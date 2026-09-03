Președintele american Donald Trump i-a îndemnat marți pe iranieni să „se ridice și să lupte”, în timp ce Statele Unite par să se afunde tot mai mult într-un conflict cu Iranul care a intrat în a șasea lună. După un nou schimb de focuri în apropierea Strâmtorii Ormuz, Trump a minimalizat negocierile blocate și a amenințat Teheranul cu atacuri și mai dure, deși în urmă cu șase luni prezicea că războiul se va încheia în doar câteva săptămâni, potrivit The New York Times.

Pe măsură ce războiul din Iran, care a avut o evoluție intermitentă, se reaprinde, președintele Donald Trump pare împotmolit într-un conflict pe care nu îl poate controla și din care nu poate ieși, în ciuda declarațiilor sale privind o victorie totală.

Marți seara, după cel mai recent schimb de focuri pentru controlul Strâmtorii Ormuz, Trump i-a îndemnat din nou pe iranieni să se ridice împotriva regimului. Este un apel pe care președintele american l-a făcut și la începutul războiului, în urmă cu șase luni, înainte de a da înapoi și de a recunoaște că ordinul său era mai ușor de rostit decât de pus în practică.

Într-o postare pe rețelele sociale, Trump a minimalizat, de asemenea, negocierile blocate cu Iranul.

„Nu-mi pasă deloc dacă semnează un acord fără valoare, pentru ei”, a scris Trump marți seara, la câteva ore după ce Statele Unite au lansat un nou val de atacuri, iar Iranul a ripostat.

„Îmi place mult mai mult poziția noastră actuală, cu un control aproape total asupra Strâmtorii Ormuz și cu economia lor în colaps total”, a continuat președintele american. „Ei doar duc la capăt ceea ce este inevitabil. Când se va ridica poporul iranian și va lupta?”, a adăugat Trump.

Iranul păstrează pârghii de presiune

În ciuda cuvintelor combative ale lui Trump, Iranul arată clar că dispune, la rândul său, de pârghii de influență.

La șase luni de la începutul conflictului - despre care Trump prezisese că se va încheia în câteva săptămâni - nu se întrevede un sfârșit real al războiului.

Iranul a tras asupra navelor care treceau prin Strâmtoarea Ormuz, limitând sever capacitatea aliaților Statelor Unite de a exporta petrol și gaze.

Strâmtoarea Ormuz reprezintă un punct strategic esențial pentru comerțul mondial cu energie, iar restricționarea traficului prin această zonă poate avea efecte importante asupra piețelor petroliere și, implicit, asupra economiei globale.

Presiunea politică asupra lui Trump crește

Trump resimte, de asemenea, prețul politic al conflictului pe plan intern, în special în ceea ce privește impactul asupra economiei americane și șansele partidului său la alegerile de la jumătatea mandatului.

Președintele american ezită să reia un bombardament pe scară largă, chiar dacă lansează în mod regulat amenințări la adresa Iranului.

Una dintre cele mai recente amenințări a fost făcută chiar marți seara, când Trump a anunțat că Statele Unite lovesc ținte iraniene din apropierea Strâmtorii Ormuz.

„Dacă națiunea eșuată a Iranului va riposta la acest atac pe deplin justificat”, a scris Trump, „va fi lovită din nou, la un nivel mult mai dur și mai intens, dar acesta nu va fi cel mai mare atac dintre toate; acela așteaptă în culise și, când se va termina, va rămâne foarte puțin din Republica Islamică a Iranului!”

Declarația marchează o nouă escaladare a retoricii președintelui american, care continuă să amenințe Teheranul cu atacuri de amploare, în timp ce conflictul se prelungește mult peste perioada anticipată inițial de administrația de la Washington.

Trump încearcă să sufoce economic Iranul

În paralel cu acțiunile militare, Trump a încercat să pună Iranul sub presiune economică prin impunerea unui blocaj naval asupra porturilor iraniene și prin intensificarea sancțiunilor împotriva Teheranului.

Strategia americană este însă complicată de relația Iranului cu China.

China rămâne o sursă vitală de supraviețuire pentru Iran, cumpărându-i petrolul și furnizându-i materii prime și tehnologie care susțin economia și armata iraniană.

În aceste condiții, presiunea economică exercitată de Statele Unite asupra Teheranului este limitată de existența unor canale comerciale și economice importante cu Beijingul.

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Iar Statele Unite nu au manifestat prea mult interes în a deschide un alt front economic cu China, ceea ce complică și mai mult încercarea administrației Trump de a exercita o presiune decisivă asupra Iranului.

Astfel, la șase luni de la izbucnirea conflictului, Trump se confruntă cu o situație pe care, inițial, susținea că o poate încheia rapid: un război care se reaprinde periodic, un Iran care păstrează capacitatea de a lovi și de a perturba traficul prin Strâmtoarea Ormuz și o presiune politică și economică tot mai mare asupra administrației de la Washington.

Editor : C.A.