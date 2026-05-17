„Pui-ficarea” fermelor de somon. Acuzații grave în timp ce Administrația Trump încearcă să extindă la scară largă piscicultura

Administrația Trump dorește să facă cu peștii ceea ce s-a făcut la scară largă cu puii în anii '50– să îi producă în masă la scară industrială pentru a accelera producția de fructe de mare a SUA. Ambiția Ministerului Agriculturii și a lui Trump personal este ca SUA să devină „numnărul unu” în acest domeniu.

Dar această „pui-ficare” a peștilor, dacă acceptați termenul, ar putea avea un cost considerabil pentru mediu și pentru pești înșiși, așa cum a evidențiat o nouă înregistrare video realizată sub acoperire la una dintre cele mai importante ferme piscicole din SUA.

Anchetă

O importantă companie de produse din pește și fructe de mare este din nou anchetată pentru acuzații de abuz asupra animalelor, după ce o a doua înregistrare video realizată sub acoperire la o fermă de creștere a somonului din Maine pare să arate tratarea crudă a peștilor și practici dăunătoare mediului.

Videoclipul filmat sub acoperire de grupul activist Animal Outlook, care a fost trimis ziarului The Guardian, arată personalul de la crescătoria de somon Cooke Aquaculture din Bingham, Maine, lovind peștii cu prăjini metalice, dându-le șuturi în timp ce se zvârcoleau pe sol și, într-un caz, tăind un pește viu. Deformările și infecțiile fungice erau, de asemenea, răspândite în rândul peștilor, potrivit Animal Outlook.

Angajații i-au spus activistului sub acoperire că hrănesc peștii cu hrană contaminată de șobolani, că au lăsat din greșeală peștii din țarcuri să scape în cursurile de apă sălbatice din jur și că ucid mii de pești pentru că au produs prea mulți.

„Din păcate, nu cred că această companie se preocupă de sănătatea peștilor, ci vrea doar producția de pește”, afirmă un muncitor în videoclip.

Videoclipul, filmat între septembrie și decembrie anul trecut de un activist care a lucrat ca tehnician la crescătorie, este a doua înregistrare sub acoperire de acest fel realizată de Animal Outlook la aceeași unitate. În 2019, un videoclip similar filmat sub acoperire de grup a arătat somoni deformați aruncați în recipiente de plastic unde s-au sufocat.

„Recunosc, am făcut o mulțime de lucruri pe care nu trebuia să le facem”, a spus un angajat în ultimul videoclip despre dezvăluirea anterioară.

Videoclipul arată maltratarea „la cel mai rău nivel posibil”, a spus Jareb Gleckel, directorul departamentului de advocacy juridic la Animal Outlook. „Instalația nu are niciun fel de supraveghere”, a adăugat el. „La șapte ani de la prima anchetă, aceasta este o problemă sistemică.”

Jena Questen, fostă președintă a Asociației Mondiale de Medicină Veterinară Acvatică, a scris într-o declarație sub jurământ, în sprijinul plângerii Animal Outlook adresate autorităților de reglementare, că imaginile arătau un tratament „inuman” al peștilor lăsați să moară prin asfixiere sau loviți cu un baston fără a fi mai întâi asomati.

Peștii ar „continua probabil să sufere inutil și în mod evitabil până la implementarea unor măsuri corective substanțiale”, a adăugat ea.

Un purtător de cuvânt al Cooke Aquaculture, o firmă canadiană cu sediul în New Brunswick, a refuzat să comenteze când a fost contactat de Guardian în legătură cu videoclipul.

Pigmenți artificiali pentru a avea o carne roz

Autoritatea de reglementare a statului, Departamentul de Agricultură, Conservare și Silvicultură din Maine, a declarat că a deschis o anchetă și a audiat Animal Outlook, care a solicitat ca împotriva Cooke să fie formulate acuzații de cruzime față de animale.

Se presupune că peștilor de la Cooke Aquaculture li se administrează hrană cu pigmenți artificiali pentru a le conferi aceeași culoare roz-portocaliu ca peștilor capturați în sălbăticie.

Acuzațiile ridică întrebări mai ample cu privire la creșterea industriei acvaculturii din SUA, în valoare de 4 miliarde de dolari, care recoltează icre și spermă de la pești maturi pentru a produce animale crescute în medii controlate, în bazine circulare terestre, cuști sau țarcuri în mare sau o combinație de locații.

Există aproximativ 3.500 de ferme de acvacultură în SUA, concentrate pe coasta de vest, pe coasta Golfului Mexic și în Maine. La nivel global, această industrie a crescut vertiginos, iar lumea obține acum mai multe produse din pește și fructe de mare din acvacultură decât din capturi sălbatice.

În SUA, administrația Trump își propune să extindă la scară largă piscicultura, subliniind că, deși cererea de fructe de mare a crescut în rândul americanilor, 80% din ceea ce se consumă în țară provine din alte țări, în principal din Canada, Chile, India și Indonezia.

Luna trecută, Departamentul Agriculturii al SUA condus de Trump a lansat primul birou național pentru produse din pește și fructe de mare, cu scopul de a elimina reglementările care stau în calea unui boom al acvaculturii într-o serie de „zone de oportunitate” identificate, acoperind mii de acri în largul coastelor Alaskăi și Californiei și în Golful Mexic.

Politicile Administrație Trump

Politicile administrației Trump vor stimula o „expansiune enormă” a crescătoriilor de somon, precum cea operată de Cooke, potrivit lui Ben Williamson, director executiv al Animal Outlook. „Va fi tratată la scară uriașă, la fel ca boom-ul puiului de găină din anii 1950”, a spus el. „Asta este ceea ce urmează să se întâmple cu peștele în SUA.”

Reglementările privind bunăstarea animalelor variază de la un stat la altul, statul Washington luând anul trecut o decizie istorică de a interzice acvacultura comercială în cuști de plasă. Un purtător de cuvânt al USDA a declarat că acvacultura „este una dintre cele mai eficiente metode din punct de vedere ecologic de a produce proteine animale, având o eficiență a hranei comparabilă cu cea a păsărilor de curte și o utilizare minimă a resurselor de apă dulce”.

„Statele Unite ar trebui să fie liderul mondial în domeniul fructelor de mare”, a adăugat purtătorul de cuvânt. „Ne propunem să reducem semnificativ sau să eliminăm deficitul comercial în domeniul fructelor de mare prin creșterea producției interne de acvacultură și a vânzărilor de produse din fructe de mare din Statele Unite, precum și prin asigurarea unor condiții de concurență echitabile pentru producătorii noștri, pentru a le oferi un acces mai bun la piețe.”

Dar criticii susțin că, deși acvacultura poate reduce presiunea asupra stocurilor de pește sălbatic supraexploatate, ea poate genera grave probleme de mediu. Bolile și paraziții se pot răspândi rapid în bancurile dense de pești de crescătorie, putând ajunge la populațiile sălbatice. Substanțele chimice utilizate în furaje și medicamente pot afecta, de asemenea, ecosistemele marine, în timp ce peștii evadați modifică compoziția populațiilor sălbatice.

„Există evadări, poluare cu azot și fosfor care afectează ecologia, se dezvoltă zone moarte sub cuștile cu plase deschise, există impact asupra pescarilor – de aceea observăm rezistență din partea statelor și a grupurilor locale”, a spus Williamson.

„Chiar dacă eliminăm toată cruzimea intenționată față de animale, ținerea unui număr atât de mare de pești în captivitate nu reprezintă o viață bună și, prin urmare, este crudă.”

Editor : Sebastian Eduard