Live TV

Video Rapperul american DaBaby a lansat o melodie dedicată refugiatei ucrainene ucise Irina Zarutska. Scena crimei, reconstituită în clip

Data publicării:
Irina Zarutska
In memoriam Irina Zarutska. Foto Profimedia
Din articol
Asasinarea Irinei Zarutska în SUA: ce se știe

Rapperul american DaBaby a lansat o melodie intitulată „Save Me” dedicată refugiatei ucrainene Irina Zarutska, care a fost ucisă în SUA. Rapperul a lansat și un videoclip în care reconstituie scena crimei.

În videoclip, DaBaby apare stând într-un tren – același tip de tren în care călătorea Zarutska – alături de un actor care îl interpretează pe Decarlos Brown, acuzat de crimă. Videoclipul începe cu o știre care anunță moartea Zarutska, iar melodia începe cu versurile: „Crezi că mă poți salva?”, scrie New York Post.

Un actor care o interpretează pe Zarutska urcă în tren și se așează vizavi de actorul care îl interpretează pe Brown. Videoclipul îl arată apoi pe Brown scoțând un cuțit și aruncându-se asupra tinerei, oglindind imaginile capturate de camerele de supraveghere. Dar, în ultimul moment, DaBaby intervine, zădărnicind atacul și salvând viața actriței.

Videoclipul se încheie cu o captură de ecran a unei pagini GoFundMe intitulată „În memoria iubitei Irina”, care strânge fonduri pentru a-i sprijini pe cei dragi.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Asasinarea Irinei Zarutska în SUA: ce se știe

Iryna Zarutska, în vârstă de 23 de ani, s-a mutat în Statele Unite împreună cu familia ei după începerea invaziei rusești în Ucraina. La sfârșitul lunii august 2025, ea a fost înjunghiată de mai multe ori într-o gară din Charlotte. A murit la fața locului. Presa americană a difuzat ulterior imagini ale atacului.

Poliția l-a arestat pe Decarlos Brown, un bărbat fără adăpost în vârstă de 34 de ani, în legătură cu crima.

Președintele SUA, Donald Trump, a folosit în repetate rânduri uciderea Zarutska pentru a critica politicile democraților, adăugând că atacatorul ar trebui să fie condamnat la moarte.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cladire_lovita_drone
1
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de fapt, distrus de o...
intrarea in sala CCR
2
CCR a declarat neconstituțională o sintagmă privind concursul de promovare în grad din...
profimedia-0973430131
3
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii lui au fost trimiși în judecată. Sunt...
adriana stoicescu
4
Judecătoare interceptată de procurori, în dosarul lui Călin Georgescu. Reacția Adrianei...
Traian Băsescu
5
„Palmă” dată de Traian Băsescu ambasadorului rus la București. „Cum stăm cu aroganţa...
Și-a dat demisia din televiziune ”peste noapte”, după 19 ani, și i-a lăsat pe toți ”mască”! Avea un salariu uriaș
Digi Sport
Și-a dat demisia din televiziune ”peste noapte”, după 19 ani, și i-a lăsat pe toți ”mască”! Avea un salariu uriaș
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Regele Charles și Donald Trump
Cum l-ar putea convinge regele Charles pe Donald Trump să sprijine...
florin barbu la o sedinta
Ministrul Agriculturii îi ceartă pe români pentru că mănâncă avocado...
Jan Marsalek in Moscow
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un...
lucian duta fost sef cnas
Lucian Duță scapă de închisoare. Fostul șef CNAS, condamnat pentru o...
Ultimele știri
Olguța Vasilescu, după consultările privind reforma administrației locale: Ministerul Dezvoltării propune reducerea a 13.000 de posturi
Vladimir Putin şi premierul indian Modi își întăresc alianța, în ciuda presiunii SUA. Cei doi lideri au vorbit din nou la telefon
România, lobby pentru dezvoltarea energiei nucleare, la Conferința AIEA. Oana Țoiu și Bogdan Ivan, parte a delegației de la Viena
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Accident
Cum a scăpat de la moarte șoferul unei mașini care își spăla liniștit parbrizul într-o benzinărie
Karol Nawrocki la Casa Alba
Donald Trump i-a trimis o scrisoare misterioasă lui Karol Nawrocki
donald trump la birou
Un grup de tineri americani au atacat în instanță administrația lui Donald Trump. Motivul acțiunii juridice
angela merkel
„Suntem complet singuri în câmp deschis.” Previziune sumbră a fostului cancelar german Angela Merkel
WASHINGTON DC — The Robert F. Kennedy Department of Justice Building serves as the headquarters of the U.S. Department of Justice on Pennsylvania Avenue. Completed in 1935, this Art Deco-influenced Neoclassical building features extensive sculptural eleme
Departamentul de Justiţie al SUA a eliminat un document despre extrema dreaptă radicală după uciderea lui Charlie Kirk
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e soția lui Robert Redford, cea care i-a stat alături până la final. În culisele mariajului cu femeia...
Cancan
BREAKING! Ilie Bolojan și-a anunțat DEMISIA. PLUS amenințări de ULTIMA ORĂ pentru acești bugetari
Fanatik.ro
Cu ce bani a plătit România construcția de autostrăzi și drumuri expres. Care sunt sumele provenite de la...
editiadedimineata.ro
Coaja de banană poate fi folosită ca ingredient
Fanatik.ro
Andrei Vlad a dat în judecată FCSB! Câți bani îi cere lui Gigi Becali. Exclusiv
Adevărul
Va ajunge combinatul siderugic la fier vechi? Controversele privatizării și închiderii fostului colos...
Playtech
Urmează trei minivacanțe pentru români, inclusiv una de 7 zile. De câte zile libere legale se vor bucura în...
Digi FM
Ce regretă cel mai mult Victor Ponta după divorțul de Daciana Sârbu: „Cum să nu-ți reproșezi așa ceva?”
Digi Sport
A plecat din România, de la un salariu de 4.000 €, și a ajuns să câștige 60.000 € lunar și să ”strălucească”...
Pro FM
Andrea Bocelli, declarații rare despre căsnicia cu Veronica Berti: „Niciodată nu ne plictisim!” Care este...
Film Now
Christopher Schwarzenegger, la bustul gol, în excursie cu familia. Fiul lui Arnold, pe iaht alături de o...
Adevarul
Viața după plafonare. Ce se va întâmpla cu prețul alimentelor de bază și cu inflația INTERVIU
Newsweek
Pensie cu 300 lei mai mică pentru o categorie de pensionari care trec la pensie limită vârstă. De ce
Digi FM
Titi Aur: „S-a gândit că îl salvează tata și avocații”. De ce ar fi fugit fiul lui Ilie Dumitrescu de la...
Digi World
Cum să-ți învingi atacurile de panică. Trucul de 15 secunde care calmează instant anxietatea, recomandat de...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Tragediile care au marcat viața lui Robert Redford. Durerea inimaginabilă care l-a schimbat pentru totdeauna
UTV
Andra și Cătălin Măruță, criticați după postarea de la biserică. „Țineți pentru voi, pentru sufletul vostru...