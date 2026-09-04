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Procesul lui Lindsay Clancy: judecătorul afirmă că trebuie să declare nulitatea procesului, după ce juriul nu a putut da un verdict

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Lindsay Clancy Trial
Lindsay Clancy, aflată la masa apărării, privește un martor în timpul procesului său pentru omor, care se desfășoară la Curtea Superioară din Plymouth, Plymouth, Massachusetts, luni, 17 august 2026. Foto: Profimedia
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Din articol
Procesul a avut peste 80 de martori

Judecătorul din procesul de omor al lui Lindsay Clancy, americanca acuzată de uciderea celor trei copii mici ai săi în 2023, a declarat că nu are altă opțiune decât să declare nulitatea procesului, după ce juriul a eșuat în a ajunge la un verdict, transmite Reuters. Judecătorul William Sullivan a spus că va amâna declararea oficială a nulității procesului pentru a-i oferi avocatului apărării lui Clancy, Kevin Reddington, șansa de a depune un recurs de urgență, astfel încât jurații să poată continua deliberările.

Reddington a susținut că tragedia a avut loc în timp ce  femeia suferea de psihoză postpartum.

Procesul televizat, care a durat aproape șase săptămâni, a reînviat dezbaterile care mocneau de mult timp cu privire la modul în care este tratată sănătatea mintală postpartum a femeilor în Statele Unite și la modul în care sistemul juridic al țării abordează cazurile în care mamele își ucid copiii.

Anterior, Reuters a relatat că avocatul apărării a declarat că un singur membru al juriului din procesul pentru omor al lui Lindsay Clancy împiedică juriul să o declare nevinovată de uciderea celor trei copii mici ai săi. Kevin Reddington i-a cerut judecătorului William Sullivan să-l înlăture pe acel jurat.

Sullivan a respins cererea lui Reddington și a îndrumat juriul să continue deliberările.

Cei 12 jurați din Plymouth, Massachusetts, au ajuns în repetate rânduri într-un impas cu privire la condamnarea lui Clancy. Președintele juriului a trimis joi o notă în numele a 11 jurați, indicând că unul dintre ei și-a recunoscut îndoiala, dar a refuzat să o ia în considerare la verdict.

Jurații o pot găsi pe Clancy vinovată de omor de gradul întâi numai dacă acuzarea își dovedește cazul dincolo de orice îndoială rezonabilă.

Jurații au trimis, de asemenea, note judecătorului marți și miercuri, în care afirmau că nu pot ajunge la o decizie unanimă, iar judecătorul le-a cerut de fiecare dată să continue deliberările.

Procesul a avut peste 80 de martori

Dacă juriul nu ajunge la un verdict și Sullivan declară nulitatea procesului, procurorii vor trebui să decidă dacă vor rejudeca cazul, care a avut peste 80 de martori și peste 300 de probe.

Clancy, în vârstă de 36 de ani, riscă închisoarea pe viață fără eliberare condiționată dacă va fi condamnată pentru omor de gradul întâi. Dacă va fi declarată nevinovată din cauza lipsei de răspundere penală sau pe motiv de nebunie, ar putea fi internată într-un spital psihiatric de stat pentru evaluare.

Ea a recunoscut că și-a strangulat cei trei copii până la moarte pe 24 ianuarie 2023, folosind benzi de exerciții fizice, în subsolul casei lor din Duxbury, o suburbie a orașului Boston. Apoi s-a tăiat cu un cuțit și a sărit de la o fereastră de la etajul al doilea în încercarea de a-și pune capăt vieții, fapt care a lăsat-o paralizată.

Pe parcursul procesului de șase săptămâni, Reddington a încercat să convingă jurații că Clancy se afla în mijlocul unui episod psihotic atunci când i-a ucis pe Cora, în vârstă de 5 ani, pe Dawson, în vârstă de 3 ani, și pe Callan, în vârstă de 8 luni.

Mărturiile membrilor familiei, inclusiv ale lui Patrick, fostul soț al lui Clancy, au descris în detaliu cum aceasta s-a luptat cu problemele de sănătate mintală în lunile de după nașterea celui de-al treilea copil, apelând în repetate rânduri la furnizori de servicii medicale care i-au prescris o multitudine de medicamente.

Procurorii nu contestă faptul că Clancy, o fostă asistentă medicală la secția de nașteri a Spitalului General din Massachusetts, se confrunta cu probleme de sănătate mintală.

Însă aceștia au susținut că ea era capabilă să înțeleagă caracterul ilicit al uciderii copiilor săi și a ales totuși să facă acest lucru în mod intenționat, deoarece decisese să se sinucidă și era convinsă că aceștia ar fi suferit fără ea.

Editor : B.E.

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