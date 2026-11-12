Partidul Republican din Statele Unite traversează o perioadă de confruntări interne după rezultatele alegerilor legislative din 3 noiembrie. Foști aliați ai președintelui Donald Trump îi contestă tot mai des deciziile, în timp ce republicanii tradiționali încearcă să își recapete influența.

În centrul disputelor se află și secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a cărui eventuală îndepărtare din funcție ar putea provoca o reacție puternică în interiorul mișcării MAGA, potrivit unei analize publicate de The Economist și preluate de Focus.

Rezultatele alegerilor de la jumătatea mandatului prezidențial au declanșat o dispută privind direcția politică a Partidului Republican și responsabilitatea pentru pierderile electorale.

Potrivit analizei The Economist, una dintre principalele cauze invocate de republicani este războiul împotriva Iranului, despre care numeroși membri ai partidului consideră că a afectat sprijinul electoral pentru administrația Trump.

O parte a mișcării MAGA critică și relațiile Washingtonului cu Israelul, în timp ce alți susținători ai președintelui continuă să apere politica externă a Casei Albe.

Pe lângă război, acuzațiile de corupție și nemulțumirile privind situația economică au amplificat tensiunile.

Cu toate acestea, mulți republicani evită să îi atribuie direct lui Donald Trump responsabilitatea pentru rezultatul alegerilor.

Tucker Carlson: „Trumpismul s-a încheiat”

Una dintre cele mai dure reacții a venit din partea comentatorului conservator Tucker Carlson, fost susținător al președintelui american.

În emisiunea sa din 4 noiembrie, Carlson a descris rezultatele alegerilor drept o catastrofă pentru republicani și a declarat că acestea marchează sfârșitul trumpismului.

El a pus rezultatul pe seama războiului cu Iranul, a acuzațiilor de corupție și a deciziilor luate de președinte în privința susținerii unor candidați republicani.

Carlson nu este singura personalitate conservatoare care s-a distanțat de administrație.

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Joe Rogan și Steve Bannon, două figuri influente în mediile apropiate mișcării MAGA, și-au exprimat, de asemenea, nemulțumirea față de direcția politică a Casei Albe.

În interiorul mișcării există însă și personalități care continuă să susțină pozițiile președintelui.

Mark Levin și Laura Loomer se numără printre vocile conservatoare care apără războiul împotriva Iranului și relațiile Statelor Unite cu Israelul.

Disputa dintre Carlson și Levin a devenit una publică, acesta din urmă acuzându-l pe fostul prezentator Fox News că ar fi contribuit la subminarea campaniei republicane.

J.D. Vance a criticat politicile administrației Trump

Tensiunile au devenit vizibile și la nivelul conducerii executive.

Pe 4 noiembrie, vicepreședintele J.D. Vance a criticat mai multe direcții politice ale administrației, fără să îl atace nominal pe Donald Trump.

Printre problemele semnalate s-au numărat războiul cu Iranul, incapacitatea de a reduce costul vieții și relațiile Statelor Unite cu Israelul.

Poziționarea lui Vance este importantă deoarece acesta încearcă să își consolideze sprijinul în rândul susținătorilor MAGA, în perspectiva viitoarelor confruntări politice din interiorul Partidului Republican.

Totuși, analiza The Economist arată că vicepreședintele nu beneficiază de susținerea tuturor facțiunilor mișcării.

O parte dintre activiștii MAGA privesc cu suspiciune legăturile sale anterioare cu industria tehnologică din Silicon Valley.

Pete Hegseth, în centrul unui conflict care poate diviza mișcarea MAGA

Una dintre cele mai sensibile probleme pentru administrația Trump este situația secretarului Apărării, Pete Hegseth.

Acesta este criticat de o parte a susținătorilor MAGA pentru rolul său în conflictul cu Iranul.

În același timp, Hegseth beneficiază de sprijinul unor grupuri conservatoare care apreciază măsurile adoptate la Pentagon împotriva generalilor considerați apropiați de politicile progresiste.

Această situație îl transformă într-un personaj controversat chiar în interiorul mișcării care l-a susținut.

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Sean Trende, analist la American Enterprise Institute, a avertizat că eventuala îndepărtare a lui Hegseth din funcție ar putea provoca o reacție puternică în rândul susținătorilor președintelui.

Potrivit acestuia, dacă Hegseth va fi forțat să plece, „mișcarea MAGA va înnebuni complet”.

Declarația reflectă temerile privind agravarea conflictelor dintre diferitele facțiuni conservatoare, într-un moment în care Partidul Republican încearcă să își definească direcția după alegeri.

Un republican a cerut demiterea lui Hegseth. Demersul a fost blocat în Camera Reprezentanților

Presiunile asupra secretarului Apărării au căpătat și o dimensiune parlamentară.

Congresmanul republican Thomas Massie a inițiat o procedură de punere sub acuzare a lui Pete Hegseth, invocând deciziile acestuia în războiul împotriva Iranului și în alte operațiuni militare.

Massie susține că forțele americane au fost implicate în operațiuni de luptă fără autorizarea Congresului și că nu au fost respectate obligațiile legale privind reducerea victimelor civile.

El a formulat acuzații și în legătură cu operațiunile militare americane împotriva ambarcațiunilor suspectate de trafic de droguri.

Hegseth a respins acuzațiile, descriind procedura drept o acțiune politică lipsită de fundament.

Pe 10 noiembrie, Camera Reprezentanților a blocat avansarea imediată a demersului. Cu 211 voturi la 204, inițiativa nu a obținut majoritatea necesară, fiind trimisă unei comisii.

Chiar dacă ar fi aprobată de Camera Reprezentanților, o eventuală demitere prin procedura de impeachment ar necesita ulterior o majoritate de două treimi în Senat.

Republicanii tradiționali încearcă să revină în prim-plan

În timp ce susținătorii MAGA se confruntă în privința politicii externe și a viitorului administrației, reprezentanții aripii tradiționale a Partidului Republican încearcă să promoveze revenirea la principiile economice conservatoare.

Fostul vicepreședinte Mike Pence a criticat orientarea partidului către populismul economic.

Într-un articol publicat în The Wall Street Journal, Pence a susținut că alegătorii au respins această schimbare de direcție.

Fostul senator Pat Toomey a formulat critici similare, contestând intervenția tot mai puternică a statului în economie și investițiile guvernamentale în companii din industria semiconductorilor și exploatarea pământurilor rare.

La rândul său, Mitt Romney, fost candidat republican la președinția Statelor Unite, a lansat critici la adresa lui Donald Trump.

Romney a invocat războiul cu Iranul, politica fiscală, acțiunile serviciului pentru imigrație ICE, relațiile externe ale administrației și modul de gestionare a documentelor referitoare la cazul Jeffrey Epstein.

Fostul candidat prezidențial a criticat atât politicile promovate de Trump, cât și caracterul acestuia.

Ted Cruz și Ron DeSantis încearcă să se repoziționeze

Între susținătorii fideli ai mișcării MAGA și republicanii tradiționali se află politicieni care încearcă să construiască o poziție intermediară.

Senatorul Ted Cruz a declarat, după alegeri, că Partidul Republican trebuie să își consolideze identitatea de formațiune politică reprezentativă pentru clasa muncitoare.

În același timp, Cruz a pledat pentru revenirea la politici economice conservatoare, bazate pe principiile pieței libere.

Deși a susținut anterior războiul împotriva Iranului, senatorul a afirmat că operațiunea militară ar fi trebuit să fie scurtă și încheiată rapid.

O repoziționare similară este vizibilă și în cazul guvernatorului Floridei, Ron DeSantis.

Acesta s-a distanțat de conflictul cu Iranul și a criticat neîndeplinirea promisiunii republicanilor de a publica documentele referitoare la dosarul Jeffrey Epstein.

DeSantis a cerut și interzicerea tranzacțiilor bursiere efectuate de membrii Congresului, o temă care beneficiază de susținere în anumite cercuri conservatoare.

Trump îl numește pe Stephen Miller șef de cabinet la Casa Albă

În plină dispută internă, Donald Trump a făcut o nouă numire importantă.

Pe 6 noiembrie, Casa Albă a anunțat desemnarea lui Stephen Miller în funcția de șef de cabinet.

Miller este cunoscut pentru pozițiile sale restrictive privind imigrația și pentru susținerea politicilor naționaliste ale administrației Trump.

Potrivit analizei The Economist, această numire poate fi interpretată drept un semnal că președintele nu intenționează să abandoneze principalele direcții politice ale mișcării MAGA.

În ciuda nemulțumirilor interne, Trump continuă să dispună de resurse financiare importante pentru campaniile electorale și de o influență considerabilă asupra alegerii candidaților republicani.

Strategul republican Douglas Heye estimează că sprijinul președintelui poate aduce unui candidat aproximativ 30% din voturi într-o competiție internă, procent care, în anumite condiții, poate fi suficient pentru obținerea nominalizării.

Heye consideră că Partidul Republican nu va putea intra într-o etapă politică definită prin desprinderea de Trump atât timp cât acesta continuă să joace un rol activ în politică.

Ce urmează pentru Partidul Republican

Potrivit analizei The Economist, rezultatele alegerilor din noiembrie au scos la suprafață diferențe ideologice și strategice care au existat în Partidul Republican și înaintea revenirii lui Trump la Casa Albă.

Disputele privesc în special politica externă, intervenția statului în economie, imigrația și relația dintre administrație și mișcarea MAGA.

În acest context, situația lui Pete Hegseth a devenit unul dintre punctele de tensiune dintre facțiunile republicane.

Eventuala sa plecare de la Pentagon nu este o decizie anunțată, ci un scenariu discutat în cadrul analizei. Reacțiile pe care le-ar putea provoca rămân, de asemenea, incerte.

Deocamdată, Donald Trump continuă să exercite o influență majoră asupra Partidului Republican, chiar dacă rezultatele alegerilor au amplificat criticile venite inclusiv din partea unor foști aliați.

Editor : Sebastian Eduard