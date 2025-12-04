Raport Amnesty International: deținuții din Alligator Alcatraz se confruntă cu „încălcări grave ale drepturilor omului”

Deținuții din închisoarea de imigranți din Florida, cunoscută sub numele de „Alligator Alcatraz”, erau încătușați într-o cușcă metalică înaltă de 60 cm și lăsați afară fără apă chiar și o zi întreagă, potrivit unui raport publicat joi de Amnesty International, relatează The Guardian.

Grupul pentru drepturile omului a declarat că imigranții reținuți în centrul de detenție Everglades, administrat de stat, și în centrul Krome din Miami, administrat de o companie privată în numele administrației Trump, continuă să fie expuși la „tratamente crude, inumane și degradante”, care în unele cazuri se ridică la tortură.

Celula, cunoscută printre deținuți sub numele de „cutia”, este folosită de gardieni pentru pedepsirea arbitrară a infracțiunilor minore sau inexistente, potrivit raportului întocmit pe baza interviurilor cu deținuții și grupurile de advocacy, precum și a unei vizite la Krome efectuate de angajații Amnesty în luna septembrie.

„Este o cutie în aer liber, expusă soarelui și umidității din sudul Floridei, precum și țânțarilor”, a mărturisit unul dintre deținuți grupului.

„La un moment dat, doi colegi de celulă au strigat la gardieni că am nevoie de medicamente. Zece gardieni au dat buzna în celulă și i-au trântit la pământ. Au fost duși în «cutie» și pedepsiți doar pentru că au încercat să mă ajute. Am văzut un tip care a fost ținut acolo o zi întreagă.”

Departamentul de gestionare a situațiilor de urgență din Florida (DEM) administrează „Alligator Alcatraz” independent de instituțiile federale aflate sub egida Serviciului de Imigrare și Vamă (ICE).

Molly Best, secretara de presă a guvernatorului republican al Floridei, Ron DeSantis, a declarat pentru sursa citată că raportul Amnesty nu este „altceva decât un atac motivat politic”.

„Niciuna dintre aceste afirmații nu este adevărată. De fapt, lansarea acestor acuzații fără niciun fel de dovezi ar putea pune în pericol siguranța și securitatea personalului nostru și a celor cazați la Alligator Alcatraz”, a spus ea.

DEM a negat anterior orice maltratare a imigranților reținuți în așteptarea deportării din tabăra izolată. În ciuda acestor afirmații, tabăra, care a fost deschisă în iulie după vizita lui Donald Trump, și-a câștigat rapid reputația de loc cu condiții dure, inclusiv presupuse încălcări ale drepturilor omului și negarea dreptului la un proces echitabil.

În august, un judecător federal a ordonat închiderea acesteia, în urma unui val de critici și a unui proces intentat de grupuri ecologiste. Cu toate acestea, în octombrie, centrul funcționa din nou, găzduind sute de deținuți, după ce doi judecători ai Curții de Apel numiți de Trump, dintre care unul avea legături strânse cu DeSantis, au blocat hotărârea de închidere.

„Ca niște câini”

Raportul Amnesty International detaliază acuzațiile aduse „Alligator Alcatraz” privind „condiții insalubre, inclusiv toalete care se revarsă, cu materii fecale care se scurg în locurile unde dorm oamenii, acces limitat la dușuri, expunere la insecte fără măsuri de protecție, lumini aprinse 24 de ore pe zi, hrană și apă de proastă calitate și lipsă de intimitate”.

„Persoanele intervievate au declarat că accesul la îngrijiri medicale este inconsecvent, inadecvat sau chiar refuzat, ceea ce expune indivizii la un risc grav de vătămare fizică și psihică. Persoanele au raportat că erau întotdeauna încătușate când se aflau în afara cuștii.”

O situație similară a fost constatată și la centrul Krome North Service din vestul orașului Miami. Acest centru a făcut obiectul unui raport separat publicat în iulie de Human Rights Watch, care susținea că deținuții erau legați cu mâinile la spate și obligați să îngenuncheze pentru a mânca din farfurii de polistiren „ca niște câini”.

Amnesty a documentat ceea ce a descris ca fiind întârzieri în procedurile de admitere, supraaglomerarea zonelor de procesare temporară, îngrijiri medicale inadecvate și inaccesibile, practici disciplinare „alarmante”, inclusiv utilizarea izolării prelungite, precum și dificultăți în accesul la reprezentare juridică și la un proces echitabil.

Violența și abuzurile rasiste ale gardienilor împotriva imigranților erau la ordinea zilei, a afirmat Amnesty, adăugând că unul dintre angajații săi a fost martor la un incident în care un gardian a trântit cu violență clapeta metalică a unei uși de la o celulă de izolare peste mâna rănită a unui bărbat.

Alți deținuți sosiți au fost obligați să doarmă timp de câteva zile într-un autobuz fără toaletă și aer condiționat, a declarat Amnesty, până când s-a găsit loc în interior.

„Supraaglomerarea extremă din Krome, neglijarea medicală și rapoartele privind tratamentul umilitor și degradant descriu o imagine cutremurătoare a încălcării drepturilor omului”, a declarat Amy Fischer, directoarea grupului pentru drepturile refugiaților și migranților.

Operațiunile zilnice la Krome sunt asigurate de compania cu scop lucrativ Akima Global Services, care a semnat un contract în valoare de 685 de milioane de dolari cu ICE anul trecut, în ultimele luni ale președinției lui Joe Biden. Compania nu menționează pe site-ul său web niciun contact pentru presă, iar ICE nu a răspuns la solicitarea de comentarii.

„Un semnal de alarmă”

Amnesty a criticat, de asemenea, funcționarea neortodoxă a „Alligator Alcatraz”, prima închisoare de imigranți din țară gestionată de stat, care sprijină operațiunile federale și care a fost finanțată în octombrie de Agenția Federală pentru Gestionarea Situațiilor de Urgență cu o sumă de 608 milioane de dolari rambursată contribuabililor din Florida.

„Acesta funcționează în afara supravegherii federale, fără sistemele de urmărire de bază utilizate în facilitățile ICE”, se arată în raport, susținând că unii deținuți au ajuns acolo după multiple transferuri între facilități în scurt timp, împiedicând familiile sau reprezentanții legali să știe unde se află.

„Absența mecanismelor de înregistrare sau urmărire a persoanelor deținute facilitează detenția în izolare și constituie dispariții forțate.”

Raportul Amnesty se încheie cu o serie de recomandări, printre care se numără solicitarea ca statul Florida să închidă „Alligator Alcatraz” și să pună capăt tuturor acordurilor și cooperării cu autoritățile federale de imigrare. De asemenea, solicită administrației Trump să oprească „criminalizarea migrației” și să pună capăt detenției în masă.

„Aceste concluzii sunt un semnal de alarmă”, a declarat Mary Kapron, membră a echipei de cercetare a Amnesty International.

„Tratamentul aplicat persoanelor din aceste centre de detenție pentru imigranți este crud, fără îndoială. Neglijarea medicală, condițiile mizere și inumane și pedepsele dezumanizante, care în unele cazuri se ridică la tortură, sunt revoltătoare. Autoritățile federale și statale trebuie să acționeze imediat pentru a pune capăt acestei crize a drepturilor omului.”

