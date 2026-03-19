După ce Statele Unite și Israelul au intrat în război cu Iranul pe 28 februarie, armata americană a început să publice la fiecare câteva zile un buletin în care se menționa numărul țintelor lovite. Până miercuri, numărul total depășea 7.800, față de peste 1.000 în prima zi a războiului, în timp ce un bilanț similar al loviturilor israeliene se ridica la 7.600 la sfârșitul săptămânii trecute, relatează New York Times.

Este, fără îndoială, o campanie de bombardamente de proporții istorice, iar înalți oficiali americani au lăudat-o în repetate rânduri ca fiind o lovitură zdrobitoare pentru forțele armate iraniene. „Niciodată până acum o armată modernă și capabilă, cum era cea pe care o avea Iranul, nu a fost distrusă atât de repede, lăsată incapabilă de luptă și devastată”, a declarat Pete Hegseth, secretarul apărării, în cadrul unei conferințe de presă săptămâna trecută.

Și totuși, Iranul nu este complet paralizat din punct de vedere militar. El continuă să riposteze, adesea prin mijloace neconvenționale. Rezistența sa, alături de atitudinea de sfidare politică a noilor săi lideri, readuce în memorie un tipar vechi de zeci de ani, caracterizat de așteptări neîmplinite legate de intervențiile americane în regiune.

Prețurile mondiale ale petrolului înregistrează o ușoară creștere, pe fondul atacurilor iraniene care au redus exporturile prin strâmtoarea îngustă și periculoasă a Ormuzului, inclusiv lovirea unui petrolier marți în apropierea acestei căi navigabile. Practic în fiecare noapte, o ploaie de rachete iraniene lovește Israelul și țările din Golful Persic aliate cu Statele Unite, provocând neliniște în rândul populației. Majoritatea rachetelor provoacă pagube minore, dar, în ansamblu, conflictele au dus la moartea a peste 2.300 de persoane în Iran, Liban, Israel și în întreaga regiune.

Milițiile iraniene din Liban și Irak s-au alăturat conflictului, lansând rachete asupra nordului Israelului și lovind vastul complex al Ambasadei SUA din Bagdad.

În ciuda forței copleșitoare exercitate împotriva Iranului și a asasinatelor în serie ale liderilor săi, regimul nu a fost răsturnat. Analiștii evaluează acum în ce măsură promisiunile unui „Nou Orient Mijlociu” care ar putea rezulta din acest conflict s-ar putea dovedi la fel de iluzorii ca cele din războaiele anterioare care au implicat Gaza, Libanul și Irakul.

Statele Unite au tendința de a supraestima rezultatele politice care pot fi obținute prin folosirea unei puteri militare copleșitoare, subestimând în același timp consecințele, a afirmat Caitlin Talmadge, profesoară la Institutul de Tehnologie din Massachusetts, specializată în probleme de securitate din regiunea Golfului. „Puterea aeriană este drogul preferat al Statelor Unite — ne place să credem că poate produce efecte politice majore, dar și efecte militare semnificative, însă datele istorice nu susțin această idee.”

În timp ce președintele Donald Trump și alți înalți oficiali americani se laudă în repetate rânduri că forțele aeriene ale Iranului sunt dispărute, iar marina sa se află pe fundul mării, analiștii au remarcat că nu era de așteptat ca această țară să se confrunte direct cu Statele Unite folosind forțe militare convenționale.

În schimb, se bazează pe războiul asimetric, pe tactici menite să prelungească conflictul la nesfârșit, în speranța că, în cele din urmă, costurile vor eroda voința administrației Trump și a Israelului.

În Golful Persic, de exemplu, componenta navală a Gărzii Revoluționare Islamice folosește de mult timp ambarcațiuni de dimensiuni reduse pentru a amplasa mine și lansează bărci rapide pentru a lansa atacuri fulgerătoare. Pe uscat, Iranul și-a dispersat forțele pentru a evita să fie învins dintr-o singură lovitură, iar ayatollahul Ali Khamenei, înainte de a fi ucis într-un atac aerian israelian în prima zi a războiului, ar fi ordonat un plan de succesiune pe patru niveluri pentru fiecare post militar și guvernamental central.

La nivel extern, atacurile cu drone și rachete vizează ținte precum baze militare, infrastructura petrolieră și aeroporturi din țările vecine din Golf care nu sunt implicate direct — toate acestea având scopul de a extinde cât mai mult posibil câmpul de luptă. „Ideea principală a răspunsului lor este de a extinde durerea și inconvenientele acestui război la cât mai multe țări din lume”, a spus Afshon Ostovar, autorul cărții „Wars of Ambition: The United States, Iran and the Struggle for the Middle East”.

Din perspectiva regimului, a adăugat el, miza nu ar putea fi mai mare, fiind în joc însăși supraviețuirea Iranului. „Ei luptă pentru pozițiile și viețile lor”, a spus el.

Acest lucru a determinat conducerea, adesea divizată, să-și pună deoparte divergențele, au afirmat analiștii. Populația plătește un preț uriaș, cu peste 1.300 de morți, iar locuitorii din zonele urbane fie fug, fie trăiesc în frică, în timp ce în jurul lor au loc explozii.

Regimul a pus de mult timp propriul său interes deasupra celui al populației, au remarcat analiștii. „Dacă supraviețuiește, își poate revendica victoria, indiferent de amploarea distrugerilor suferite de țară”, a scris Saeid Golkar, profesor de științe politice la Universitatea Tennessee din Chattanooga și expert militar, într-un eseu publicat online.

Analiștii au remarcat, de asemenea, o ecuație aproximativă în ceea ce privește durata luptelor și echilibrul pe care Iranul trebuie să îl găsească între ripostă și degradarea prea rapidă a capacităților sale militare. Dacă războiul durează prea mult, ar putea elimina prea multe niveluri de conducere, lăsând un vid, sau ar putea slăbi infrastructura necesară pentru a înlocui arsenalul său în scădere. „Se pare că și-au încetinit ritmul de lansare a rachetelor și a dronelor la ceea ce îmi imaginez că ei consideră a fi un ritm gestionabil”, a spus dl Ostovar.

La începutul războiului, atât liderul de la Casa Albă, cât și prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu au îndemnat iranienii să reia protestele care s-au oprit în ianuarie, după ce forțele de securitate au împușcat mii de participanți. Având în vedere că aceste forțe amenință acum să tragă asupra protestatarilor, considerându-i trădători, fără a mai vorbi de bombele care cad din cer, Trump a recunoscut că momentul s-ar putea să nu fie cel mai potrivit. Cu toate acestea, Netanyahu continuă să sublinieze că Israelul încearcă să creeze condițiile pentru o revoltă, armata sa țintind forțele de securitate interne din întregul Iran.

Tzachi Hanegbi, fost consilier pentru securitate națională al lui Benjamin Netanyahu, a scris duminică în ziarul israelian Yedioth Ahronoth că, având în vedere controlul pe care îl dețin asupra spațiului aerian, avioanele de război israeliene și americane ar putea oferi sprijin aerian apropiat protestatarilor, recunoscând că acest lucru ar fi fără precedent.

Războaiele care au avut ca scop remodelarea Orientului Mijlociu în istoria recentă au luat, dimpotrivă, o turnură din ce în ce mai violentă.

În august 1982, după ce Israelul a invadat Libanul, Ariel Sharon, ministrul israelian al apărării, a prezis că, odată cu alungarea Organizației pentru Eliberarea Palestinei, „întreaga infrastructură a violenței și a revoluției a fost distrusă”.

În doar câteva luni, o organizație Hezbollah aflată la începuturi a trimis atentatori sinucigași împotriva trupelor israeliene, cu efecte devastatoare. Forțele israeliene au revenit în repetate rânduri în Liban, într-un conflict care a cunoscut momente de acalmie și de intensificare, dar care nu s-a încheiat niciodată cu adevărat. Cea mai recentă incursiune a avut loc luna aceasta, după ce Hezbollah a deschis un al doilea front în război, în sprijinul Iranului.

Invazia americană din Irak din 2003 a avut, la rândul ei, consecințe sângeroase și neprevăzute. Cu un an înainte, Netanyahu declarase în fața Congresului american că „dacă îl înlăturați pe Saddam – regimul lui Saddam –, vă garantez că acest lucru va avea repercusiuni extrem de pozitive asupra regiunii”.

Aproape 4.500 de soldați americani au murit în conflict, alături de zeci de mii de civili irakieni. Războiul a dat naștere grupării Stat Islamic, o forță care încă destabilizează Orientul Mijlociu, și a determinat Iranul să construiască o alianță de miliții regionale.

Unii comentatori politici israelieni au comparat lipsa unei strategii privind Iranul cu eșecul Israelului de a pune capăt dominației atât a Hamas în Gaza, cât și a Hezbollah în Liban.

„În acest context, publicului i s-a prezentat o imagine exagerată”, a scris Michael Milstein, analist israelian și fost ofițer de informații, în ziarul israelian Yedioth Ahronot la sfârșitul săptămânii trecute. „Conform acesteia, Hezbollah a fost aproape «evaporat», amenințarea iraniană a fost eliminată, se așteaptă ca Hamas să se disperseze, iar lumea arabă se pregătește să formeze o alianță strategică cu Israelul.”

În loc să prezinte realitatea, a declarat Milstein într-un interviu, Israelul a optat pentru „fantezie”, mai ales că atacurile sângeroase din 7 octombrie 2023 nu au dus la nicio anchetă oficială privind greșelile care au permis grupării Hamas să ucidă peste 1.200 de israelieni în apropierea Fâșiei Gaza. Războiul care a urmat s-a soldat cu peste 70.000 de morți printre locuitorii din Gaza, conform datelor Ministerului Sănătății condus de Hamas, iar întreaga enclavă a fost transformată în mare parte în ruine.

Cu toate acestea, Hamas nu a fost înlăturat, a remarcat Milstein. „Nu-mi plac deloc toate aceste idei de inginerie conform cărora vom redesena Orientul Mijlociu și vom schimba inimile și mințile oamenilor”, a spus el. „Am decis cu adevărat să nu învățăm nimic din istorie.”

Citește și:

Iranul dorește să impună taxe navelor care tranzitează Strâmtoarea Ormuz

Donald Trump pregătește o invazie terestră. Obiectivele pe care ar trebui să le atingă mii de soldați americani (Reuters)

