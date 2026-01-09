Live TV

Analiză Raidul asupra lui Nicolas Maduro: ce știm și ce rămâne secret în cazul operațiunii SUA, orchestrată cu luni înainte

Liderul venezuelean Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, sosesc la heliportul din New York, în drum spre Curtea Federală din Manhattan, New York, pe 5 ianuarie 2026. Foto: Profimedia
La o săptămână de la operațiunea-surpriză a forțelor americane, în urma căreia a fost capturat președintele venezuelean Nicolas Maduro, detalii privind planificarea din spatele misiunii rămân neclare. Deși mai mult aspecte au ieșit deja la iveală, o serie de întrebări-cheie persistă. Printre acestea: cine este sursa umană din interiorul regimului și ce soartă i‑a fost rezervată după misiune? Cât de mult s‑au implicat forțe cibernetice americane și dacă au fost folosite tehnici de război electronic pentru a paraliza sistemele de apărare sau infrastructura din Venezuela? Deși planificarea și execuția au fost descrise public ca funcționând „precum un ceas elvețian”, mulți analiști de politică externă se întreabă dacă există motive politice interne care au grăbit succesul aparent, fără o opoziție militară mai puternică, arată BBC.

Informațiile

Misiunea a necesitat luni întregi de planificare și culegere de informații. Se crede că în august CIA a trimis o echipă de ofițeri sub acoperire în Venezuela.

Statele Unite nu au o ambasadă funcțională în această țară, astfel că echipa nu a putut beneficia de acoperire diplomatică și a lucrat în ceea ce în lumea serviciilor secrete se numește „zonă interzisă”. Ei se aflau pe teren pentru a identifica ținte și a recruta persoane care ar fi putut ajuta.

Oficialii americani au declarat că aveau o sursă specială care putea furniza informații detaliate despre locul în care se afla Maduro, informații care ar fi fost esențiale pentru operațiune.

Identitatea acestor surse este de obicei foarte bine protejată, dar s-a aflat repede că era vorba de o sursă „guvernamentală” care trebuie să fi fost foarte apropiată de Maduro și să fi făcut parte din cercul său restrâns pentru a ști unde se va afla și când.

Acest lucru a dus la speculații intense cu privire la identitatea acesteia și la ce s-a întâmplat cu ea. Dar identitatea sa nu este încă publică.

Toate informațiile umane de pe teren au fost introduse într-un „mozaic” de informații pentru a planifica operațiunea împreună cu informații tehnice, cum ar fi hărți și imagini satelitare, arată BBC.

Misiunea

Amploarea, viteza și succesul operațiunii au fost fără precedent.

„Totul a funcționat cu precizia unui ceas elvețian. Așa ceva nu se întâmplă des”, explică David Fitzgerald, fost șef al operațiunilor CIA în America Latină, care a lucrat și la planificarea misiunilor împreună cu armata americană. „Nu tacticile militare sunt cele care conduc operațiunea, ci informațiile.”

Aproximativ 150 de aeronave au fost implicate în misiune, elicopterele zburând la doar câteva zeci de metri deasupra solului pentru a ajunge la complexul lui Maduro.

Totuși, există încă unele mistere. Unul dintre ele este modul exact în care SUA au stins luminile în Caracas pentru a permite sosirea forțelor speciale.

„Luminile din Caracas au fost în mare parte stinse datorită unei anumite expertize pe care o avem – era întuneric și era mortal”, a declarat președintele SUA, Donald Trump.

Comandamentului Cibernetic al SUA i s-a mulțumit public pentru rolul său în operațiune, ceea ce a dus la speculații că hackerii militari americani au pătruns în avans în rețelele venezuelene pentru a opri rețeaua electrică la momentul potrivit – dar detaliile sunt limitate.

Eșecul apărării aeriene chineze și ruse a dus, de asemenea, la speculații cu privire la tipul de tehnologie de bruiaj sau de război electronic, utilizată de SUA în aer pentru a sprijini operațiunea. Comandamentul Spațial al SUA, care operează sateliți, a primit, de asemenea, recunoaștere pentru crearea unei „căi” prin care forțele speciale să poată pătrunde neobservate.

Se crede că au fost utilizate și drone stealth. Detaliile exacte privind capacitățile utilizate vor rămâne probabil secrete, dar adversarii Americii vor face tot posibilul pentru a încerca să înțeleagă ce s-a întâmplat, scriu jurnaliștii britanici.

Bătălia

Cei care au planificat operațiuni complexe spun că este remarcabil faptul că totul a decurs conform planului, lucru care nu se întâmplă de obicei. Un elicopter a fost lovit, dar a putut să zboare în continuare, iar niciun soldat american nu a fost ucis.

Încă există puține detalii despre bătălia care a avut loc în complexul lui Maduro, Fuerte Tiuna.

Guvernul cubanez a declarat că 32 dintre cetățenii săi au fost uciși de forțele americane. Aceștia erau gărzi de corp, care aveau rolul de a-l apăra pe Maduro, furnizate de către aliatul său, Cuba. Țara din Caraibe nu furnizează doar gardieni de corp, ci și sprijin de securitate mai amplu regimului.

„În perimetrul imediat al lui Maduro, probabil că nu se afla niciun ofițer de securitate venezuelean, iar în perimetrul exterior probabil că se aflau doar doi”, spune Fitzgerald.

Faptul că s-au dovedit atât de ineficienți a dus la întrebări cu privire la posibilitatea ca unele elemente ale regimului să fi facilitat misiunea într-un fel.

Forțele americane au reușit să ajungă la Maduro în timp ce acesta încerca să se închidă într-o cameră de siguranță din oțel, dar înainte de a apuca să închidă ușa.

Aveau la dispoziție lămpi de sudură și explozibili pentru a sparge ușa dacă era nevoie, dar rapiditatea cu care a fost prins sugerează din nou o cunoaștere incredibil de detaliată a configurației complexului.

Planul

CIA a întreprins o evaluare clasificată înaintea operațiunii, analizând ce s-ar putea întâmpla dacă Maduro ar fi înlăturat.

Analiștii au examinat o serie de opțiuni și, potrivit rapoartelor, au ajuns la concluzia că o colaborare cu elemente ale regimului existent oferea mai multe șanse de stabilitate decât încercarea de a instala la putere opoziția din exil. Acest lucru a contribuit la consolidarea opiniei că SUA ar trebui să colaboreze cu Delcy Rodríguez, vicepreședinta țării.

Se crede că, înainte de operațiune, au existat contacte secrete, pe canale neoficiale, cu elemente ale regimului Maduro, pentru a discuta despre poziția pe care oamenii ar putea să o adopte în funcție de diferite rezultate potențiale.

Detaliile exacte ale acestor contacte rămân un mister, dar ele explică, probabil, în mare măsură de ce a avut loc misiunea, de ce a avut succes și care este planul acum, scriu jurnaliștii BBC.

