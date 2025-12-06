„Progresul real” către pace depinde de Rusia. Noi discuții între negociatorii din SUA și Ucraina au loc astăzi în Florida

Negociatorii de vârf din SUA și Ucraina au declarat vineri că au purtat discuții constructive privind încheierea războiului din Ucraina, dar că pacea depinde de Rusia, relatează BBC.

„Progresul real către orice acord depinde de disponibilitatea Rusiei de a-și demonstra angajamentul serios față de pacea pe termen lung, inclusiv prin măsuri de detensionare și încetarea uciderilor”, au declarat trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și ginerele președintelui Donald Trump, Jared Kushner, într-o declarație comună cu negociatorii Ucrainei.

În cadrul întrevederii, cele două părți „au convenit asupra cadrului acordurilor de securitate” și au discutat despre măsurile de descurajare. Discuțiile de marți de la Moscova nu au dus la un compromis privind un posibil acord de pace în războiul care durează de aproape patru ani.

Reuniunea de două zile dintre Witkoff și Kushner și secretarul pentru securitate națională al Ucrainei, Rustem Umerov, și generalul de brigadă Andrii Hnatov a fost a șasea rundă de negocieri în două săptămâni. Ei se vor întâlni din nou în Florida sâmbătă.

În declarație, cei patru au afirmat că prioritatea Ucrainei este „asigurarea unui acord care să protejeze independența și suveranitatea sa, să garanteze siguranța ucrainenilor și să ofere o bază stabilă pentru un viitor democratic prosper”.

Totodată, au vorbit despre întrevederea de la începutul acestei săptămâni dintre SUA și președintele rus Vladimir Putin, precum și despre viitorul Ucrainei după război, care include reconstrucția țării devastate și inițiative economice împreună cu SUA.

Ei au afirmat că este necesar să se ajungă la un armistițiu și să se reducă tensiunile pentru a „preveni o nouă agresiune și pentru a permite punerea în aplicare a planului cuprinzător de reconstrucție a Ucrainei, menit să facă națiunea mai puternică și mai prosperă decât înainte de război”.

Cel puțin două puncte majore de dispută rămân între Moscova și Kiev - soarta teritoriului ucrainean ocupat de forțele ruse și garanțiile de securitate pentru Ucraina.

Witkoff a petrecut aproape cinci ore cu Putin la Moscova marți, în cadrul unor negocieri care, potrivit Kremlinului, nu au dus la „niciun compromis” privind încheierea războiului. Kushner, om de afaceri și investitor imobiliar care l-a consiliat pe Trump în timpul primului mandat al președintelui, a fost prezent.

Președintele american Donald Trump a declarat că discuțiile au fost „destul de bune”, dar că este prea devreme pentru a spune ce se va întâmpla.

Miercuri, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că „lumea simte clar că există o șansă reală de a pune capăt războiului”, dar negocierile trebuie „susținute de presiuni asupra Rusiei”.

Citește și:

De ce Rusia nu va accepta pacea fără „Centura de Fortărețe” a Ucrainei - ultimul obstacol din calea armatei lui Putin în Donbas

Mărturiile a trei soldați ruși care au dezertat: Putin vrea sânge. Este o anihilare a populației ruse de către propriul său președinte

Editor : A.M.G.