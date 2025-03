Zeci de persoane s-au adunat joi în holul clădirii Trump Tower din New York pentru a protesta față de arestarea și încarcerarea studentului Mahmoud Khalil de la Universitatea Columbia, pe care administrația Trump intenționează să îl deporteze din cauza activismului său pro-palestinian, transmite Reuters.

Arestarea lui Khalil, care se află în custodia autorităților responsabile cu controlul imigrării, în Louisiana, după ce a fost arestat sâmbătă la New York, a stârnit proteste din partea parlamentarilor democrați, a raportorului special al Organizației Națiunilor Unite pentru teritoriile palestiniene ocupate și a avocaților pentru libertăți civile, printre alții.

Protest pro-palestinian la Trump Tower, în New York, 13 martie 2025. Foto: Profimedia Deschide galeria foto

Manifestația de joi a fost organizată de Jewish Voice for Peace, care se descrie ca o organizație evreiască progresistă antisionistă. Grupul a declarat că „a ocupat Trump Tower pentru a marca refuzul nostru în masă”.

„Nu vom sta cu mâinile în sân în timp ce acest regim fascist încearcă să îi criminalizeze pe palestinieni și pe toți cei care cer încetarea genocidului poporului palestinian finanțat de guvernul israelian prin intermediul SUA”, a declarat grupul într-o postare pe X.

Trump Tower, situat pe Fifth Avenue din Manhattan, găzduiește Trump Organization, iar președintele Donald Trump și prima-doamnă Melania Trump dețin un apartament penthouse. Fiul lor, Barron, locuiește acolo de când și-a început primul an la Universitatea din New York, în toamnă.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Cel puțin 150 de protestatari s-au adunat la Trump Tower, pe Fifth Avenue în Manhattan, potrivit estimărilor Departamentului de Poliție din New York. Imaginile de pe rețelele sociale au arătat manifestanți purtând pancarte pe care scria: „Luptați împotriva naziștilor, nu împotriva studenților” și „Eliberați-l pe Mahmoud, Eliberați Palestina”.

O înregistrare video a arătat poliția arestând o parte dintre protestatari. Poliția din New York a declarat că au fost efectuate 98 de arestări.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Kaz Daughtry, viceprimar pentru siguranță publică, a declarat pentru Fox News că nu au existat răniți și că toți protestatarii au fost scoși din clădire.

Organizația Trump nu a oferit imediat comentarii.

Prin arestarea lui Khalil sâmbătă, administrația Trump a început să își îndeplinească promisiunea de campanie de a deporta activiștii născuți în străinătate care au participat la valul de proteste din campusurile universitare americane de anul trecut. Protestele au urmat asaltului militar al Israelului asupra Gazei, care a venit după atacul din octombrie 2023 al grupului militant Hamas, care controla enclava palestiniană.

Mahmoud Khalil, un rezident permanent legal al Statelor Unite, a fost o figură marcantă în mișcarea studențească pro-palestiniană de la Universitatea Columbia, probabil cea mai proeminentă dintre zecile de universități americane unde au izbucnit demonstrații anul trecut.

Trump l-a catalogat pe Khalil drept un „student străin radical pro-Hamas” pe rețelele de socializare și a declarat că arestarea sa este prima „din multele care vor urma”.

Editor : B.E.