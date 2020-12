Primul român vaccinat anti-Covid în SUA a povestit experiența trăită în spitalele din New York

Primul român care a primit o doză de vaccin anti-COVID, în SUA, este un asistent medical originar din Sibiu.

În vârstă de 42 de ani, Nicolae Narcis Paștiu s-a mutat la New York în urmă cu 20 de ani, fiind medic specializat în chirurgie cardio-toracică și transplant de inimă. Din martie până în mai, a lucrat în spitalele Covid din New-York, unde a cerut transferul în contextul în care situația devenise dramatică.

Sibianul a fost vaccinat în 15 decembrie și a povestit că nu a avut reacții adverse.

"Am primit vaccinul Pfizer BioNTech. Nu am avut simptome adverse. Pot să spun că a fost emoționant să primesc vaccinul, nu din teamă, ci din bucurie", a povestit el pentru turnulsfatului.ro.

A doua doză de vaccin o va primi în 4 – 5 ianuarie 2021.

El a povestit experiența pe care a trăit-o în spitalele din New York: "Am văzut și participat la scene de o tristețe greu de explicat. Am văzut scene inimaginabile și nu doresc să ne întoarcem acolo".

Bărbatul a transmis un apel către români să urmeze sfaturile oamenilor de știință și să se vaccineze, ca să poată fi oprită pandemia.

