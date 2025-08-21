Președintele Donald Trump s-a lăudat marți că a pus capăt ostilităților dintre „Aberbaijan” și Albania. În același timp, a reușit să greșească numele unei țări și să menționeze o altă țară care nu fusese implicată în conflictul în cauză.

La începutul acestei luni, Trump a negociat un acord de pace între Azerbaidjan și Armenia, ale căror lideri i-a găzduit la Casa Albă pentru un summit. Cele două țări se află de mult timp în conflict din cauza regiunii disputate Nagorno-Karabakh din Azerbaidjan, care s-a separat de țară cu sprijinul Armeniei. Azerbaidjanul a preluat din nou controlul asupra teritoriului în 2023, transmite presa de peste ocean.

Trump a apărut marți în emisiunea The Mark Levin Show, unde a repetat afirmația sa lipsită de context că ar fi pus capăt la șase sau șapte conflicte globale în primele șapte luni de mandat.

„Am rezolvat șase războaie, iar mulți spun că sunt șapte, pentru că există unul despre care nimeni nu știe”, a spus Trump în mod criptic.

„Dar am rezolvat șase războaie, iar în cazul Iranului am eliminat capacitatea nucleară a acestei țări, pe care ar fi folosit-o împotriva Israelului în două secunde dacă ar fi avut ocazia. Dar noi am eliminat-o.”

După ce a afirmat că conflictul dintre India și Pakistan a fost „cel mai ușor” de rezolvat, Trump și-a îndreptat atenția către „Aberbaijan” și Albania:

O mulțime de lucruri uimitoare, uimitoare. Ați văzut Aberbaijanul. A fost un conflict important, care a durat 34, 35 de ani, cu Albania. Gândiți-vă la asta. Adică, a durat ani de zile, și am ajuns să-i cunosc pe lideri, și i-am cunoscut prin intermediul comerțului. Am avut puțin de-a face cu ei și le-am spus: „De ce vă certați?” Apoi le-am spus: „Nu voi încheia un acord comercial dacă voi vă certați. E o nebunie.”

Oricum, un lucru a dus la altul și am rezolvat problema. Și asta era una dintre situațiile despre care oamenii spuneau că nu se poate rezolva. Chiar și când i-am adus pe amândoi în Biroul Oval, la final, când se pregăteau să semneze, stăteau unul lângă altul. Încercau să se îndepărteze. Nu se simțeau bine. La sfârșitul unei ore, se îmbrățișau și se felicitau reciproc. A fost frumos de văzut, de fapt.

Conflictul cu „Aberbaijan” este primul război fals în care Albania a fost implicată din 1997, când guvernul SUA a fabricat un război împotriva micului stat balcanic în filmul Wag the Dog.

Editor : A.R.