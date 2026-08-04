Războiul cu Iranul epuizează arsenalul SUA. Armata americană a folosit „practic toate” rachetele de precizie cu rază lungă de acțiune

Armata SUA a epuizat o mare parte din stocul său de rachete de mare precizie cu rază lungă de acțiune în timpul războiului de cinci luni cu Iranul, potrivit a trei persoane care au cunoștință de aceste date, ceea ce suscită îngrijorări cu privire la gradul de pregătire al armatei pentru conflicte viitoare, relatează Reuters.

Rachetele sunt, în principal, armele sol-sol ale Armatei, cunoscute sub denumirea de ATACMS și PrSM. Potrivit a două dintre surse, Statele Unite au folosit „practic toate” aceste arme.

Nu s-a raportat până acum în ce măsură armata rămâne fără rachete ATACMS și rachete de lovitură de precizie.

Munițiile cu rază lungă de acțiune reprezintă o componentă importantă a arsenalului militar, permițând lovituri precise de la o distanță sigură. Sistemele ATACMS furnizate de SUA au jucat un rol esențial în războiul din Ucraina, permițând forțelor ucrainene să atace ținte situate pe teritoriul Rusiei. PrSM reprezintă o generație mai nouă și mai avansată, care va înlocui sistemele ATACMS, care au o rază de acțiune mai scurtă.

Analiștii afirmă că astfel de arme – care costă peste 1 milion de dolari bucata – ar juca, de asemenea, un rol important în orice conflict cu China.

Sursele au refuzat să precizeze câte unități din fiecare tip de muniție mai aveau Statele Unite.

Președintele american Donald Trump a declanșat războiul împotriva Iranului împreună cu Israelul în luna februarie, prevăzând că acest conflict va dura puțin timp.

Însă, pe măsură ce războiul se prelungește, cele trei persoane familiarizate cu această chestiune și-au exprimat îngrijorarea că scăderea stocurilor de rachete ar putea limita capacitatea Statelor Unite de a descuraja adversarii, printre care Rusia și China.

O a patra persoană familiarizată cu această chestiune a declarat că, deși Comandamentul Central — care coordonează forțele americane din Orientul Mijlociu — și-a epuizat aproape în totalitate stocul de rachete terestre pe care îl deținea înainte de începerea războiului, a reușit să-și refacă stocurile din rezervele militare americane din alte părți ale lumii.

Sursele intervievate au vorbit sub condiția anonimatului.

Solicitată să comenteze datele privind stocurile, Casa Albă a dat publicității o declarație a lui Trump, în care se afirma că SUA dispun de „mult mai multe muniții decât oricine altcineva din lume” și „mult mai multe decât avem nevoie”.

„Companiile noastre din domeniul apărării produc, în acest moment, mai multă muniție decât au produs vreodată, pe lângă faptul că își extind fabricile și echipamentele la niveluri record”, a declarat liderul american.

Analiștii sunt de acord că anumite tipuri de muniție, inclusiv obuze de artilerie și mai multe tipuri de rachete, sunt produse în cantități record, dar avertizează că stocurile ar putea fi cu mult sub nivelul necesar pentru un război de lungă durată.

Lockheed Martin, care produce rachetele ATACMS și PrSM, precum și sistemul antirachetă balistică THAAD, nu a răspuns imediat la întrebările referitoare la declarațiile lui Trump sau la nivelul stocurilor. Nici Raytheon, care produce rachetele Tomahawk și interceptoarele Patriot, două arme importante ale SUA, nu a răspuns imediat.

Răspunzând la o solicitare de comentarii, purtătorul de cuvânt principal al Pentagonului, Sean Parnell, a declarat: „Armata americană este cea mai puternică din lume și dispune de tot ceea ce îi este necesar pentru a acționa la momentul și în locul ales de președinte. Am desfășurat numeroase operațiuni de succes în cadrul diverselor comenzi de luptă, asigurându-ne în același timp că armata SUA dispune de un arsenal vast de capacități pentru a ne proteja poporul și interesele”.

Cifrele privind stocurile au circulat în cadrul guvernului federal în ultima săptămână, pe fondul unor discuții tensionate din cadrul administrației Trump cu privire la cât timp mai pot Statele Unite să continue atacurile împotriva Iranului fără a reduce stocurile la niveluri care ar limita capacitatea armatei de a răspunde la crize din alte părți.

Una dintre surse a afirmat că reducerea stocurilor de rachete ATACMS și PrSM reflectă o decizie a administrației Trump de a evita modalitățile mai riscante de a ataca ținte iraniene, cum ar fi utilizarea avioanelor pilotate pentru lansarea bombelor.

Deoarece aceste arme permit armatei să atace ținte de la distanță, analiștii afirmă că ar fi de mare folos într-un război împotriva unui adversar cu un sistem puternic de apărare aeriană, precum China. Acestea au fost utilizate pentru a lovi ținte din interiorul Iranului, potrivit unui raport din martie al Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS).

Conform raportului, stocurile de rachete PrSM erau inițial reduse, având în vedere că este vorba de o muniție relativ nouă, însă armata americană a comandat un număr mare de astfel de rachete pentru anul 2027. Armata a declarat că rachetele ATACMS sunt retrase treptat din uz și că producția se orientează către rachetele PrSM, mai noi.

Liderii militari l-au avertizat de câteva săptămâni pe președinte că stocurile de arme defensive — inclusiv rachetele de interceptare Patriot, eficiente împotriva rachetelor balistice — se epuizau, au declarat două dintre surse. Săptămâna trecută, mai multe instituții media au relatat că Trump a decis să nu lanseze o altă ofensivă de amploare în Iran, în parte deoarece consilierii săi militari îl avertizaseră cu privire la stocurile SUA.

Un oficial american a contestat aceste relatări, afirmând că Trump a ales să nu mai lanseze un alt atac din cauza presiunilor exercitate de statele din Golf.

Conflictul din Orientul Mijlociu a stârnit o dezbatere aprinsă cu privire la autoritatea lui Trump de a iniția acțiuni ostile împotriva Iranului fără autorizarea Congresului. Congresului nu i-a fost înaintată nicio cerere de declarare a războiului sau de autorizare a folosirii forței militare.

Săptămâna trecută, CSIS a publicat un raport în care se estimează că, între februarie și iulie, aproximativ 65% din rachetele de interceptare Patriot au fost consumate și că numărul rachetelor de interceptare a rachetelor balistice THAAD din stocurile SUA era cu cel puțin 38% mai mic decât la începutul războiului. Sistemele Patriot și THAAD sunt sisteme care detectează și distrug rachetele inamice și se numără printre cele mai eficiente din arsenalul țării.

Deși Reuters nu a avut acces la cifrele privind aprovizionarea, aceste cifre corespund datelor interne ale SUA, au afirmat două dintre surse.

De asemenea, de la începutul războiului, Statele Unite au consumat mai puțin de jumătate din stocul lor global de rachete de croazieră Tomahawk, care sunt, în general, lansate de pe nave, a declarat una dintre surse.

Reuters nu a putut verifica în mod independent această cifră.

Tomahawk este o armă a Marinei, lansată de pe distrugătoare, crucișătoare și submarine, și a servit mult timp drept principalul mijloc al Marinei de a lovi ținte puternic apărate, fără a pune în pericol viața piloților.

Raytheon, o divizie a RTX, a încheiat un acord provizoriu pe mai mulți ani cu Pentagonul, menit să stimuleze producția de rachete Tomahawk, alături de creșterea producției altor tipuri de muniție, pe fondul eforturilor intense depuse de Washington pentru refacerea stocurilor.

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Editor : A.M.G.