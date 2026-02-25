Reprezentantul democrat Al Green a fost expulzat din plenul Congresului, marţi seară, la câteva minute după ce Donald Trump îşi începuse discursul despre Starea Uniunii. Congresmenul afişase o pancartă cu mesajul „PERSOANELE DE CULOARE NU SUNT MAIMUŢE”, pentru a protesta astfel faţă de un videoclip rasist în care Barack şi Michelle Obama apăreau ca maimuţe, postat şi apoi şters de Donald Trump pe contul său de pe Truth Social la începutul lunii februarie.

Al Green, reprezentant afro-american din Texas, se afla chiar în faţa lui Donald Trump când a afişat pancarta, înainte de a fi escortat afară din Congres, în uralele audienţei care scanda „USA, USA, USA!”, notează News.ro.

Nu este prima dată când Al Green este evacuat din sală în timpul unui discurs similar al liderului republican. Şi anul trecut, el s-a arătat virulent, ridicându-se în picioare şi fluturând bastonul în direcţia lui Donald Trump în acelaşi context. „Judecând după expresia feţei sale, a înţeles mesajul”, a declarat Al Green jurnaliştilor imediat după aceea.

„Prima dată a fost spontan”, a recunoscut Al Green. „De data aceasta a fost intenţionat. Am vrut să mă asigur că îi transmit mesajul. De aceea am ales un loc lângă culoar, pentru a i-l putea transmite personal”, a explicat el marţi.

Preşedintele Camerei Reprezentanţilor, Mike Johnson, şi alţi republicani au condamnat acţiunile unor democraţi din Camera Reprezentanţilor în timpul discursului lui Trump despre starea naţiunii. „Este ruşinos ceea ce au făcut democraţii în această seară”, a declarat Johnson. „Comportamentul lor a fost, ar trebui să fie, nedemn de orice membru al Congresului şi cred că este ceva ce vor regreta”, a spus el.

Democraţii au fost sfătuiţi de conducere să protesteze în tăcere în timpul discursului lui Trump sau să nu se prezinte deloc, cu scopul de a nu-i oferi lui Trump niciun fel de reacţie. Cu toate acestea, au existat câteva izbucniri pe parcursul discursului.

Johnson a spus că nu ştie dacă îl va sancţiona pe Green şi că „va lăsa colegii să decidă asta”.

Markwayne Mullin a avut în schimb o reacţie mult mai puternică la acţiunile lui Green. „Green e un idiot. E un idiot”, a spus Mullin, adăugând mai târziu: „Dacă nu voia să fie acolo, nu trebuia să fie acolo. A făcut-o doar pentru a atrage atenţia”, a acuzat republicanul.

Reprezentantele democrate Ilhan Omar şi Rashida Talib au strigat şi ele la Trump în timpul discursului, când acesta i-a numit pe membrii comunităţii somaleze din Minnesota „piraţi”.

„Ai ucis americani”, i-a strigat Omar lui Trump.

„Comportamentul lor a fost scandalos. Am fost la un pas de a bate cu ciocanul şi de a le scoate din sală, dar preşedintele a gestionat foarte bine situaţia”, a spus Mike Johnson.

