Promisiunea lui Trump pentru Ungaria: ajutor economic dacă Orban câștigă alegerile. „Administraţia mea își va folosi întreaga putere”

Preşedintele american Donald Trump a promis vineri că va ajuta economia Ungariei dacă aliatul său, actualul prim-ministru Viktor Orban, va câştiga alegerile parlamentare de duminică, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Administraţia mea este pregătită să folosească întreaga putere economică a Statelor Unite pentru a consolida economia Ungariei, aşa cum am făcut-o pentru marii noştri aliaţi în trecut, în cazul în care prim-ministrul Viktor Orban şi poporul maghiar vor avea nevoie”, a scris preşedintele SUA pe platforma sa Truth Social.



Trump a adăugat că este „entuziasmat” de ideea de a „investi în prosperitatea viitoare care va fi generată de menţinerea la conducere a lui Orban”.

Președintele american Donald Trump i-a încurajat joi pe maghiari să „iasă la vot” pentru realegerea prim-ministrului Viktor Orban, în contextul în care populația se pregătește să meargă la urne duminică.

Trump l-a lăudat pe aliatul său apropiat, descriindu-l drept un „lider cu adevărat puternic și influent” într-o postare pe Truth Social, recunoscându-i meritul de a fi contribuit la atingerea „unor noi culmi ale cooperării și a unor realizări spectaculoase” între SUA și Ungaria, anunță The Hill.

Susținerea, pe care președintele a oferit-o oficial în februarie, vine după ce vicepreședintele Vance s-a deplasat la Budapesta săptămâna aceasta pentru a consolida sprijinul pentru Orban înaintea alegerilor parlamentare din 12 aprilie.

