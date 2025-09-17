Rapperul american DaBaby a lansat o melodie intitulată „Save Me” dedicată refugiatei ucrainene Irina Zarutska, care a fost ucisă în SUA. Rapperul a lansat și un videoclip în care reconstituie scena crimei.

În videoclip, DaBaby apare stând într-un tren – același tip de tren în care călătorea Zarutska – alături de un actor care îl interpretează pe Decarlos Brown, acuzat de crimă. Videoclipul începe cu o știre care anunță moartea Zarutska, iar melodia începe cu versurile: „Crezi că mă poți salva?”, scrie New York Post.

Un actor care o interpretează pe Zarutska urcă în tren și se așează vizavi de actorul care îl interpretează pe Brown. Videoclipul îl arată apoi pe Brown scoțând un cuțit și aruncându-se asupra tinerei, oglindind imaginile capturate de camerele de supraveghere. Dar, în ultimul moment, DaBaby intervine, zădărnicind atacul și salvând viața actriței.

Videoclipul se încheie cu o captură de ecran a unei pagini GoFundMe intitulată „În memoria iubitei Irina”, care strânge fonduri pentru a-i sprijini pe cei dragi.

Asasinarea Irinei Zarutska în SUA: ce se știe

Iryna Zarutska, în vârstă de 23 de ani, s-a mutat în Statele Unite împreună cu familia ei după începerea invaziei rusești în Ucraina. La sfârșitul lunii august 2025, ea a fost înjunghiată de mai multe ori într-o gară din Charlotte. A murit la fața locului. Presa americană a difuzat ulterior imagini ale atacului.

Poliția l-a arestat pe Decarlos Brown, un bărbat fără adăpost în vârstă de 34 de ani, în legătură cu crima.

Președintele SUA, Donald Trump, a folosit în repetate rânduri uciderea Zarutska pentru a critica politicile democraților, adăugând că atacatorul ar trebui să fie condamnat la moarte.

