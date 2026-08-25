Procesul atentatului de la Lockerbie, unde au murit 270 de persoane, amânat în SUA. Ce pedeapsă riscă libianul Abu Agila Masud

Un judecător federal din SUA a amânat luni procesul ofiţerului de informaţii libian Abu Agila Mohammad Masud Kheir Al-Marimi, acuzat că a construit bomba cu care a fost aruncat în aer avionul Pan Am 103 deasupra localităţii Lockerbie din Scoţia în 1988, transmite Reuters.

Miercuri ar fi urmat să înceapă selecţia juriului, conform procedurii judiciare americane.

Judecătorul districtual Dabney Friedrich din Washington şi-a motivat decizia de amânare prin descoperirea unor noi dovezi pe care avocaţii inculpatului vor să le examineze.

Procuratura susţine că Masud, acum în vârstă de peste 70 de ani, a recunoscut la un moment dat că a fost implicat în atentatul în care şi-au pierdut viaţa 270 de oameni.

Acum, el s-a declarat nevinovat de două infracţiuni grave legate de distrugerea avionului şi moartea celor aflaţi la bord sau la sol. Avocaţii lui au atacat credibilitatea unor probe prezentate de procurori, inclusiv presupusa mărturisire a lui Masud făcută unui agent de poliţie libian în 2012, la un an după ce o revoltă l-a răsturnat de la putere pe preşedintele Libiei, Moammar Gaddafi.

Pedeapsa maximă care i s-ar putea aplica este închisoarea pe viaţă.

Cazul Lockerbie

Aeronava Boeing 747 a companiei Pan Am, cursa 103 cu destinaţia New York, a explodat în aer la câteva minute după decolarea din Londra, în 21 decembrie 1988. Au murit atunci 259 de oameni din avion, printre care 190 de cetăţeni americani, şi 11 la sol, în Scoţia.

Atentatul l-a izolat pe Gaddafi de comunitatea internaţională, după ce guvernul de la Tripoli a acceptat responsabilitatea pentru atac în 2003.

Procedurile judiciare din SUA sunt îngreunate de vechimea de zeci de ani a cazului, de anii de controverse privind presupusa mărturisire şi de faptul că americanii urmăresc penal fapte comise în Regatul Unit, cu probe obţinute în Libia.

Masud a fost arestat în Libia şi dus în Statele Unite în 2022. Se pare că el a construit o bombă cu ceas, ascunsă într-o valiză introdusă în Malta printre bagajele verificate. Valiza a ajuns până la urmă la aeroportul Heathrow din Londra, unde a fost depozitată în cala avionului Pan Am.

Editor : Sebastian Eduard