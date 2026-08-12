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Video Procurorii britanici cer ca fraţii Tate să nu fie eliberaţi pe durata procedurilor de extrădare. Ce cred magistrații că s-ar întâmpla

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Frații Tate
Andrew și Tristan Tate, reținuți într-o închisoare federală din Miami, așteaptă audierea pentru eliberarea pe cauțiune pe 13 august. Foto: Profimedia
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Din articol
Acuzații

Procurorii britanici solicită unei instanţe din SUA să respingă cererea influencerului Andrew Tate şi a fratelui său, Tristan, de a fi eliberaţi din detenţie pe durata procedurilor de extrădare, înaintea unei audieri privind măsura privativă de libertate, transmite BBC.

Andrew şi Tristan Tate se află în detenţie în Florida, de la arestarea lor de luna trecută, după ce Crown Prosecution Service (CPS) - autoritatea responsabilă cu urmărirea penală în Anglia şi Ţara Galilor - a formulat 38 de capete de acuzare împotriva lor. Ambii au negat acuzaţiile.

Potrivit documentelor depuse în instanţă, CPS a afirmat că fraţii prezintă un „risc de fugă” şi că ar putea încerca să influenţeze martorii din dosar.

Audierea de joi va stabili dacă fraţii vor rămâne în detenţie pe parcursul procedurilor judiciare.

Fraţii, care deţin dublă cetăţenie (britanică şi americană), au fost arestaţi la Miami pe 19 iulie.

Ei se confruntă cu un total de 59 de capete de acuzare, inclusiv viol şi acuzaţii legate de trafic de persoane în scop sexual şi deţinerea de materiale indecente cu minori.

Atât procurorii, cât şi avocaţii apărării au depus luni noi documente la instanţa federală din Districtul de Sud al Floridei, înaintea audierii de joi care va decide dacă aceştia pot fi eliberaţi pe cauţiune.

Deşi avocaţii fraţilor Tate au recunoscut că eliberarea pe cauţiune în procedurile internaţionale de extrădare este o situaţie neobişnuită, aceştia au susţinut că fraţii nu au dat niciun motiv să se creadă că intenţionează să se sustragă urmăririi penale.

Documentele depuse de acuzare includ o solicitare din partea Ambasadei Marii Britanii la Washington, transmisă Departamentului de Stat al SUA, prin care se cere respingerea eliberării pe cauţiune.

De asemenea, a fost depusă documentaţie suplimentară din partea CPS, care subliniază riscurile potenţiale în cazul în care fraţii Tate ar fi eliberaţi sub cauţiune.

„Atât Andrew, cât şi Tristan Tate dispun de resurse considerabile, atât financiare, cât şi în ceea ce priveşte reţelele de socializare”, au susţinut procurorii.

„Toate persoanele care au depus plângere în acest caz sunt vulnerabile şi se tem de Andrew şi Tristan Tate din cauza violenţelor exercitate asupra lor - mai multe dintre acestea descriu agresiuni şi ameninţări cu arme - precum şi din cauza resurselor de care dispun cei doi fraţi şi a tendinţei acestora de a intimida persoanele vulnerabile care îi acuză”, mai transmit aceştia.

Procurorii au făcut referire şi la postări pe reţelele de socializare ale lui Andrew Tate, în care acesta i-ar fi ironizat pe procurori şi ar fi sugerat că şi-ar putea ascunde identitatea pentru a evita arestarea.

Acuzații

Noile acuzaţii vizează patru noi persoane care au depus plângeri, faptele reclamate datând din perioada 2010-2017, potrivit procurorilor britanici.

Fraţii fuseseră deja puşi sub acuzare în 2025 pentru viol, vătămare corporală, trafic de persoane şi controlarea prostituţiei în scopul obţinerii de profit, acuzaţii legate de alte trei persoane din Marea Britanie şi de fapte petrecute între 2012 şi 2015.

Poliţia din Bedfordshire, în sud-estul Angliei, a obţinut în 2024 mandate europene de arestare pe numele celor doi fraţi, pentru a asigura aducerea acestora din România în vederea soluţionării acuzaţiilor.

Cei doi s-au mutat în România în 2016 şi au fost arestaţi în 2022 sub acuzaţii de natură sexuală. Cazul din România nu a avansat, iar fraţii au putut călători în SUA după ce restricţiile de deplasare impuse împotriva lor în România au fost ridicate la începutul anului 2025.

Andrew Tate, care se autointitulează "misogin", a devenit cunoscut iniţial în urma participării sale la versiunea britanică a emisiunii de tip reality-show "Big Brother", în 2016.

Fostul kickboxer are în prezent peste 10,8 milioane de urmăritori pe platforma X. Atât el, cât şi fratele său au susţinut constant că declaraţiile lor controversate au fost doar glume sau au fost scoase din context.

„Se consideră că Andrew şi Tristan Tate ar putea încerca să se folosească de acea reţea pentru a obţine asistenţă practică sau sprijin financiar în vederea părăsirii jurisdicţiei şi a evitării procedurilor de extrădare, în cazul în care ar fi eliberaţi”, susţin procurorii.

Ei au apărut în numeroase videoclipuri, etalând un stil de viaţă luxos, cu maşini rapide, avioane private şi iahturi. De asemenea, procurorii au invocat numeroasele călătorii internaţionale drept dovadă a capacităţii lor de a se sustrage procesului.

Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, cei doi riscă închisoarea pe viaţă.

Deşi fraţii Tate şi-au exprimat susţinerea pentru preşedintele Donald Trump, Casa Albă a declarat că nu va interveni în acest caz.

Decizia privind extrădarea fraţilor în Marea Britanie îi va reveni, în cele din urmă, secretarului de stat american Marco Rubio, după ce chestiunea va fi analizată mai întâi de instanţele din SUA.

Editor : Sebastian Eduard

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