ în Statele Unite în acest an, Centrul pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (CDC) raportând 2.777 de cazuri confirmate la nivel naţional până la data de 20 august 2026.

Bilanţul total pentru anul 2026 reprezintă deja cel mai mare număr de cazuri înregistrate în SUA într-un singur an după reapariţia majoră a acestei boli extrem de contagioase în perioada 1989-1991, când s-au înregistrat peste 55.000 de infectări şi 123 de decese.

Departamentul pentru Sănătate şi Servicii Umane al Statelor Unite nu a răspuns deocamdată unei solicitări transmise de agenţia Reuters pentru a face declaraţii pe această temă.

Editor : B.P.

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