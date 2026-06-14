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Răbufnirea lui Donald Trump la adresa lui Benjamin Netanyahu: „M-am enervat la culme. I-am spus-o în față. N-are pic de judecată”

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Președintele Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu se privesc în ochi
Președintele Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu. Foto: Mark Wilson / Getty Images

Președintele american Donald Trump a declarat pentru Axios că acordul dintre SUA și Iran privind încetarea războiului este încă pe cale să fie încheiat duminică, în ciuda atacului Israelului asupra Beirutului și a amenințării Iranului de a riposta.

Liderul de la Casa Albă se grăbește să salveze un acord care era pe punctul de a eșua în momentul în care Israelul a lovit Beirutul, mizând pe diplomația privată și pe mesajele publice pentru a-l duce la bun sfârșit.

„A dat totul peste cap. A amânat semnarea cu câteva ore. Trebuia să aibă loc acum. Acum este programată peste câteva ore”, a declarat Trump într-o convorbire telefonică.

Escaladarea conflictului din Liban a avut loc cu câteva ore înainte ca Statele Unite și Iranul să semneze un acord menit să pună capăt războiului dintre cele două țări.

Trump a declarat că a fost șocat când consilierii săi l-au sunat pentru a-l informa despre atacul israelian din Beirut și s-a înfuriat pe premierul israelian Benjamin Netanyahu.

„E groaznic — nu-mi venea să cred. Cu o oră înainte să semnăm înțelegerea”.

Trump a recunoscut că Hezbollah a atacat Israelul primul, dar a subliniat că atacul nu a provocat pagube și că nu a murit nimeni.

„De ce a trebuit Bibi să lanseze un atac nenorocit? M-am enervat la culme. I-am spus-o în față. N-are pic de judecată. I-am spus-o clar”, a declarat Trump.

Trump a afirmat că acordul cu Iranul va fi benefic pentru Israel, deoarece va împiedica Iranul să obțină o armă nucleară, va impune eliminarea materialului nuclear și va permite efectuarea de inspecții inopinate la instalațiile nucleare iraniene.

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Editor : A.M.G.

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