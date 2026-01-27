Live TV

Produsele sud-coreene vor fi taxate cu 25%, anunță Donald Trump. Replica autorităților de la Seul nu s-a lăsat așteptată

Data publicării:
President Donald Trump announces "Liberation Day" tariffs on nearly all U.S. trading partners
Donald Trump a anunțat tarifele impuse țărilor cu care SUA fac comerț. Foto: Profimedia

Preşedintele american Donald Trump a anunţat luni că taxele vamale asupra anumitor bunuri sud-coreene vor fi acum de 25%, argumentând că parlamentul de la Seul nu a ratificat suficient de repede acordul comercial semnat între cele două ţări, notează AFP.

Întrucât parlamentul coreean nu a ratificat acordul nostru comercial istoric, care este prerogativa sa, am decis să majorez taxele vamale pentru automobile, cherestea, produse farmaceutice şi toate celelalte taxe vamale reciproce de la 15% la 25%, a scris Trump într-un mesaj postat pe reţeaua sa Truth Social.

Preşedintele Lee şi cu mine am ajuns la un mare acord între cele două ţări ale noastre pe 30 iulie şi am reafirmat condiţiile acestuia când am vizitat Coreea de Sud pe 29 octombrie. De ce nu l-a aprobat parlamentul coreean?, s-a întrebat Trump.

Seulul a răspuns imediat, declarându-şi intenţia de a discuta problema cu Washingtonul cât mai curând posibil. Nu a existat nicio notificare oficială din partea guvernului Statelor Unite... în această etapă, a afirmat preşedinţia sud-coreeană într-un comunicat.

Ministrul comerţului Kim Jung-kwan, care se află în prezent în Canada, intenţionează, de asemenea, să călătorească în Statele Unite cât mai curând posibil pentru a se consulta cu secretarul american al comerţului, Howard Lutnick, pe această temă”, a adăugat Seulul.

Negociat pe parcursul mai multor luni, acordul dintre cele două ţări a fost finalizat la sfârşitul lunii octombrie 2025 şi a redus în mod semnificativ taxele vamale pentru produsele sud-coreene la maximum 15%, inclusiv cele supuse unor tarife specifice sectorului, cum ar fi automobilele, teoretic vizate de taxe vamale mai mari.

Aceste condiţii au apropiat ţara est-asiatică de cele obţinute de vecina sa, Japonia, şi de Uniunea Europeană (UE), de asemenea supuse unei limite maxime de 15% la exporturile lor către Statele Unite.

În schimb, Coreea de Sud s-a angajat să nu aplice un o suprataxă mai mare de 15% asupra automobilelor americane importate, dar, mai important, să investească 350 de miliarde de dolari în Statele Unite, dintre care 200 de miliarde de dolari în numerar şi 150 de miliarde de dolari pentru cooperare în sectorul construcţiilor navale, a precizat la acea dată un consilier al preşedintelui Lee Jae Myung.

Avantajul Chinei: accesele de furie ale lui Donald Trump apropie aliații SUA de Beijing (The Guardian)

La sfârşitul lunii iulie, Donald Trump a mai afirmat că Seulul s-a angajat să achiziţioneze gaz natural lichefiat (GNL) american şi alte surse de energie în valoare de 100 de miliarde de dolari în următorii trei-patru ani.

Acest acord este crucial pentru Coreea de Sud şi industria sa auto. Piaţa americană absoarbe jumătate din exporturile de autoturisme sud-coreene, care reprezintă 27% din totalul exporturilor ţării către Statele Unite.

Sectorul construcţiilor navale, în care Washingtonul doreşte ca industriile sale să redevină competitive, este, de asemenea, un sector strategic pentru Coreea de Sud, deoarece ţara este al doilea cel mai mare constructor de nave din lume, după China.

