Președintele american Donald Trump își laudă adesea caracterul imprevizibil, afirmând că acesta îi ține în incertitudine atât pe aliați, cât și pe adversari. Potrivit propriilor sale declarații, disponibilitatea sa de a bombarda instalațiile nucleare iraniene în urmă cu 13 luni și de a trimite comando-uri Delta Force să-l captureze pe președintele Nicolas Maduro al Venezuelei din patul său la începutul lunii ianuarie reflectau dorința sa de a desfășura operațiuni militare care i-ar fi făcut pe predecesorii săi să pălească. El a declarat pentru The New York Times că era limitat doar de „propria moralitate”, în timp ce mânuia cel mai mare ciocan din lume.

Însă, în ultimele săptămâni, a părut să fie prins în capcană, mandatul său fiind treptat erodat de un război din care nu reușește să găsească o cale de ieșire, notează The New York Times.

A descoperit limite ale puterii sale pe care abia și le-ar fi putut imagina atunci când a demarat operațiunile de luptă pe scară largă pe 28 februarie, moment în care și-a stabilit obiectivele de a pune capăt rapid programului nuclear al Iranului și de a răsturna guvernul acestei țări.

Cinci luni mai târziu, aceste obiective rămân aproape în totalitate neîndeplinite. Iar cel de-al 47-lea președinte american, care odată era convins că o forță copleșitoare i-ar permite să pună în aplicare în Iran ceea ce numea cu mândrie „modelul Venezuela” — o schimbare a guvernului cu unul dispus să se supună controlului SUA — ezită acum să se lanseze din nou în operațiuni militare de amploare despre care agențiile sale de informații consideră că este puțin probabil să dea rezultate la fel de bune la Teheran.

Acesta nu a reușit să controleze creșterea vertiginoasă a prețurilor petrolului, nici efectele acestora asupra pieței bursiere. Traficul maritim, care s-a oprit aproape complet în Strâmtoarea Ormuz, apoi a fost redeschis pentru câteva săptămâni, a revenit la un nivel minim, iar acum este amenințat un al doilea punct, situat între Marea Roșie și Golful Aden. Și, deși liderul de la Casa Albă a amenințat că va ocupa Insula Kharg, de unde Iranul exportă petrol, sau că va confisca rezervele subterane de uraniu îmbogățit ale acestei țări, el a declarat public că știe că nu există voința de a trimite trupe terestre.

Aceste limite l-au lăsat profund frustrat, spun colaboratorii săi, și l-au făcut mai imprevizibil, chiar și după standardele lui Trump. Numai în această săptămână, secretarul pentru energie al lui Trump a semnat un pact istoric cu Arabia Saudită pentru furnizarea de energie nucleară civilă regatului, înainte ca liderul american să submineze acordul la mai puțin de 24 de ore mai târziu, uimind saudiții prin declarația că acordul, negociat timp de 18 luni, era nul, cu excepția cazului în care țara s-ar fi alăturat Acordurilor Abraham și ar fi recunoscut Israelul.

Aaron David Miller, un fost diplomat american cu o vastă experiență în Orientul Mijlociu, a afirmat că Trump a „îndepărtat din nou saudiții, l-a încântat pe Benjamin Netanyahu și i-a oferit Iranului argumente solide pentru a demonstra de ce încheierea de acorduri cu SUA este o misiune inutilă, sortită trădării”.

A doua zi, el a declarat că „acordul inițial” privind Podul Internațional Gordie Howe, în valoare de 4,5 miliarde de dolari – un proiect transfrontalier numit după vedeta de hochei îndrăgită de ambele părți ale frontierei cu Canada – a eșuat. El a impus tarife de 50% asupra unei serii de produse canadiene, într-o acțiune care părea a fi o încălcare flagrantă a Acordului SUA-Mexic-Canada pe care Trump l-a negociat în primul său mandat și pe care acum dorește să-l anuleze.

Nu este de mirare că Ottawa a retras invitațiile adresate americanilor la ceremoniile organizate cu ocazia finalizării podului, care se va deschide traficului luni.

Modificarea acordurilor de către liderul american, din furie sau frustrare, s-a extins și asupra priorităților interne ale partidului său. Republicanii pregătiseră scaune la Capitoliu pentru ceremonia de semnare a unui important proiect de lege privind locuințele — un acord bipartizan rar, sărbătorit de Casa Albă — când Trump i-a uimit refuzând să-l semneze. Singura sa prioritate, a spus el, era Legea SAVE America, efortul său de a modifica legile electorale, care nu beneficia de suficient sprijin din partea republicanilor.

Ceremonia a fost anulată. Proiectul de lege a devenit lege fără semnătura lui Trump — și, de asemenea, fără ca partidul său să aibă ocazia să fotografieze un gest care să faciliteze accesul la locuințe pentru noii proprietari.

Nu toate frustrările lui Trump, spun persoanele apropiate președintelui, sunt determinate de război, care a devenit atât de nepopular încât doar 29% dintre americanii chestionați de Washington Post și Ipsos au aprobat modul în care acesta a gestionat conflictul. Dar o mare parte dintre ele se datorează acestui conflict. Iar neliniștea este evidentă atunci când promite să oprească programul nuclear al Iranului cu orice preț, în timp ce aliații săi din țară doresc să se retragă.

„Trebuie să încheiem”, a declarat săptămâna trecută președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, exprimând o opinie tot mai des întâlnită în rândul celor mai entuziaști susținători ai președintelui american.

Însă președintele american nu dispune de o cale clară pentru a atinge acest obiectiv. Având în vedere că a intrat în conflict fără o strategie clară pentru obținerea victoriei, el se străduiește acum să găsească o modalitate de a ieși din conflict fără a-și pierde prestigiul.

Acum o lună, acesta emana încredere că găsise modalitatea de a-și proclama victoria. Pe 17 iunie, Donald Trump a semnat cu fast — la Palatul de la Versailles, locul unde Primul Război Mondial s-a încheiat oficial în 1919 — un acord de încetare a focului în 14 puncte, redactat în grabă.

La acea vreme, Trump a afirmat că o nouă generație de lideri iranieni, mai „rezonabili”, își dăduseră seama de realitate și erau motivați de interese economice.

„Cred că s-au săturat”, a declarat liderul de la Casa Albă într-un interviu acordat ziarului The Times pe 14 iunie. El a susținut că a reușit să obțină acordul deoarece a amenințat cu un atac de amploare, determinând Iranul să cedeze.

„Ne pregăteam să facem o mișcare importantă, iar ei ne-au spus: «Vă rugăm, nu faceți asta, vom ajunge la o înțelegere». Și am ajuns la o înțelegere imediat după aceea”, a spus el.

A durat doar două săptămâni.

Iranienii care au negociat acordul păreau să fi intrat în conflict cu Garda Revoluționară Islamică, ale cărei forțe au deschis focul asupra navelor care au refuzat să utilizeze canalul din Strâmtoarea Ormuz controlat de Iran. În timp ce Trump a afirmat într-un interviu recent acordat The Times că liderii iranieni doreau deblocarea unor fonduri iraniene de miliarde de dolari aflate în străinătate și reluarea livrărilor de petrol, Garda Revoluționară Islamică pare mai interesată să-și demonstreze controlul.

În prezent, Trump are trei opțiuni principale: escaladarea militară, măsuri economice drastice sau declararea victoriei și retragerea. Fiecare dintre acestea a fost dezbătută în ultimele săptămâni în cadrul unor întâlniri cu vicepreședintele JD Vance, secretarul apărării Pete Hegseth, șeful Statului Major Interarme, generalul Dan Caine, ginerele său Jared Kushner și trimisul său special, Steve Witkoff.

Fiecare opțiune pare inacceptabilă, din motive diferite.

Vineri, după ce a dat de înțeles toată săptămâna că intenționa să reia operațiunile militare de amploare în Iran, acesta a dat înapoi. Potrivit mai multor oficiali, în cadrul ședințelor informative, consilierii săi au exprimat îndoieli cu privire la faptul că un bombardament masiv – unul care ar fi întrerupt alimentarea cu energie electrică și ar fi vizat capacitatea de rachete a Iranului – ar fi determinat Iranul să revină la negocieri substanțiale.

Iar prețul ar fi unul ridicat. Lui Trump i s-a spus că atacuri de o asemenea amploare ar putea duce la pierderi uriașe de vieți omenești în rândul civililor și la foamete în masă chiar în rândul iranienilor pe care a promis odată că îi va proteja de propriul lor guvern. Când a fost întrebat vineri, în Biroul Oval, dacă ezită să distrugă centrale electrice și poduri, deoarece acest lucru ar putea constitui crime de război, el a replicat: „Nu voi răspunde la această întrebare”.

Însă adevărata sa ezitare ar putea proveni din faptul că războiul a epuizat stocurile americane de rachete interceptoare. În aprilie, Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale a estimat că jumătate din stocurile americane ale unor rachete de interceptare cheie ar fi putut fi deja utilizate. După 13 nopți consecutive de atacuri și contraatacuri în această lună, aceste stocuri, spun unii oficiali, au ajuns la niveluri critic de scăzute și au constituit un factor în decizia luată de Trump în ultimele zile de a amâna o escaladare majoră a războiului.

Oficialii americani se tem acum că președintele rus Vladimir V. Putin și președintele chinez Xi Jinping ar putea lua în calcul aceste penurii atunci când își planifică următoarele mișcări: în Ucraina și Europa, în cazul liderului de la Kremlin, și, probabil, împotriva Taiwanului, în cazul lui Xi.

A doua opțiune a lui Trump este aceea de a lăsa sancțiunile să-și facă efectul, în speranța că măsurile suplimentare de restricționare a exporturilor de petrol, aplicate prin reînnoirea blocadei asupra transporturilor care intră și ies din Strâmtoarea Ormuz, vor avea efectul dorit.

Însă acestea sunt procese lente, iar Trump a prezis colapsul economic al Iranului încă de când s-a retras pentru prima dată din acordul nuclear din era Obama, în 2018, și a impus ceea ce el a numit măsuri de control zdrobitoare asupra Iranului. Opt ani mai târziu, regimul este încă în picioare, sub conducerea unui nou lider care ar putea fi mai hotărât să continue un program nuclear secret.

Strategia aceasta ar putea totuși să dea roade. Însă va necesita o prezență militară americană costisitoare și continuă, precum și posibilitatea unor schimburi de focuri intermitente, care pun în pericol viețile altor americani și pot atrage mai multe atacuri asupra aliaților din Golf.

A treia opțiune este să-și declare victoria și să se întoarcă acasă. Trump părea să se îndrepte în această direcție acum o lună, când a declarat că a optat pentru un armistițiu și negocieri deoarece nu voia să riște o criză economică care ar fi dat naștere la comparații cu Herbert Hoover.

„El a fost întotdeauna cel pe care nu am vrut să-l imit”, a spus liderul american despre cel de-al 31-lea președinte, sub mandatul căruia a avut loc prăbușirea economică care a marcat începutul Marii Depresiuni. „Nu am vrut să asist la o catastrofă economică”. Ulterior, el a menționat că, dacă războiul ar fi continuat, lumea ar fi început să rămână fără rezerve de petrol.

Însă retragerea are un preț. Dacă Trump va părăsi Iranul lăsând combustibilul nuclear al acestuia, aproape de calitatea necesară pentru fabricarea unei bombe, îngropat sub dărâmături, iar Strâmtoarea Ormuz sub controlul de facto al Iranului, va fi eșuat în a rezolva problema care a declanșat atacul său și va fi creat o nouă problemă de proporții pentru piețele energetice.

Acest lucru i-ar defini moștenirea. Și ar arăta clar că puterea sa este supusă mai multor constrângeri decât credea el în ianuarie, când a declarat că influența sa era nelimitată.

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Editor : A.M.G.