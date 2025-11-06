Live TV

Analiză Prin rezultatul dezastruos la alegerile locale, Trump plăteşte promisiunile nerespectate

d trumo cu cravata in vant
Foto: Reuters / Mike Segar
„Are mereu dreptate” „Kamikaze” „Cei care au pariat împotriva lui au pierdut întotdeauna”

Preşedintele american Donald Trump a ieșit învins după o seară electorală dezastruoasă pentru Partidul său Republican, din cauză că nu şi-a respectat promisiunea care i-a permis - cu exact un an în urmă - să fie reales: restabilirea puterii de cumpărare a americanilor din clasa de mijloc, potrivit unei analize AFP, preluată de News.ro.

„Nu ne aşteptam la o victorie ieri (marţi) seara” în mai multe alegeri locale în care opoziţia democrată a obţinut victorii detaşate, „dar eu cred că nu este bine pentru republicani”, a recunoscut preşedintele american miercuri, aderându-se unor senatori din partidul său.

Republicanii trebuie să audă „avertismentul”, alerta marţi Steve Bannon, unul dintre marii ideologi ai mişcării Make America Great Again (MAGA).

„A fost o seară foarte, foarte proastă pentru Donald Trump”, declară AFP un profesor de comunicare de la Universitatea din Kansas, Robert Rowland.

Un profesor de Ştiinţe Politice de la American University din Washington, Thomas Kahn, declară AFP că victoriile democrate la New York, în New Jersey şi în Virginia - dincolo de diferenţe evidente - au „o tematică comună: costul traiului”.

„Are mereu dreptate”

Miercuri, președintele american în vârstă de 78 de ani a trâmbiţat din nou că economia american „n-a fost niciodată atât de înfloritoare”.

„Abordarea sa este că are mereu dreptate”, decriptează Robert Rowland, „însă toate astea se lovesc de ceea ce trăiesc oamenii când se duc la supermarket”.

În sondaje, americanii îşi exprimă nemulţumirea tot mai mare faţă de costul traiului şi îngrijorarea faţă de impactul taxelor vamale.

Trump „a fost mereu un comunicator eficient”, subliniind mesaje simple despre traiul scump şi insecuritate, însă este în prezent „scăpat de sub control”, consideră Thomas Kahn.

Expertul evocă aurul şi marmura cu care Trump a împodobit Casa Albă sau petrecerea ţipătoare pe care a dat-o de Halloween.

„Americanii o duc rău şi îl văd trăind ca un prinţ”, subliniază el.

Preşedintele american a dat asigurări că valul democrat de marţi seara se explică prin paralizia bugetară („shutdown”) pe care o trăiesc Statele Unite de peste 35 de zile - o perioadă record -, cu ajutoarele sociale suspendate, sute de mii de funcţionari concediţai şi servicii publice obstrucţionate.

„Kamikaze”

Departe de a semnala o intenție de compromis, Trump i-a catalogat pe parlamentarii democraţi drept nişte „kamikaze” şi le-a cerut senatorilor republicani să treacă în forţă la votarea unei legi a finanţelor.

Acest lucru înseamnă îngroparea „filibuster”-ului.

Această practică de compromis politic implică formarea unei majorităţi calificate în Camera superioară a Congresului, în care republicanii deţin doar o majoritate simplă.

Trump este convins că dacă sentorii din tabăra sa - până acum reticenţi - îl urmează, va putea obţine adoptarea unor reforme, una după alta, pentru a bloca drumul opoziţiei peste un an în „midterms”.

Aceste alegeri de la jumătate de mandat înnoiesc o treime dintre mandatele Senatului şi pe toate ale celeilalte componente a Congresului, Camera Reprezentanţilor.

Candidaţii republicani abordează aceste alegeri dintr-o poziţie delicată, după ce au văzut alegători care au votat cu Trump în 2024 votând cu democraţii.

„Cei care au pariat împotriva lui au pierdut întotdeauna”

Conservatorii „şi-au legat destinul de Trump”, iar problema lor este să reuşească „să se disocieze de el”, analizează o profesoară de Ştiinţe Politice de la Brown University, Wendy Schiller.

Candidaţii republicani „nu pot să i se opună în mod frontal”, pentru că riscă să fie îndepărtaţi şi înlocuiţi cu profile mai radicale în primare, aminteşte Robert Rowland

Ca să nu mai vorbim despre incredibila capacitate de revenire politică a preşedintelui american, reales în ciuda asaltului de la Capitoliu pe 6 ianuarie 2021 şi în ciuda unor dosare şi unei condamnări penale.

„Cei care au pariat împotriva lui au pierdut întotdeauna”, avertizează Thomas Kahn.

Preşedintele american a revenit la putere, însă nu doar mulţumită susţinerii neclintite a bazei sale MAGA, ci şi pentru că a atras alegători indecişi, îngrijoraţi mai ales de sfârşitul lor de lună dificil.

În opinia lui Robert Rowland, „Trump poate supravieţui la orice, dar nu şi unor veşti economice proaste”.

