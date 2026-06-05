Primul caz de infestare cu musca viermilor din ultimii 60 de ani, semnalat în SUA. Pierderi de zeci de milioane de dolari, în trecut

Musca viermilor de carne din Lumea Nouă ameninţă industria bovină americană, evaluată la 113 miliarde de dolari, pentru prima dată în mai bine de jumătate de secol, după ce s-a confirmat o infestare cu larvele sale carnivore în sudul Texasului, scrie AP.

Infestarea a fost descoperită la un singur viţel, în vârstă de 3 săptămâni, în La Pryor, Texas, la aproximativ 161 de kilometri sud-vest de San Antonio şi la 80 de kilometri de graniţa dintre SUA şi Mexic. Oficialii federali şi statali au făcut eforturi pentru a împiedica parazitul să ajungă în Texas, statul care găzduieşte bovine în valoare de 17 miliarde de dolari, ceea ce îl face statul numărul 1 al industriei.

Muştele mortale au fost detectate în Mexic la sfârşitul anului 2024, după ce ani la rând au fost ţinute sub control la extremitatea sudică din Panama.

Musca a fost un flagel anual al crescătorilor de vite în perioadele cu vreme caldă, cel puţin din anii 1930 până în anii 1960, până când SUA au eradicat dăunătorul prin creşterea de muşte masculine sterile şi aruncarea unor roiuri din avioane pentru a se împerechea cu femelele sălbatice. USDA a declarat că acest caz a fost primul din Texas din 1966 încoace.

Muște neobişnuite

Musca „vierme-de-şurub” din Lumea Nouă, din emisfera vestică, şi verişoara sa din Lumea Veche, din Africa şi Asia, sunt neobişnuite printre muşte deoarece larvele lor sau viermii mănâncă carne vie şi fluide în loc de materie moartă. Femelele îşi depun ouăle în răni deschise şi pe membranele mucoase după ce se împerechează o singură dată în timpul vieţii lor de câteva luni.

Orice animal cu sânge cald, inclusiv animalele sălbatice, animalele de companie şi, ocazional, chiar şi oamenii, pot fi infestaţi.

Animalele de fermă sunt vulnerabile din cauza modului în care sunt manipulate, a declarat, joi, într-un e-mail, Lee Haines, profesor asociat de cercetare în ştiinţe biologice la Universitatea Notre Dame. Practicile standard cu bovinele pot rupe pielea, inclusiv tunsul şi decornarea, sau chiar mutarea lor în şi din ţarcuri poate provoca zgârieturi şi tăieturi. Naşterea ar face, de asemenea, o mamă şi un viţel vulnerabili, a spus ea.

Stephen Diebel, un fermier din Texas şi preşedinte al Asociaţiei Crescătorilor de Bovine din Texas şi Sud-Vest, a adăugat că până şi rănile „la fel de mici ca o muşcătură de căpuşă” pot pune bovinele în pericol.

Dacă infestarea nu este tratată, poate duce la moarte, deşi au fost aprobate o duzină de tratamente pentru utilizare la diverse specii. În deceniile trecute, fermierii au suferit pierderi de zeci de milioane de dolari - potenţial miliarde de dolari de astăzi.

Dar oficialii din agricultură s-au grăbit să sublinieze că musca nu infestează alimentele, iar secretarul american al Agriculturii, Brooke Rollins, a spus că este puţin probabil să afecteze producţia de carne de vită - o veste binevenită, având în vedere că consumatorii se confruntă deja cu preţuri record.

Oficialii au tras semnale de alarmă timp de aproape 2 ani

Oficialii federali şi statali, precum şi liderii industriei bovine, au tras semnale de alarmă publice cu privire la deplasarea muştei prin Mexic şi spre SUA, de când a fost confirmat un caz în sudul Mexicului, în noiembrie 2024.

Oficialii consideraseră dăunătorul eradicat din America Centrală şi de Nord cu aproape două decenii înainte ca o epidemie în Panama să determine declararea stării de urgenţă acolo, la începutul anului 2023, conform programului comun SUA-Panama instituit în 1994 pentru a opri parazitul. Cazurile s-au extins în Costa Rica şi Nicaragua mai târziu în acel an.

Edward Burgess, un entomolog de la Universitatea din Florida care studiază musca, a spus că aceasta se reproduce rapid şi este transportată pe zone întinse de către gazdele sale, şi anume animale sălbatice precum căprioarele. În afara Panama, a spus el, programele care produceau şi eliberau muşte sterile au fost în mare parte închise.

„Este greu să fii cu un pas înaintea ei din cauza vitezei cu care musca se poate deplasa şi regenera”, a spus Burgess.

În afara Statelor Unite, mii de animale şi sute de oameni s-au îmbolnăvit

Conform Centrului pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA, până la data de 2 iunie, parazitul a îmbolnăvit peste 171.700 de animale şi 2.000 de persoane în America Centrală şi Mexic. CDC menţionează că s-au înregistrat 10 decese în rândul populaţiei.

Începând din mai 2025, Rollins a închis punctele de trecere a frontierei pentru animale şi joi a atribuit acestei măsuri meritul de a fi întârziat cu un an sosirea muştei în Texas.

Rollins a susţinut că guvernul mexican nu a făcut suficient pentru a controla deplasarea animalelor în interiorul ţării, o sugestie respinsă de autorităţile mexicane.

Dar Haines a spus că schimbările climatice sunt un element cheie în răspândirea unei specii tropicale care prosperă în vreme caldă. Temperaturile mai ridicate extind habitatul muştei, iar valurile de frig care le ucideau în fiecare an în habitatele marginale devin mai puţin frecvente şi mai puţin severe, a spus ea.

Autorităţile pun în carantină o zonă din Texas

Veterinarul statului Texas, Bud Dinges, a impus o zonă de carantină de 20 de kilometri care acoperă o mare parte din comitatul Zavala, unde se află La Pryor, şi o mică parte din comitatul vecin Uvalde. Animalele nu pot părăsi acea zonă fără a fi inspectate.

Fermierii locali sunt îngrijoraţi că musca se va răspândi printre animalele sălbatice, în special căprioarele, aşa cum s-a întâmplat în cazul unui focar mic şi de scurtă durată din Florida Keys în 2016. Aceasta a fost ultima dată când a fost confirmat un caz în rândul animalelor în SUA, deşi CDC a confirmat anul trecut un caz la un bărbat din Maryland care călătorise în El Salvador şi s-a vindecat.

Şeriful comitatului Zavala, Eusevio Salinas, a declarat joi că oficialii statali instalează mai multe puncte de control rutier în judeţ pentru a asigura respectarea carantinei.

„Au spus că vor face asta timp de trei-patru zile şi, sperăm, după aceea situaţia va fi deja sub control”, a spus Salinas.

Editor : Sebastian Eduard