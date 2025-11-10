Reacția lui Donald Trump după ce șeful BBC și-a dat demisia din cauza unui montaj din discursul liderului american: „Era perfect”

Șeful postului public britanic de televiziune și directorul executiv al departamentului de știri și-au dat demisia duminică, după zile întregi de presiuni legate de modul în care a fost prezentată știrea despre Donald Trump. Liderul american a reacționat în stilul caracteristic pe propria sa rețea de socializare.

Într-o mișcare salutată rapid de președintele SUA, directorul general al BBC, Tim Davie, și directorul executiv al departamentului de știri, Deborah Turness, și-au anunțat plecarea din instituția media.

Demisiile – care reprezintă un moment de criză pentru principalul post public de televiziune din Marea Britanie – vin după zile de titluri aprinse pentru BBC în legătură cu un episod al emisiunii sale documentare de referință, Panorama.

Postul de televiziune a fost acuzat că a indus în eroare telespectatorii prin montarea unor fragmente din discursul președintelui american Donald Trump din 6 ianuarie 2021, ziua în care revoltații au pătruns în Congresul SUA.

Purtătoarea de cuvânt a lui Trump la Casa Albă, Karoline Leavitt, a profitat de scandalul izbucnit într-un interviu acordat vineri ziarului Telegraph, acuzând în mod direct postul de televiziune că este „în mod intenționat necinstit” și că difuzează „știri false în totalitate, 100%”.

Șefa de presă a Casei Albe părea exultantă duminică, postând pe X capturi de ecran ale știrilor despre declarațiile sale și demisia ulterioară a lui Davie, alături de legenda „Shot: … Chaser” (Lovitura: … Vânătoarea).

Și Trump însuși și-a exprimat părerea pe platforma sa Truth Social, spunând că cei doi „au demisionat/au fost concediați, pentru că au fost prinși „falsificând” discursul meu foarte bun (PERFECT!) din 6 ianuarie”.

El a adăugat: „Mulțumesc ziarului The Telegraph pentru că a demascat acești „jurnaliști” corupți. Aceștia sunt oameni foarte necinstiți care au încercat să influențeze rezultatul alegerilor prezidențiale. Pe lângă toate acestea, ei provin dintr-o țară străină, pe care mulți o consideră aliatul nostru numărul unu. Ce lucru teribil pentru democrație!”

„Luptați cu înverșunare”

BBC este obligată prin statutul său să evite „favorizarea unei părți în detrimentul alteia” și nu este străină de acuzațiile venite din toate părțile politice din Marea Britanie că uneori nu reușește să facă acest lucru.

Dar ultima criză marchează o escaladare semnificativă a atacurilor asupra BBC din partea dreptei — și survine tocmai în momentul în care miniștrii se pregătesc să revizuiască modelul de finanțare al postului de televiziune.

Săptămâna trecută, ziarul de dreapta Telegraph a publicat o notă scrisă de Michael Prescott, fostul consilier pe probleme de standarde al BBC, care acoperea o serie de presupuse deficiențe în conținutul său. Acestea includeau acoperirea problemelor transgender, războiul din Gaza și președinția lui Trump.

Poate că cea mai frapantă acuzație a fost aceea că imaginile din emisiunea Panorama au fost editate în mod selectiv pentru a sugera că președintele SUA le-ar fi spus susținătorilor săi în ianuarie 2021: „Vom merge la Capitol și voi fi acolo cu voi, și vom lupta. Vom lupta cu înverșunare”.

Cuvintele au fost de fapt extrase din secțiuni ale discursului la o distanță de aproape o oră una de alta și au omis o secțiune în care Trump spusese că dorea ca susținătorii săi „să-și facă auzite vocile în mod pașnic și patriotic”.

În declarația de demisie a lui Davie, emisă duminică seara, acesta a recunoscut că „au fost comise unele greșeli și, în calitate de director general, trebuie să îmi asum responsabilitatea finală”. El a adăugat că decizia de a părăsi postul de televiziune după 20 de ani de serviciu – dintre care cinci în cea mai înaltă funcție – a fost „în întregime decizia mea”.

