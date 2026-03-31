Răbufnirile lui Trump la adresa NATO sunt un „cadou” pentru Putin. Fost ambasador SUA în Rusia: „Nu va fi președinte pentru totdeauna”

Nereușind să convingă prin forță statele membre ale NATO să se alăture războiului țării sale împotriva Iranului, președintele american Donald Trump a pus din nou sub semnul întrebării necesitatea existenței alianței. „Am fi fost întotdeauna alături de ei, dar acum, având în vedere acțiunile lor, cred că nu mai este nevoie, nu-i așa?”, a declarat liderul de la Casa Albă la un forum de investiții organizat la Miami săptămâna trecută, relatează Kyiv Independent.

Secretarul de stat Marco Rubio a reiterat această poziție pe 30 martie, afirmând că Washingtonul „va trebui să-și reevalueze” relațiile cu țările NATO după război.

Cuvintele par să exprime cel mai clar ceea ce mulți parteneri se temeau încă de la realegerea lui Trump — și anume că Washingtonul pregătește terenul pentru a renunța la rolul său de garant al securității Europei.

„Articolul 5 se află acum într-un pericol foarte mare”, a declarat pentru sursa citată François Heisbourg, expert în securitate la Fundația pentru Cercetări Strategice din Paris. „Situația este cu adevărat gravă”.

Având în vedere că Rusia continuă războiul împotriva Ucrainei și că temerile privind un conflict deschis cu NATO sunt în creștere, momentul nu putea fi mai prost ales, notează sursa citată.

„Declarațiile președintelui Trump sunt extrem de dezamăgitoare”, a declarat Michael McFaul, fostul ambasador al Statelor Unite în Rusia, pentru Kyiv Independent. „Ele reprezintă încă un cadou pentru (președintele rus Vladimir) Putin.”

Războiul SUA - Israel împotriva Iranului, care a intrat recent în a cincea săptămână, a determinat creșterea inflației și a prețurilor la energie la nivel mondial. Nu se întrevede încă un sfârșit al ostilităților, întrucât regimul iranian blochează Strâmtoarea Ormuz și își continuă atacurile în Orientul Mijlociu, beneficiind, se pare, de sprijinul serviciilor de informații rusești.

Dacă Trump pierde, „va căuta să se răzbune pe cei care, în ochii lui, îi vor fi provocat înfrângerea”, a spus Heisbourg.

Liderul american a îndemnat aliații europeni — care nu au fost consultați în prealabil cu privire la operațiune și nu sunt obligați să participe la războaie ofensive în temeiul obligațiilor NATO — să ofere asistență materială, inclusiv nave de război, pentru redeschiderea căii navigabile.

După mai bine de un an de atacuri din partea lui Trump și de deteriorare a relațiilor pe tema Groenlandei și a Ucrainei, Europa s-a arătat reticentă să se alăture necondiționat campaniei americano-israeliene. Unele țări și-au închis chiar spațiul aerian pentru aeronavele americane implicate în operațiune.

Liderii europeni au subliniat că războiul din Iran „nu este războiul Europei”. Ca răspuns, Rubio a făcut o paralelă cu Ucraina.

„Ei bine, Ucraina nu este războiul Americii și, cu toate acestea, am contribuit mai mult la acea luptă decât orice altă țară din lume”, a declarat el pe 27 martie.

Jamie Shea, expert în securitate și fost oficial NATO, a declarat că „războiul cu Iranul a demonstrat încă o dată că Trump și Marco Rubio privesc NATO exclusiv din perspectiva tranzacțională”.

„NATO nu a însemnat niciodată ca aliații europeni să susțină automat fiecare aventură a politicii externe americane, dar asta este ceea ce devine sub Trump”, a declarat el pentru sursa citată.

Răzbunarea lui Trump, a avertizat Heisbourg, ar putea lovi mai întâi Ucraina, de exemplu, prin deturnarea armelor pe care aliații europeni din NATO le-au achiziționat pentru Kiev.

Deși administrația Trump a încetat aproape toate alocările de ajutor nou către Ucraina, aceasta continuă să ofere sprijin crucial în materie de informații și să vândă echipamente greu de înlocuit, precum rachetele de interceptare Patriot.

„Trump intensifică un vechi tipar cu care ceilalți lideri NATO ar trebui să fie deja familiarizați”, a declarat Jörn Fleck, director principal al Centrului pentru Europa din cadrul Consiliului Atlantic, pentru Kyiv Independent.

Potrivit expertului, „liderii europeni ar fi bine să evite să se lase atrași în provocări sau insinuări legate de NATO și Articolul 5”.

Relația lui Trump cu NATO a fost de mult timp una tensionată.

În campania electorală din 2024, el a declarat că va lăsa Rusia să facă „orice naiba dorește” aliaților NATO care nu și-au respectat angajamentele privind cheltuielile de apărare.

Alianța a dat curs apelului lui Trump. Toți membrii NATO au atins anul trecut obiectivul de 2% din PIB pentru cheltuielile de apărare, iar aliații au convenit să ridice acest prag la 5%.

În ciuda acestor eforturi, relațiile transatlantice au suferit o nouă deteriorare după ce Trump a insistat pentru anexarea Groenlandei, un teritoriu aparținând unui aliat NATO.

Se pare că Statele Unite propun acum un model de tip „pay to play”, în cadrul căruia aliații care nu îndeplinesc pragul de 5% ar avea drepturi de vot limitate. De asemenea, se pare că Trump ia din nou în considerare retragerea trupelor americane din Germania.

Publicația The Kyiv Independent a solicitat Casei Albe un comentariu cu privire la aceste informații.

În timp ce frustrarea față de atitudinea lui Trump crește, McFaul a susținut că situația se poate schimba din nou rapid. „Trump spune multe lucruri care nu au o durată lungă. Își schimbă rapid părerea”, a declarat fostul ambasador.

„Iar europenii ar trebui să țină minte că Trump este extrem de nepopular în Statele Unite în acest moment și că nu va fi președinte pentru totdeauna”.

Shea a avertizat însă că, deși Trump „își schimbă frecvent mesajele, acestea transmit semnale greșite Rusiei și încurajează Kremlinul în încercările sale de a submina și de a pune la încercare NATO”.

