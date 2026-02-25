Live TV

Video Protest în timpul discursului lui Trump: „Persoanele de culoare nu sunt maimuțe”. Congresmenul democrat a fost dat afară din sală

Data actualizării: Data publicării:
DC: U.S. President Trump Delivers State of the Union Address
Democratul Al Green, cu mesajul „Oamenii de culoare nu sunt maimuțe”, în timpul discursului lui Trump despre Starea Uniunii Foto: Profimedia

Reprezentantul democrat Al Green a fost expulzat din plenul Congresului, marţi seară, la câteva minute după ce Donald Trump îşi începuse discursul despre Starea Uniunii. Congresmenul afişase o pancartă cu mesajul „PERSOANELE DE CULOARE NU SUNT MAIMUŢE”, pentru a protesta astfel faţă de un videoclip rasist în care Barack şi Michelle Obama apăreau ca maimuţe, postat şi apoi şters de Donald Trump pe contul său de pe Truth Social la începutul lunii februarie.

Al Green, reprezentant afro-american din Texas, se afla chiar în faţa lui Donald Trump când a afişat pancarta, înainte de a fi escortat afară din Congres, în uralele audienţei care scanda „USA, USA, USA!”, notează News.ro.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Nu este prima dată când Al Green este evacuat din sală în timpul unui discurs similar al liderului republican. Şi anul trecut, el s-a arătat virulent, ridicându-se în picioare şi fluturând bastonul în direcţia lui Donald Trump în acelaşi context. „Judecând după expresia feţei sale, a înţeles mesajul”, a declarat Al Green jurnaliştilor imediat după aceea.

„Prima dată a fost spontan”, a recunoscut Al Green. „De data aceasta a fost intenţionat. Am vrut să mă asigur că îi transmit mesajul. De aceea am ales un loc lângă culoar, pentru a i-l putea transmite personal”, a explicat el marţi.

Preşedintele Camerei Reprezentanţilor, Mike Johnson, şi alţi republicani au condamnat acţiunile unor democraţi din Camera Reprezentanţilor în timpul discursului lui Trump despre starea naţiunii. „Este ruşinos ceea ce au făcut democraţii în această seară”, a declarat Johnson. „Comportamentul lor a fost, ar trebui să fie, nedemn de orice membru al Congresului şi cred că este ceva ce vor regreta”, a spus el.

Democraţii au fost sfătuiţi de conducere să protesteze în tăcere în timpul discursului lui Trump sau să nu se prezinte deloc, cu scopul de a nu-i oferi lui Trump niciun fel de reacţie. Cu toate acestea, au existat câteva izbucniri pe parcursul discursului.

Johnson a spus că nu ştie dacă îl va sancţiona pe Green şi că „va lăsa colegii să decidă asta”.

Markwayne Mullin a avut în schimb o reacţie mult mai puternică la acţiunile lui Green. „Green e un idiot. E un idiot”, a spus Mullin, adăugând mai târziu: „Dacă nu voia să fie acolo, nu trebuia să fie acolo. A făcut-o doar pentru a atrage atenţia”, a acuzat republicanul.

Reprezentantele democrate Ilhan Omar şi Rashida Talib au strigat şi ele la Trump în timpul discursului, când acesta i-a numit pe membrii comunităţii somaleze din Minnesota „piraţi”.

„Ai ucis americani”, i-a strigat Omar lui Trump.

„Comportamentul lor a fost scandalos. Am fost la un pas de a bate cu ciocanul şi de a le scoate din sală, dar preşedintele a gestionat foarte bine situaţia”, a spus Mike Johnson.

Citește și:

VIDEO Contradiscursuri democrate, în fața Capitoliului, după mesajul lui Trump: „Proliferează minciuni și atacuri. Este rupt de realitate”

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
1
Un fost consilier prezidențial și-a rupt diploma de doctor, în direct, la Digi24...
potra georgescu
2
O nouă amânare în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care Călin Georgescu...
Dmitri Medvedev încruntat
3
Schimb de replici între MAE român și Dmitri Medvedev: „Soldații pot intra și fără vize...
bilet loterie
4
Un bărbat a cumpărat un bilet câștigător la loto din magazinul unde lucra, după ce s-au...
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
5
Reacția lui Ilie Bolojan, după ce o diplomă de doctor a fost ruptă, în direct, la Digi24...
Italienii au dat verdictul în privința lui Chivu în miez de noapte, după ce Inter a fost eliminată din Champions League
Digi Sport
Italienii au dat verdictul în privința lui Chivu în miez de noapte, după ce Inter a fost eliminată din Champions League
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
robert de niro
Robert De Niro le cere americanilor să-i reziste lui Donald Trump: „Nu va pleca niciodată. Trebuie să-l facem noi să plece”
epstein cu donald
Departamentul de Justiție al SUA a ascuns și a șters unele documente despre Donald Trump din dosarele Epstein
Silhouette profile of former U.S. President Donald Trump positioned on the left against a full-frame, waving Iranian flag, representing geopolitics, i
Reacție dură de la Teheran: Trump, comparat cu nazistul Joseph Goebbels, după avertismentul din Congres privind rachetele iraniene
Militari ucraineni pe frontul din Donețk.
SUA au avertizat Ucraina să nu lovească interesele americane în atacurile asupra infrastructurii energetice din Rusia. Reacția Kievului
Friedrich Merz Li Qiang
Friedrich Merz merge pe sârmă între Xi Jinping și Donald Trump. Vizita cancelarului german în China, test pentru relația SUA-Europa
Recomandările redacţiei
llansator-mobil-rachete-antinava
Pregătiri de război: Iranul negociază cu China achiziționarea de...
hubert thuma la birou
Hubert Thuma, despre referendumul pentru unirea Ilfovului cu...
medici in sala de operatie
Anchetă extinsă la Spitalul Elias din Capitală: mai mulți medici...
Avion F-16
Tragedie în Turcia: un avion de luptă F-16 al armatei s-a prăbușit...
Ultimele știri
Interviul pentru șefia DIICOT. Ioana Albani: „Alte state sunt capabile să vadă cât costă piața drogurilor”
Noi alerte meteo. ANM anunță ninsori, ploi, viscol și vânt în mare parte din țară: au fost emise 5 coduri portocalii și galbene HARTĂ
AFP: Donald Trump a avut un lung exercițiu de autosatisfacție în discursul său din fața Congresului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop chinezesc pentru zodia Capră, în 2026. Unul dintre cei mai norocoși ani din ultimul deceniu
Cancan
Cine este Lăcrămioara, iubita lui Florin Prunea? Deși nu a divorțat, Hanțu se afișează cu femeia în vârstă de...
Fanatik.ro
Șoc în fotbalul românesc: patronul echipei, reținut de poliție! Percheziții în București și alte 6 județe...
editiadedimineata.ro
Meta spune că 19% dintre adolescenții de pe Instagram au văzut imagini explicite nedorite
Fanatik.ro
Gigi Becali îl face praf pe Radu Miruţă după ce ministrul a spus că Steaua va avea drept de promovare: “Ce...
Adevărul
Eroarea lui Putin care va costa curând Rusia. Expert în spațiul ex-sovietic: „Nu există nicio cale să iasă...
Playtech
Elena Udrea și Dorin Cocoș, imagini care au reaprins speculațiile, la 13 ani de la separare. Momentul care a...
Digi FM
Câți bani încasează o farmacistă din Constanța, după patru ani de experiență. Femeia s-a arătat revoltată...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ce s-a întâmplat în Congresul SUA, după ce imaginile neverosimile cu Donald Trump au făcut înconjurul lumii
Pro FM
Anca Țurcașiu, poze inedite de Dragobete, alături de iubitul ei. Artista, zeiță la 55 de ani, în costum de...
Film Now
Cine sunt cei trei copii ai lui Martin Short. Actorul și-a pierdut soția în 2010, iar acum fiica lor s-ar fi...
Adevarul
„Mica recalculare”, după mai bine de un an de așteptare: „Și-au bătut joc de pensionari”/ „De ce trebuie să...
Newsweek
Veste excelentă pentru pensionari. CASS la pensiile peste 3.000 lei, analizată de CCR. Miza: 1.000.0000.000€
Digi FM
Unde locuiește această femeie după ce a renunțat la apartamentul ei scump. Face economie și muncește mai puțin
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce femeile sunt mai friguroase decât bărbații. Iată explicația medicilor
Digi Animal World
Momentul când trei urși au apărut pe o pârtie de schi. Țipetele turiștilor au cuprins întreaga zonă
Film Now
Fiica lui Martin Short, găsită moartă în locuința sa. Katherine s-ar fi sinucis, potrivit anchetatorilor...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...