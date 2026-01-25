Democraţii au cerut agenţilor federali de imigrare să părăsească Minnesota după ce un agent al Patrulei de Frontieră a SUA a împuşcat mortal un bărbat în Minneapolis, atrăgând sute de protestatari pe străzile îngheţate şi sporind tensiunile într-un oraş deja zguduit de o altă moarte prin împuşcare, cu câteva săptămâni mai devreme, relatează AP, preluat de News.ro.

Membrii familiei l-au identificat pe bărbatul ucis ca fiind Alex Pretti, în vârstă de 37 de ani, asistent medical de terapie intensivă, care protesta faţă de represiunea imigraţiei promovate de preşedintele Donald Trump în oraşul său. După împuşcături, o mulţime furioasă s-a adunat şi protestatarii s-au ciocnit cu agenţii federali, care au folosit bastoane şi grenade flashbang.

Garda Naţională din Minnesota a asistat poliţia locală la indicaţia guvernatorului Tim Walz, au declarat oficialii. Trupele Gărzii au fost trimise atât la locul împuşcăturilor, cât şi la o clădire federală unde ofiţerii s-au confruntat zilnic cu demonstranţii.

Informaţiile despre ceea ce a dus la împuşcături sunt limitate, a declarat şeful poliţiei, Brian O'Hara.

Purtătorul de cuvânt al Departamentului Securităţii Interne, Tricia McLaughlin, a declarat, într-un comunicat, că ofiţerii federali desfăşurau o operaţiune şi au tras „focuri defensive” după ce un bărbat înarmat cu un pistol s-a apropiat de ei şi „a opus rezistenţă violentă” când au încercat să-l dezarmeze.

În videoclipurile filmate de martori oculari apărute la scurt timp după incident, Pretti este văzut cu un telefon în mână, dar niciunul nu pare să-l arate cu o armă vizibilă.

O'Hara a declarat că poliţia crede că era un „deţinător legal de armă, cu permis de port-armă”.

Secretarul DHS, Kristi Noem, a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, că Pretti a apărut pentru a „împiedica o operaţiune de aplicare a legii”. Ea a pus la îndoială motivul pentru care era înarmat, dar nu a oferit detalii despre faptul dacă Pretti a scos arma sau a fluturat-o în faţa ofiţerilor.

Ofiţerul care l-a împuşcat este un veteran cu opt ani de experienţă în Patrula de Frontieră, au declarat oficialii federali.

O analiză video realizată de CNN pare să arate un ofițer federal de imigrare care îi ia arma lui Alex Pretti chiar înainte ca ofițerii să-l împuște mortal.

O înregistrare video realizată de un martor arată un agent care se apropie de grupul de ofițeri care încercau să-l imobilizeze pe Pretti și care recuperează o armă care pare să corespundă armei de foc pe care Departamentul Securității Interne susține că Pretti o deținea.

Împușcarea mortală a lui Alex Pretti de sâmbătă a reaprins protestele împotriva măsurilor severe anti-imigrație în mai multe orașe din SUA. Demonstrațiile se întindeau de la New York, unde oamenii țineau pancarte pe care scria că cer abolirea ICE, până la Los Angeles, unde a avut un priveghi la lumina lumânărilor.

Trump dă vina pe democraţi

Preşedintele a intervenit pe reţelele de socializare, atacându-i pe Walz şi pe primarul din Minneapolis.

El a distribuit imagini cu arma care, potrivit oficialilor de imigrare, a fost recuperată şi a spus: „Ce înseamnă asta? Unde este poliţia locală? De ce nu li s-a permis să protejeze ofiţerii ICE?”.

Trump, republican, a declarat că guvernatorul şi primarul democraţi „incită la insurecţie, cu retorica lor pompoasă, periculoasă şi arogantă”.

Reprezentanta Alexandria Ocasio-Cortez din New York s-a numărat printre legislatorii democraţi care au cerut autorităţilor federale de imigrare să părăsească Minnesota. Ea a îndemnat, de asemenea, democraţii să refuze să voteze finanţarea Serviciului de Imigrare şi Vamă al SUA, declarând pe reţelele de socializare: „Avem responsabilitatea de a proteja americanii de tiranie”.

Liderul democrat din Senat, Chuck Schumer, a declarat ulterior că democraţii nu vor vota un pachet de cheltuieli care include fonduri pentru Departamentul Securităţii Interne (DHS), care supraveghează ICE. Declaraţia lui Schumer sporeşte posibilitatea ca guvernul să se închidă parţial pe 30 ianuarie, când fondurile se vor epuiza.

Pretti a fost împuşcat la puţin peste un kilometru de locul în care un ofiţer ICE a ucis-o pe Renee Good, în vârstă de 37 de ani, pe 7 ianuarie, provocând proteste pe scară largă.

Familia lui Pretti a dat publicităţii, sâmbătă seara, o declaraţie în care spune că este „devastată, dar şi foarte furioasă” şi îl descrie ca pe un om bun la suflet, care voia să schimbe lumea în bine prin munca sa de asistent medical.

