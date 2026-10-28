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Procesul cuplului prezidențial francez cu Candace Owens: soții Macron îi pot da în judecată firmele, dar nu pe ea personal

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French president Emmanuel Macron and wife Brigitte Macron are suing commentator Candace Owens for defamation.
Candace Owens / sursa foto: Profimedia Images
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Un judecător din statul american Delaware a hotărât marți că președintele francez Emmanuel Macron și soția sa, Brigitte, nu o pot da în judecată personal pe comentatoarea de extremă dreapta Candace Owens pentru calomnie, dar pot continua procesul împotriva companiilor americancei, scrie Politico.

Soții Macron au intentat un proces de calomnie împotriva lui Owens în iulie 2025, după ce vedeta americană a afirmat în mod fals, în mai multe episoade ale podcastului său „Candace”, că Brigitte este un bărbat transgender care a furat titlul de primă-doamnă.

În plângerea lor, soții Macron au susținut că Owens a cauzat „prejudicii substanțiale și ireparabile” reputației lor. Owens a dedicat mai multe episoade din emisiunea sa, „Candace”, discutării acestei teorii a conspirației.

Judecătorul Sheldon Rennie de la Curtea Superioară din Delaware a hotărât că, deoarece Owens locuiește în Tennessee, instanța nu are competență asupra ei la nivel personal. Hotărârea protejează cel mai probabil bunurile personale ale lui Owens în cazul în care s-ar pronunța o hotărâre în favoarea soților Macron.

Cu toate acestea, deoarece companiile sale, Candace Owens LLC și GeorgeTom, Inc., sunt înregistrate în Delaware, soții Macron pot continua procesul împotriva afacerilor acesteia.

Este o practică obișnuită ca companiile americane să fie înregistrate în Delaware, un stat despre care o mare parte a comunității de afaceri consideră că are reguli clare de funcționare și un sistem judiciar rapid în soluționarea litigiilor.

Owens a salutat decizia pe rețelele sociale, afirmând că este „extrem de recunoscătoare” pentru hotărârea judecătorului.

„Sunt într-o dispoziție absolut excelentă după această respingere a acțiunii familiei Macron”, a scris Owens. „Simt că un an și jumătate în care familia mea a trebuit să facă față unor minciuni delirante privind falimente iminente, conturi secrete și planuri de a părăsi țara s-a încheiat în sfârșit.”

Într-o declarație adresată miercuri publicației Politico, echipa juridică a familiei Macron a afirmat că este „mulțumită” de decizia instanței de a permite continuarea procesului împotriva companiilor lui Owens.

„În ceea ce o privește personal pe doamna Owens, ne păstrăm toate opțiunile deschise pentru a ne asigura că, pe lângă răspunderea pe care o poartă în continuare prin intermediul companiilor sale, va fi trasă la răspundere și personal”, au adăugat aceștia.

Există posibilitatea ca domeniul de aplicare al cauzei să fie restrâns și mai mult.

În ordonanța sa, judecătorul Rennie a constatat, de asemenea, că, întrucât soții Macron locuiesc în Franța și „efectul principal al oricărui presupus prejudiciu adus reputației este concentrat în mod copleșitor în Franța”, ar trebui să se aplice termenul de prescripție din Franța pentru introducerea acțiunii în calomnie, și nu cel din Delaware.

Rennie a menționat că legislația franceză prevede, în general, un termen de trei luni de la publicarea comentariilor presupuse defăimătoare, dar „legislația franceză pare să extindă acest termen de prescripție la un an atunci când defăimarea vizează o persoană sau un grup pe motiv de sex, orientare sexuală sau identitate de gen”.

El a dispus ca atât Owens, cât și soții Macron să prezinte instanței argumente cu privire la aplicabilitatea termenului de un an sau a celui de trei luni.

Editor : B.E.

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