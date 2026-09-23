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Răspunsul lui Macron după ce Donald Trump a vorbit despre intenția de a construi un Arc de Triumf al SUA: „Parisul rămâne Paris!”

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Donald Trump Emmanuel Macron
Foto: Profimedia
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Din articol
Un arc XXL Militarizat

Preşedintele francez Emmanuel Macron, aflat în vizită la New York, a fost invitat marţi, într-un interviu la ABC News, să comenteze ambiţia afişată de Donald Trump de a construi la Washington un monument inspirat de Arcul de Triumf din Paris, dar care, promite preşedintele american, îl va depăşi „din toate punctele de vedere”.

„Ăsta e stilul lui!”, a glumit mai întâi Emmanuel Macron, care spune că a văzut imaginile proiectului şi că a vorbit deja „de mai multe ori” despre Arcul de Triumf cu omologul său american, relatează Le Figaro.

Când jurnalistul american l-a întrebat dacă viitorul monument american va eclipsa cu adevărat modelul său parizian, preşedintele francez a răspuns categoric, cu zâmbetul pe buze: „Nu. Parisul rămâne Paris, iar Arcul de Triumf rămâne Arcul de Triumf, cu istoria şi stilul său”, a spus el. „Cred că aceste monumente sunt mai mari decât noi”, a adăugat liderul de la Elysee, cu o notă de ironie prezidenţială care nu l-a împiedicat pe Emmanuel Macron să se laude, în acelaşi interviu, cu „relaţia personală bună” pe care o are cu Donald Trump, în ciuda dezacordurilor lor frecvente.

Un arc XXL Militarizat

Comparaţia făcută de Donald Trump nu este deloc întâmplătoare. Proiectul pe care îl susţine îşi împrumută în mod explicit elementele de design de la Arcul de Triumf din Paris, dar în proporţii mult mai impunătoare.

Prevăzut a fi ridicat în apropierea râului Potomac, între Lincoln Memorial şi Cimitirul Naţional Arlington, monumentul ar urma să atingă o înălţime de aproximativ 76 de metri, faţă de aproape 50 de metri în cazul celui din Piaţa Charles-de-Gaulle din Paris.

Dacă va fi construit în forma sa actuală, ar deveni cel mai înalt arc de triumf din lume.

Decorarea sa va fi, de asemenea, spectaculoasă: o figură aurită inspirată de Statua Libertăţii va domina ansamblul, înconjurată de doi vulturi, în timp ce sloganurile „One Nation Under God” („O naţiune sub Dumnezeu”) şi „Liberty and Justice for All” („Libertate şi dreptate pentru toţi”) vor apărea cu litere aurite pe monument.

Proiectul a obţinut în primăvară aprobarea Comisiei Americane de Arte Frumoase, ai cărei membri au fost numiţi de Donald Trump.

De atunci, preşedintele american a adăugat monumentului şi o funcţie mult mai puţin simbolică. Duminică, el a anunţat că doreşte să transforme Arcul şi într-un „complex militar” capabil să găzduiască drone, lunetişti şi muniţie.

Editor : Sebastian Eduard

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