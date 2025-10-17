Războiul lui Trump contra narcotraficanților. Armata americană are la bordul unei nave doi supraviețuitori ai atacului SUA din Caraibe

Armata americană are doi supraviețuitori la bordul unui vas al Marinei. Aceștia au fost salvați în urma unui atac american de joi asupra unei nave suspectate de trafic de droguri în Caraibe, în care au murit alte două persoane, au declarat vineri pentru Reuters trei surse familiarizate cu acest caz.

Informația, care nu a fost raportată anterior, ridică posibilitatea ca supraviețuitorii atacului de joi să fie primii prizonieri de război într-un conflict declarat de președintele Donald Trump împotriva unei amenințări „narcoteroriste” care, potrivit acestuia, provine din Venezuela.

Pentagonul nu a răspuns la solicitarea de comentarii.

Una dintre surse a susținut că nava lovită joi s-a scufundat și că era probabil o navă asemănătoare unui submarin folosită de traficanții de droguri pentru a evita detectarea.

Cinci surse familiarizate cu problema au declarat că armata americană a organizat o operațiune de salvare cu elicopterul pentru a prelua supraviețuitorii atacului și a-i aduce la bordul navei de război americane.

Înainte de operațiunea de joi, atacurile militare americane împotriva navelor suspectate de trafic de droguri în largul Venezuelei nu au lăsat niciun supraviețuitor cunoscut, iar videoclipurile prezentate de administrația Trump arătau nave distruse.

Potrivit administrației Trump, atacurile anterioare s-au soldat cu 27 de victime.

Atacurile au loc pe fondul unei consolidări militare americane în Caraibe, care include distrugătoare cu rachete ghidate, avioane de vânătoare F-35, un submarin nuclear și aproximativ 6.500 de soldați, pe măsură ce Trump intensifică conflictul cu guvernul venezuelean.

Miercuri, Trump a dezvăluit că a autorizat Agenția Centrală de Informații să desfășoare operațiuni secrete în Venezuela, alimentând speculațiile din Caracas că Statele Unite încearcă să îl răstoarne pe președintele venezuelean Nicolas Maduro.

Într-o scrisoare adresată săptămâna aceasta celor 15 membri ai Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, văzută de Reuters, ambasadorul Venezuelei la ONU, Samuel Moncada, a solicitat ONU să declare ilegalele atacurile SUA de pe coastele sale și să emită o declarație în sprijinul suveranității Venezuelei.

La începutul lunii, Pentagonul a dezvăluit Congresului, într-o notificare analizată de sursa citată, că Trump a decis că Statele Unite sunt angajate într-un „conflict armat neinternațional”.

Documentul avea scopul de a explica raționamentul juridic al administrației Trump pentru declanșarea forței militare americane în Caraibe.

Cu mai puțin de o săptămână în urmă, Pentagonul a anunțat că operațiunile sale de combatere a traficului de droguri în regiune nu vor fi conduse de Comandamentul Sudic cu sediul la Miami, care supraveghează activitățile militare ale SUA în America Latină.

În schimb, Pentagonul a declarat că se creează o forță operativă care va fi condusă de II Marine Expeditionary Force, o unitate capabilă să desfășoare operațiuni rapide în străinătate, cu baza la Camp Lejeune, în Carolina de Nord.

Joi, secretarul apărării Pete Hegseth a declarat că amiralul care conduce Comandamentul Sud al SUA va demisiona la sfârșitul acestui an, cu doi ani înainte de termen, într-o mișcare surprinzătoare.

