Procesul intentat de Trump împotriva The New York Times a fost respins de un judecător. Plângerea e „necorespunzătoare și enervantă”

Foto: Getty Images
Un judecător federal a respins procesul de calomnie intentat de preşedintele Donald Trump împotriva ziarului „The New York Times”, afirmând că plângerea nu respectă regulile federale pentru astfel de demersuri civile. El a calificat plângerea prin care Trump dă în judecată ziarul pentru suma de 15 miliarde de dolari ca „necorespunzătoare și inadmisibilă.”

Echipa preşedintelui a primit o lună pentru a depune din nou plângerea, iar un purtător de cuvânt al lui Trump a declarat că vor face acest lucru, relatează  News.ro.

Un purtător de cuvânt al New York Times a declarat că „salută hotărârea rapidă a judecătorului, care a recunoscut că plângerea este un document politic şi nu o acţiune juridică serioasă”.

Judecătorul Steven D. Merryday de la Curtea Districtuală a Statelor Unite pentru Districtul Central al Floridei a declarat vineri că plângerea „încalcă în mod evident şi de neiertat cerinţele Regulii 8” din Regulile federale de procedură civilă.

O plângere trebuie să fie „o declaraţie scurtă, clară şi directă a acuzaţiilor de fapt”, a scris el, iar atacul lui Trump împotriva NY Times a fost „în mod decisiv necorespunzător şi inadmisibil”.

Conform The Guardian Merryday a citat regula 8(a) din regulamentul federal de procedură civilă, care prevede că o plângere trebuie să includă o expunere succintă și clară a pretențiilor, care să demonstreze că reclamantul are dreptul la despăgubiri, pentru a respinge plângerea.

„Cu doar două simple acuzații de defăimare, plângerea ocupă optzeci și cinci de pagini”, a scris Merryday. „Capitolul I apare la pagina optzeci, iar Capitolul II apare la pagina optzeci și trei... Chiar și în cazul aplicării celei mai generoase și indulgente a Regulii 8, plângerea este în mod evident necorespunzătoare și inadmisibilă.”

Merryday a remarcat „numeroasele acuzații, adesea repetitive și laudative (față de președintele Trump), dar superflue” și „mult mai mult, susținute în mod persistent cu detalii abundente, floride și enervante”.

Merryday a spus că echipa juridică a lui Trump poate depune din nou plângerea în următoarele patru săptămâni, dar trebuie să se limiteze la 40 de pagini sau mai puţin.

O plângere nu trebuie să fie „un forum public pentru injurii şi invective” sau „un megafon pentru relaţii publice”, a punctat judecătorul.

Când Trump a intentat procesul pentru defăimare la începutul acestei săptămâni, solicitând despăgubiri de 15 miliarde de dolari, numeroşi experţi juridici au declarat pentru CNN că procesul este nefondat, iar mai mulţi au susţinut că este mai degrabă o manevră de PR decât un caz serios.

În lunga plângere depusă de Trump, ziarul The New York Times a fost acuzat că este „portavocea virtuală” a Partidului Democrat. De asemenea, a numit ca pârâţi editura Penguin Random House şi patru reporteri ai NYT, inclusiv doi care au scris o carte scoasă de Penguin, intitulată „Lucky Loser: How Donald Trump Squandered His Father’s Fortune and Created the Illusion of Success” (Ratatul norocos: cum a risipit Donald Trump averea tatălui său şi a creat iluzia succesului).

Echipa juridică a preşedintelui a indicat că va depune o plângere actualizată.

„Preşedintele Trump va continua să tragă la răspundere Fake News prin acest proces puternic împotriva New York Times, reporterilor săi şi Penguin Random House, în conformitate cu instrucţiunile judecătorului privind logistica”, a declarat un purtător de cuvânt al echipei juridice a lui Trump.

 

