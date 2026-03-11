Președintele Donald Trump și administrația sa au transmis până acum mesaje contradictorii și explicații confuze cu privire la campania militară comună a SUA și Israelului împotriva Iranului. Iar luni – a zecea zi a unei operațiuni care a zguduit aliații și a tulburat piețele – a ilustrat perfect această confuzie în jurul calendarului și obiectivelor finale ale războiului, arată BBC într-o analiză.

După o dimineață tumultoasă, în care indicii bursieri americani au scăzut și prețurile petrolului au crescut, președintele american a început să sune rapid reporterii, într-un efort evident de a calma spiritele. Comentariile sale au fost însă lipsite de claritate, chiar și atunci când a fost presat să ofere mai multe detalii.

„Am un plan pentru toate, bine?”, a spus el unui reporter de la New York Post, când a fost întrebat despre creșterea prețurilor petrolului. „Am un plan pentru toate. Veți fi foarte mulțumiți.”

Pentru CBS News, el a spus că războiul „este aproape de final”.

„Suntem cu mult înaintea programului”, a adăugat el. Când a fost întrebat dacă operațiunea se va încheia în curând, Trump a răspuns: „Nu știu, depinde. Încheierea este în mintea mea, a nimănui altcuiva.”

Telefonul său, cel puțin în sens economic, a avut efectul dorit. Bursele s-au redresat, iar prețul unui baril de petrol – care ajunsese la 120 de dolari mai devreme în aceeași zi – a scăzut sub 90 de dolari.

Cu doar câteva zile în urmă, Trump a declarat că nu va opri războiul până la „capitularea necondiționată” a Iranului. Dar, după comentariile sale de luni, se pare că se întrevede sfârșitul operațiunii militare care a tulburat Orientul Mijlociu și a dus la închiderea aproape completă a traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz.

Spre seară, însă, Trump și-a retras aceste declarații.

„Am putea spune că este un succes extraordinar în acest moment”, a afirmat el. „Sau am putea merge mai departe. Și vom merge mai departe.”

El a spus că SUA sunt „foarte aproape de a finaliza” ceea ce a numit o „excursie”, dar a avertizat că SUA vor intensifica atacurile dacă Iranul va continua să amenințe petrolierele care ies din Golful Persic.

„Îi vom lovi atât de tare încât nu vor mai putea nici ei, nici nimeni altcineva care îi ajută să recupereze acea parte a lumii”, a spus el.

Trump a prezentat, de asemenea, o misiune extinsă pentru război. El a spus că obiectivul său este să se asigure că Iranul nu va putea dezvolta arme pentru a ataca SUA, Israelul sau aliații americani „pentru o perioadă foarte lungă de timp”.

În cele din urmă, acest lucru ar putea necesita schimbarea regimului pe care Trump nu a reușit să o asigure până acum, întrucât defunctul ayatollah Ali Khamenei a fost înlocuit ca lider de fiul său.

Norii de fum se ridică deasupra rezervoarelor depozitului de petrol lovite de raidurile comune ale Israelului și Statelor Unite în timpul nopții, într-o stație situată la nord-vest de capitala Teheran, în Iran, duminică, 8 martie 2026. Foto: Profimedia

În decurs de câteva ore, mesajele președintelui au fost amețitoare. Cei care căutau semne care să indice când s-ar putea încheia această operațiune militară masivă sau indicii cu privire la obiectivele sale concrete au rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri.

Într-un interviu acordat duminică postului CBS, secretarul apărării Pete Hegseth a prezentat următoarea fază a operațiunii americano-israeliene, care include utilizarea unor muniții mai puternice: „Nici măcar nu am început cu adevărat efortul acestei campanii”.

Când Trump a fost întrebat luni despre aparenta contradicție dintre declarațiile sale că războiul a fost „foarte complet” și comentariile lui Hegseth, el a răspuns: „Cred că se pot spune ambele”.

„Este începutul construirii unei noi țări”, a spus el.

Construirea unei națiuni în stil irakian este însă o activitate pe care Trump și consilierii săi au declarat în mod explicit că nu doresc să o întreprindă.

Fluctuații majore pe piețe

Marți, investitorii americani vor emite un verdict asupra ultimelor declarații ale lui Trump. Dar chiar dacă fluctuațiile violente ale pieței pe care le-am văzut încep să se stabilizeze, creșterea prețurilor la benzină va dura probabil mai mult până se va calma, arată BBC.

În SUA, prețul mediu al unui galon de benzină (n.r. 3,7 litri) este acum de 3,48 dolari, în creștere cu 48 de cenți față de săptămâna trecută.

Acest lucru survine în contextul în care există indicii că economia se află deja în dificultate. Vinerea trecută, de exemplu, Biroul de Statistică a Muncii a anunțat că SUA au pierdut 92.000 de locuri de muncă în februarie, șomajul a crescut la 4,4%, iar rata de participare a forței de muncă, de 62%, a fost cea mai scăzută din decembrie 2021.

Un steag iranian se află în mijlocul distrugerilor din Piața Enghelab, în urma atacurilor efectuate de Statele Unite și Israel asupra Teheranului, miercuri, 4 martie 2026. Foto: Profimedia

„Accesibilitatea” și costul vieții sunt în mod regulat considerate cele mai importante probleme pentru americani, iar aceleași sondaje sugerează că există o opoziție considerabilă față de campania militară în curs din Iran. Aceasta este o combinație periculoasă pentru un președinte care este indisolubil legat de această operațiune și se află la câteva luni distanță de alegerile intermediare vitale din noiembrie, care vor decide controlul asupra Congresului, arată presa britanică.

Trump a promis că prețurile mai mari sunt temporare și că, până când americanii se vor prezenta la urne în noiembrie, vor fi mai optimisti în ceea ce privește costul vieții.

În nordul Georgiei, însă, alegătorii votează marți în cadrul unei alegeri speciale pentru Congres. Acolo, războiul cu Iranul – și pericolul pe care îl reprezintă pentru economie – sunt preocupări urgente.

Americanii, îngrijorați

Bob Stinnett, un alegător independent, a declarat că este îngrijorat de faptul că creșterea prețurilor la energie ar putea provoca o recesiune. „L-am susținut pe Trump, dar nu pentru asta”, a spus el.

Angie, care s-a pensionat recent după o lungă carieră ca asistentă medicală, a declarat că este îngrijorată de faptul că creșterea prețurilor la benzină i-ar putea afecta bugetul într-o perioadă dificilă din punct de vedere financiar.

Când a fost întrebată ce părere are despre războiul cu Iranul și impactul pe care l-ar avea asupra prețurilor la benzină, ea a spus că îi pasă mai mult de poporul iranian. Dar, a spus ea, SUA nu ar fi trebuit să se implice.

„Sincer, nu-mi place deloc”, a spus ea. „Înțeleg că aveau nevoie de ajutor, dar nu puteam găsi o altă soluție?”

Districtul din nord-vestul Georgiei, deținut recent de extremista de dreapta Marjorie Taylor Greene, este solid conservator. Dar chiar și acolo, alegătorii sunt neliniștiți, ceea ce reprezintă o oportunitate excelentă pentru candidatul democrat Shawn Harris.

„Deoarece prețurile la benzină cresc, totul se scumpește, și nu din cauza altcuiva, ci din cauza unei decizii pe care noi am luat-o”, a spus fermierul și generalul de brigadă în rezervă.

„Cred că voi câștiga mai mulți alegători pur și simplu pentru că suntem în război”, a spus el. „Și, apropo, acei alegători au fii și fiice în război.”

Președintele a promis în repetate rânduri că va reduce prețurile, iar el și echipa sa au dat semne că sunt conștienți de importanța acestei probleme. La sfârșitul anului trecut, el a lansat un așa-numit „tur al accesibilității” în Pennsylvania, dar acesta nu a reușit să se dezvolte cu adevărat.

Având în vedere că operațiunile militare din Venezuela și Iran au dominat titlurile din presă în ultimele luni, Trump riscă să fie perceput ca un președinte mai preocupat de intervențiile externe care îi definesc moștenirea decât de prețurile interne ale alimentelor. Desigur, Casa Albă ar susține că el este capabil să jongleze cu ambele aspecte.

Însă, odată cu creșterea prețurilor la benzină, determinată de o campanie militară pe care, potrivit sondajelor, puțini americani și-au dorit-o cu adevărat, Trump se confruntă cu un risc politic real, remarcă BBC.

