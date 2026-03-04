Rachetele de ultimă generație cu rază lungă de acțiune (PrSM) - de peste 400 de kilometri - au fost utilizate, în premieră istorică, de către SUA în războiul din Iran. Proiectilele balistice au fost lansate în timpul Operațiunii Epic Fury, oferind o capacitate de lovire la mare distanță de neegalat, anunță Forbes.

Comandamentul Central al Armatei SUA (CENTCOM) a arătat că noua rachetă balistică PrSM a armatei a fost utilizată pentru prima dată în luptă în cadrul noii campanii de bombardament a SUA și Israelului împotriva Iranului, la zece ani după ce racheta a început să fie dezvoltată în cadrul programului „Long Range Precision Fires” al armatei.

O postare pe X, publicată de CENTCOM, arată lansarea unei rachete balistice de pe un vehicul de artilerie, prezentând un pod de lansare pentru două rachete Precision Strike Missile (sau PrSM), în loc de podurile originale ale sistemului, proiectate pentru șase rachete neghidate sau o rachetă ATACMS.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

PrSM este un sistem modern de rachete de lungă precizie cu rază extinsă, proiectat pentru a oferi armatei capacitatea de a lovi ținte strategice de la distanțe semnificative, cu precizie foarte mare și flexibilitate operațională, fiind o evoluție majoră față de sistemele mai vechi.

Nu este clar de unde au fost lansate rachetele PrSM sau ATACMS în timpul atacurilor asupra Iranului, ca parte a operațiunii Epic Fury. Însă, rachetele PrSM, care au o rază de acțiune de aproximativ două ori mai mare, ar crește substanțial numărul total de ținte care ar putea fi expuse riscului din orice locație din regiune.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

La rândul său, acest lucru ar permite forțelor americane să lovească mai multe ținte în cazul cărora avantajele unice oferite de rachetele balistice ar putea fi benefice. În general, rachetele balistice zboară cu viteze relativ mari, mai ales în faza terminală a zborului. Acest lucru le face deosebit de potrivite pentru utilizarea împotriva țintelor sensibile la factorul timp, cum ar fi lansatoarele de rachete iraniene și mijloacele de apărare aeriană, care au constituit până acum, în general, un punct central al atacurilor din conflict. Utilizarea rachetelor balistice cu rază scurtă de acțiune pentru a neutraliza nodurile de apărare aeriană, stațiile radar de coastă și alte sisteme similare ar fi avut un sens deosebit în etapele inițiale ale conflictului, pentru a facilita atacurile ulterioare.

Viteza mare creează, de asemenea, provocări suplimentare pentru apărarea aeriană inamică care încearcă să le angajeze în comparație cu alte tipuri de rachete, inclusiv unele rachete de croazieră subsonice cu respirație aeriană. Viteza cu care se deplasează rachetele balistice în momentul impactului le permite să pătrundă mai adânc în ținte fortificate, care sunt comune și în Iran, arată Forbes.

Citește și:

România și alte 5 state UE cer activarea mecanismului de protecție civilă pentru repatrierea propriilor cetățeni din Orientul Mijlociu

Editor : C.A.