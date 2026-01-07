Live TV

Video Primele imagini cu operațiunea SUA de capturare a navei din flota fantomă rusă. Kristi Noem: „Puteți fugi, dar nu vă puteți ascunde”

Data publicării:
petrolier marinero-sua-capturare
Imagini cu soldați americani la bordul navei Marinero. Foto: Captură video X/ Kristi Noem

Au apărut primele imagini din timpul operațiunii SUA de capturare a navei „Marinera”, un petrolier sub pavilion rus, suspectat că face parte din flota fantomă a Rusiei.  

Imaginile, făcute publice pe X de Kristi Noem, secretarul pentru securitate internă, surprind momentul în care un elicopter american ajunge deasupra petrolierului. Ulterior, forțele de elită ale trupelor americane au ajuns la bordul navei.

„Unul dintre aceste tancuri, Motor Tanker Bella I, a încercat să se sustragă Gărzii de Coastă timp de săptămâni, schimbându-și chiar pavilionul și scriind un nou nume pe carenă în timp ce era urmărit, într-o încercare disperată și eșuată de a scăpa de justiție. Echipajul eroic al USCGC Munro a urmărit această navă pe marea liberă și prin furtuni periculoase, păzind cu sârguință și protejând țara noastră cu determinarea și patriotismul care îi fac pe americani mândri. Acești bărbați și femei curajoși merită mulțumirile națiunii noastre pentru devotamentul lor altruist față de datorie.

Criminalii lumii sunt avertizați. Puteți fugi, dar nu vă puteți ascunde. Nu vom renunța niciodată la misiunea noastră de a proteja poporul american și de a perturba finanțarea narcoterorismului oriunde îl vom găsi, punct”, a scris Noem pe X.

Totodată, secretarul pentru securitate internă al SUA a confirmat și capturarea în Marea Caraibelor a navei Sophia: „Ambele nave – nava cisterna Bella I și nava cisterna Sophia – au acostat ultima dată în Venezuela sau se îndreptau spre această țară”.

Amintim că Departamentul de Justiție și Securitate Internă al SUA „a anunțat astăzi confiscarea navei M/V Bella 1 pentru încălcarea sancțiunilor impuse”, a transmis Comandamentul European al SUA, potrivit BBC. 

„Nava a fost confiscată în Atlanticul de Nord în baza unui mandat emis de o instanță federală americană, după ce a fost urmărită de USCGC Munro”, au scris autoritățile americane, într-o postare pe X. 

Editor : A.M.G.

