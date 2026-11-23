Președintele american Donald Trump a salutat revenirea lui Jensen Huang la Nvidia, susținând că este o decizie „corectă și oportună”. Într-o postare pe platforma Truth Social, liderul american a subliniat faptul că guvernul SUA „nu are niciun motiv să creadă” că revenirea acestuia în funcția de director general ar reprezenta „vreun risc” pentru securitatea națională.

„Consiliul de administrație al NVIDIA a luat decizia corectă și oportună de a-l repune pe Jensen Huang în funcția de director general. Țara are nevoie de conducerea lui Jensen la NVIDIA pentru a asigura succesul și prosperitatea nu doar a companiei, ci și a economiei americane.

Guvernul Statelor Unite nu are niciun motiv să creadă că revenirea lui Jensen la NVIDIA ar reprezenta vreun risc pentru securitatea națională. Procurorul general al Statelor Unite a confirmat că guvernul american nu deține dovezi conform cărora acesta s-ar fi angajat în vreo conduită ilegală”, a scris Donald Trump.

Președintele american l-a descris pe Jensen Huang drept „un mare patriot și o comoară națională”.

„La nivel personal, am ajuns să-l cunosc pe Jensen și pot afirma că este un mare patriot și o comoară națională. În altă ordine de idei, NVIDIA ar trebui să-și continue ancheta internă amănunțită privind respectarea de către companie a controalelor de export ale Statelor Unite, pentru a se asigura că își îndeplinește obligațiile legale și datoria patriotică de a proteja securitatea națională a Statelor Unite. Felicitări lui Jensen, Consiliului de administrație al NVIDIA, poporului Statelor Unite — și, de fapt, întregii lumi!”, a mai notat Trump.

Nvidia a anunțat luni că Jensen Huang revine în funcția de director general al companiei, cu efect imediat, la 11 zile după ce acesta și-a dat demisia pe fondul unui scandal care a provocat o criză la nivelul producătorului american de cipuri. Decizia consiliului de administrație marchează o schimbare radicală de poziție, după ce conducerea companiei exclusese public, cu doar câteva zile în urmă, posibilitatea revenirii sale.

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Editor : A.M.G.