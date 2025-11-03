Live TV

Răspunsul lui Donald Trump, întrebat de ce l-a grațiat pe Changpeng Zhao, fondatorul platformei Binance: „Nu știu cine este”

Data publicării:
donald trump-air force one
Donald Trump surprins în timp ce salută, înainte de a se îmbarca în Air Force One. Foto: REUTERS/Elizabeth Frantz

Președintele american Donald Trump a susținut că nu știe cine este Changpeng Zhao, în ciuda faptului că l-a grațiat pe multimilionarul din domeniul criptomonedelor luna trecută, relatează BBC.

Liderul de la Casa Albă a fost întrebat despre grațiere în cadrul unui interviu acordat emisiunii 60 Minutes de la CBS News, difuzat duminică.

Changpeng Zhao, cunoscut și drept „CZ”, a pledat vinovat pentru facilitarea spălării de bani în 2023. A ispășit patru luni de închisoare și a acceptat să demisioneze din funcția de director executiv al Binance, platforma de tranzacționare de criptomonede pe care a cofondat-o.

Companiile sale au încheiat parteneriate cu firme legate de Trump pentru noi proiecte în domeniul monedelor digitale, printre care Dominari Holdings, unde fiii săi fac parte din consiliul consultativ și care are sediul în Trump Tower.

Gazda emisiunii 60 Minutes, Norah O'Donnell, l-a întrebat pe liderul american de ce l-a grațiat pe Zhao, chiar dacă procurorii guvernamentali au afirmat că acesta a cauzat „prejudicii semnificative securității naționale a SUA”.

„Bine, ești gata? Nu știu cine este”, a spus președintele SUA.

Trump a adăugat că nu-și amintește să-l fi întâlnit pe Zhao și că „nu are idee cine este”, știind doar că i s-a spus că omul de afaceri a fost victima unei „vânători de vrăjitoare” din partea administrației fostului președinte american Joe Biden.

În timpul interviului, Trump a discutat și despre sprijinul său pentru criptomonede și a afirmat că Statele Unite trebuie să se asigure că sunt lideri în acest sector, altfel riscă ca Beijingul și rivalii săi să obțină un avantaj în această tehnologie emergentă.

Grațierea acordată de președinte ridică restricțiile care îl împiedicau pe Zhao să conducă afaceri financiare, dar nu este clar dacă aceasta îi schimbă statutul în fața autorităților de reglementare din SUA sau rolul său în cadrul Binance.

Citește și:

Un miliardar merge la închisoare, dar banii lui se înmulțesc. „Va avea o avere semnificativă când va fi eliberat”

