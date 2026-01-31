Mii de protestatari au ieșit în stradă în Minneapolis, în cadrul demonstrațiilor naționale împotriva acțiunilor Serviciului de Imigrare și Vamă (ICE), după împușcarea mortală a doi cetățeni americani de către agenții federali, relatează BBC.

Protestele au avut loc și în alte orașe din SUA, inclusiv New York, Los Angeles, Chicago și Washington DC, organizatorii îndemnând americanii să nu meargă la serviciu și la școală.

În urma morții lui Renee Good și Alex Pretti au izbucnit proteste locale și indignarea publică a cuprins întreaga țară, ceea ce a dus la critici din partea legislatorilor din ambele partide. Vineri dimineață, Departamentul de Justiție al SUA a deschis o anchetă privind încălcarea drepturilor civile în cazul morții lui Pretti.

Pretti, un asistent medical în vârstă de 37 de ani, a fost al doilea locuitor din Minneapolis împușcat mortal de către oficialii federali ai serviciului de imigrări de la sosirea acestora în stat. Prima victimă, Renee Good, a fost ucisă de un agent al Serviciului de Imigrări și Vamă (ICE) pe 7 ianuarie.

Organizatorii protestului, numit „National Shutdown”, au cerut „fără muncă, fără școală, fără cumpărături” pe 30 ianuarie și „oprirea finanțării ICE”.

Potrivit site-ului web al grupului, acțiunea a fost organizată în semn de protest față de moartea lui Pretti și Good, precum și a altor persoane ucise de ICE, printre care Silverio Villegas-Gonzales, împușcat de un agent ICE în septembrie 2025.

Protestatarii au format literele „SOS” pe un lac înghețat din sudul orașului Minneapolis, în timp ce un grup a mărșăluit pe străzi purtând o replică la scară mare a preambulului Constituției SUA.

Artistul Bruce Springsteen a interpretat, de asemenea, o melodie nou lansată în onoarea lui Pretti și Good, intitulată „Streets of Minneapolis”, în cadrul unui concert susținut în oraș.

Joi, Tom Homan, responsabilul cu problema frontierei din administrația Trump, a sugerat că administrația Trump ar putea „retrage” forțele federale din stat dacă autoritățile locale vor coopera.

„Nu renunțăm deloc la misiunea noastră. Doar o realizăm într-un mod mai inteligent”, a declarat Homan în cadrul unei conferințe de presă. Homan a început să conducă eforturile de pe teren în Minneapolis după ce s-a anunțat că comandantul poliției de frontieră Gregory Bovino va părăsi zona.

Joi seara, președintele SUA, Donald Trump, a declarat: „Vom menține siguranța țării noastre, vom face tot ce ne stă în putință pentru a menține siguranța țării noastre”. La ordinul liderului de la Casa Albă, aproximativ 3.000 de agenți federali au fost trimiși la Minneapolis.

Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) a declarat că arestează „cei mai răi dintre cei mai răi străini ilegali” în efortul de a restabili siguranța publică în Minnesota, dar criticii susțin că migranții fără antecedente și cetățenii americani sunt afectați de această campanie.

Denumită „Operațiunea Metro Surge”, inițiativa de aplicare a legilor privind imigrația a stârnit proteste din partea locuitorilor din Minneapolis, St Paul și alte orașe din stat.

Guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, și primarul orașului Minneapolis, Jacob Frey, au cerut retragerea agenților federali din Minneapolis.

Editor : A.M.G.