Promisiunea lui Trump pentru Ungaria: ajutor economic dacă Orban câștigă alegerile. „Administraţia mea își va folosi întreaga putere”

Donald Trump, JD Vance și Viktor Orban la Casa Albă. Foto: Profimedia

 Preşedintele american Donald Trump a promis vineri că va ajuta economia Ungariei dacă aliatul său, actualul prim-ministru Viktor Orban, va câştiga alegerile parlamentare de duminică, relatează AFP, citată de Agerpres.

Administraţia mea este pregătită să folosească întreaga putere economică a Statelor Unite pentru a consolida economia Ungariei, aşa cum am făcut-o pentru marii noştri aliaţi în trecut, în cazul în care prim-ministrul Viktor Orban şi poporul maghiar vor avea nevoie”, a scris preşedintele SUA pe platforma sa Truth Social.

Trump a adăugat că este entuziasmat” de ideea de a investi în prosperitatea viitoare care va fi generată de menţinerea la conducere a lui Orban”.

Președintele american Donald Trump i-a încurajat joi pe maghiari să „iasă la vot” pentru realegerea prim-ministrului Viktor Orban, în contextul în care populația se pregătește să meargă la urne duminică.

Trump l-a lăudat pe aliatul său apropiat, descriindu-l drept un „lider cu adevărat puternic și influent” într-o postare pe Truth Social, recunoscându-i meritul de a fi contribuit la atingerea „unor noi culmi ale cooperării și a unor realizări spectaculoase” între SUA și Ungaria, anunță The Hill. 

Susținerea, pe care președintele a oferit-o oficial în februarie, vine după ce vicepreședintele Vance s-a deplasat la Budapesta săptămâna aceasta pentru a consolida sprijinul pentru Orban înaintea alegerilor parlamentare din 12 aprilie.

Top Citite
Xi Jinping inspectează soldații
1
Xi Jinping îi îndeamnă pe înalţii comandanţi militari chinezi să renunţe la „aerele de...
U.S. President Trump makes second state visit to Britain
2
Premierul Keir Starmer a răbufnit: „M-am săturat” ca Trump și Putin să influențeze...
un submarin rusesc este urmarit de o nava britanica
3
„Preşedintelui Putin îi spun: «Vă vedem»”. Armata britanică anunţă că a urmărit trei...
Donald Trump.
4
Reacția premierului Groenlandei după ce Trump a numit insula „o bucată imensă de gheață...
pedro sanchez
5
După ce a intrat în conflict cu Donald Trump și Israelul, Pedro Sanchez prezintă Spania...
FOTO Apariție total neașteptată la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Nu l-a recunoscut mai nimeni
Digi Sport
FOTO Apariție total neașteptată la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Nu l-a recunoscut mai nimeni
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Russia Ukraine War
UE trebuie să se extindă pentru a face față amenințării ruse în cazul în care SUA se retrag din NATO, afirmă Volodimir Zelenski
Donald J Trump Signs Executive Order Launching National Fraud Task Force In Washington DC - 16 Mar 2026.
Trump: „Strâmtoarea Ormuz va fi deschisă destul de curând”. Marea Britanie găzduiește o nouă reuniune privind deblocarea traficului
Telegram
Mesaje pro-Orbán coordonate pe Telegram înainte de alegerile din Ungaria. Ce legături există între conținut și surse afiliate Rusiei
The ammunition lies against the background of the EU flag, emphasising the theme of military supplies and NATO
SUA cer mai mult de la NATO, dar trimit semnale mixte. Ce înseamnă, de fapt, „pilonul european”, ideea atribuită inițial lui Kennedy
profimedia-1079171775
„Trump ne-a abandonat”: Armistițiul provoacă furie, teamă și diviziuni profunde în rândul iranienilor
Recomandările redacţiei
Peter Magyar's Tisza party/ 1848 commemoration, Budapest, Hungary
Péter Magyar, „omul dificil” care îl provoacă pe Viktor Orbán în...
eugen radulescu la o sedinta
Consilier BNR: Aveam nevoie de banii din Fondul de rezervă ca să...
NASA Artemis Moonshot
„O misiune perfect îndeplinită”. Capsula Orion a misiunii Artemis II...
Preşedintele Nicuşor Dan alături de preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Virgiliu Nanu, şi de primarul comunei Cornu, Cornel Nanu
Nicușor Dan, prezent la Mănăstirea Cornu în Vinerea Mare, alături de...
Ultimele știri
Crimă șocantă în Spania: băiat român de 11 ani ucis într-o toaletă publică. Agresorul, un tânăr de 23 de ani, a fost arestat
Mojtaba Khamenei, desfigurat în război, este încă sub tratament pentru rănile grave suferite, afirmă surse din cercul său 
Taiwanul a detectat avioane de luptă chineze în timpul întâlnirii dintre Xi Jinping și liderul opoziției la Beijing
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop de Paște 2026: mesajul astrelor pentru fiecare zodie în perioada sărbătorilor. Taurii și Peștii au...
Cancan
România, lovită de frig chiar înainte de Paște. Brumă și ninsori în noaptea de Înviere
Fanatik.ro
Unde va petrece Meme Stoica ziua de naştere, chiar în ziua de Paşte! Locaţie surprinzătoare aleasă de...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Meciul care te făcea să te îndrăgostești de fotbal. S-au dat 3 goluri în 4 minute. „Astfel de momente nu se...
Adevărul
Paștele 2026, la extreme: de la coșuri pline în supermarket la „puneți-mi hamsii de 1 leu” în piețe...
Playtech
Regulă nouă la bloc. Ce trebuie să declari în 10 zile şi cine stabileşte câte persoane locuiesc într-un...
Digi FM
Lisa Stansfield, la 60 de ani. Povestea fascinantă a artistei care a cucerit lumea cu „All Around The World”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Selecționerul României a fost ales
Pro FM
Cum arată Michael Flatley în 2026, după un cancer agresiv. Diagnosticul i-a schimbat complet viața
Film Now
„Blestemul” rolului Iisus. Un actor a fost lovit de fulger. Ce s-a întâmplat cu ceilalți
Adevarul
Cum au fost construite minunile ingineriei antice. Dunărea și munții, mutați pentru Podul lui Traian și...
Newsweek
Pensie de numai 1.500 lei pentru 30 ani munciți. De ce 1.900.000 pensionari primesc pensii atât de mici?
Digi FM
Rețetă de cozonac fără frământare, dospit la rece
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când pică Paștele ortodox și Paștele catolic în următorii 10 ani (2027-2036). Calendar complet și diferențe...
Digi Animal World
A plătit 600 de lire la veterinar, crezând că pisica ei e bolnavă. Ce a aflat a doua zi a lăsat-o fără cuvinte
Film Now
Tom Hardy, la bustul gol pe plaja din Barbados, alături de soție. Burtă în loc de pătrățele pe abdomen și o...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...