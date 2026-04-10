„Războiul sfânt” din Orientul Mijlociu: cum amplifică evanghelicii americani interpretarea religioasă a conflictului Trump - Iran

Președintele Donald Trump folosește retorica creștină pentru a-și mobiliza susținătorii fideli în spatele unui război cu Iranul din ce în ce mai nepopular, afirmă experții religioși și politici – un mesaj amplificat de la amvon de liderii evanghelici, care prezintă conflictul din Orientul Mjlociu ca pe o luptă între bine și rău, potrivit Reuters.

Trump, care a anunțat marți un armistițiu de două săptămâni, s-a străduit să convingă americanii să susțină războiul, care a provocat o creștere a prețurilor la energie, a dus la moartea unor militari americani și iranieni și i-a erodat și mai mult popularitatea în rândul alegătorilor.

În ultimele zile, el a recurs în mod repetat la limbajul creștin, numind salvarea unui aviator american doborât în Iran un „miracol de Paște” și sugerând că atacurile americano-israeliene au binecuvântarea lui Dumnezeu. Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a mers și mai departe, citând scripturile pentru a justifica utilizarea „violenței copleșitoare” împotriva dușmanilor care, potrivit lui, „nu merită milă”.

Acest mesaj a fost preluat de liderii creștini conservatori – de la cei apropiați lui Trump, precum Robert Jeffress, un pastor influent din Texas, până la predicatorii din orașele mici. Aceștia au subliniat semnificația biblică a statului modern Israel, pe care mulți evanghelici o asociază cu o profeție despre a doua venire a lui Iisus Hristos.

Evanghelicii văd războiul cu Iranul ca o luptă între bine și rău

Jackson Lahmeyer, un pastor evanghelic și susținător al lui Trump care candidează pentru Congresul SUA, a declarat într-un interviu că le-a spus enoriașilor săi din Tulsa, Oklahoma, în unele predici duminicale, că războaiele sunt de obicei bătălii între bine și rău și că Iranul nu face excepție.

„Oamenii răi există, și dacă nu te ocupi de ei, ei se vor ocupa de tine”, a spus el. „Binele și răul, asta este povestea Bibliei. Vestea bună este că, la final, binele învinge întotdeauna.”

Evanghelicii albi se numără printre cei mai puternici susținători ai lui Trump: peste 80% au votat pentru el în 2024, potrivit sondajelor la ieșirea de la urne, iar sondajele au arătat că aceștia reprezintă aproximativ o treime din susținătorii săi.

Această realitate politică este unul dintre principalele motive pentru care Trump și membrii cabinetului său se îndreaptă din ce în ce mai mult către o interpretare religioasă a conflictului, au declarat pentru Reuters mai mulți experți politici și religioși.

„Priviți poziția domnului Trump în sondaje și recunoașteți că are doar puțin mai mult de o treime din public de partea sa. O mare parte din acest electorat este alcătuită din creștini evanghelici albi”, a spus Jim Guth, profesor de științe politice la Universitatea Furman din Carolina de Sud, care studiază religia în politica americană.

Casa Albă nu a răspuns la întrebările privind utilizarea retoricii creștine de către Trump, dar purtătoarea de cuvânt Taylor Rogers a declarat într-un comunicat că președintele a întreprins acțiuni curajoase „pentru a elimina amenințarea acestui regim terorist, ceea ce va proteja poporul american pentru generațiile viitoare”.

Desigur, de-a lungul istoriei, președinții SUA au invocat credința creștină în vremuri de război. Însă experții intervievați de Reuters au afirmat că utilizarea de către administrația Trump a unui limbaj dur și fără echivoc pentru a încadra și justifica violența în termeni explicit religioși o diferențiază.

„Este același limbaj ca în cruciadele din Evul Mediu. Știți, trebuie să-i oprim pe necredincioși, trebuie să-i învingem pe cei răi”, a declarat John Fea, profesor de istorie la Universitatea Messiah, care a scris extensiv despre evanghelici și politică. „Nu am mai văzut niciodată așa ceva în istoria americană.”

Mesajele religioase explicite au atras critici din partea unor democrați și a unor lideri creștini de stânga, care le consideră o utilizare greșită a credinței pentru a justifica un război nepopular, început acum cinci săptămâni, care a lăsat în urmă 13 militari americani și mii de iranieni morți.

Adresându-se zecilor de mii de oameni din Piața Sfântul Petru în Duminica Floriilor, care deschide Săptămâna Mare înainte de Paște pentru 1,4 miliarde de catolici, Papa Leo a calificat conflictul drept „atroce” și a spus că numele lui Iisus nu ar trebui invocat niciodată pentru a propaga un război.

Doug Pagitt, un pastor evanghelic progresist, a declarat că, în opinia sa, administrația folosește o „narațiune creștină foarte specifică” pentru a-i menține pe evanghelici de partea sa și pentru a păstra intactă coaliția lui Trump, „Make America Great Again” (MAGA).

„Ceea ce spun ei este că Trump este de partea lui Dumnezeu. Puteți dormi liniștiți noaptea”, a spus el. „Pentru că, fără coaliția creștină, baza de susținere a MAGA devine foarte fragmentată.”

Potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos publicat săptămâna trecută, 60% dintre respondenți s-au opus atacurilor militare ale SUA asupra Iranului. Sondajul a evidențiat o profundă diviziune partizană, 74% dintre republicani susținând războiul, față de doar 22% dintre democrați.

Trump, comparat cu Iisus, în cadrul unei întâlniri la Casa Albă

Evanghelistul proeminent Franklin Graham a lăudat atacurile asupra Iranului în termeni biblici și l-a comparat pe Trump cu figura biblică a Esterei, o regină evreică care, potrivit Bibliei, a fost înălțată de Dumnezeu pentru a-și salva poporul de la anihilare în Persia antică, actualul Iran.

Ken Peters, liderul Bisericii Patriot din Tennessee, a transmis acest mesaj enoriașilor săi duminica trecută, exprimându-și speranța că războiul va duce la un „Iran pro-Israel, pro-America” — un comentariu care a stârnit aplauze, potrivit unei înregistrări video pe care pastorul pro-Trump a împărtășit-o cu Reuters.

„Îl vedem pe Trump ca pe un om al lumii pe care Dumnezeu îl folosește pentru a ne ajuta”, a spus Peters într-un interviu, adăugând că susține încadrarea războiului în termeni religioși.

Hegseth, în special, a folosit un limbaj deschis religios pentru a încadra războiul. Duminică, el a comparat salvarea aviatorului american din Iran cu învierea lui Iisus Hristos în Duminica Paștelui.

„Un pilot renăscut, acasă și în siguranță, o națiune care se bucură”, a spus el. „Dumnezeu este bun.”

Într-o declarație pentru Reuters, secretarul de presă al Pentagonului, Kingsley Wilson, a spus că liderii din timpul războiului au invocat de multă vreme credința creștină, indicând exemplul fostului președinte Franklin D. Roosevelt care a distribuit biblii trupelor în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

„Secretarul Hegseth, alături de milioane de americani, este un creștin mândru. Încurajarea poporului american să se roage pentru trupele noastre nu este controversată.”

O retorică religioasă similară a fost folosită de pastori evanghelici apropiați lui Trump la un eveniment de Paște cu Trump la Casa Albă săptămâna trecută. Televanghelista Paula White-Cain, consilier senior al Biroului pentru Credință al Casei Albe, l-a comparat pe Trump cu Iisus, spunând că amândoi au fost „trădați, arestați și acuzați pe nedrept”.

Jeffress, pastorul Bisericii Baptiste din Texas, care s-a numărat printre liderii religioși care și-au pus mâinile pe Trump în timpul întâlnirii, a declarat pentru Reuters că nu crede că războiul cu Iranul este împotriva islamului sau a musulmanilor, ci „un război spiritual între bine și rău, între împărăția lui Dumnezeu și împărăția lui Satan”.

Editor : B.E.