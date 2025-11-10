Live TV

Reacția lui Donald Trump după ce șeful BBC și-a dat demisia din cauza unui montaj din discursul liderului american: „Era perfect”

Data actualizării: Data publicării:
donald trump
Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein

Șeful postului public britanic de televiziune și directorul executiv al departamentului de știri și-au dat demisia duminică, după zile întregi de presiuni legate de modul în care a fost prezentată știrea despre Donald Trump. Liderul american a reacționat în stilul caracteristic pe propria sa rețea de socializare.

Într-o mișcare salutată rapid de președintele SUA, directorul general al BBC, Tim Davie, și directorul executiv al departamentului de știri, Deborah Turness, și-au anunțat plecarea din instituția media.

Demisiile – care reprezintă un moment de criză pentru principalul post public de televiziune din Marea Britanie – vin după zile de titluri aprinse pentru BBC în legătură cu un episod al emisiunii sale documentare de referință, Panorama.

Postul de televiziune a fost acuzat că a indus în eroare telespectatorii prin montarea unor fragmente din discursul președintelui american Donald Trump din 6 ianuarie 2021, ziua în care revoltații au pătruns în Congresul SUA.

Purtătoarea de cuvânt a lui Trump la Casa Albă, Karoline Leavitt, a profitat de scandalul izbucnit într-un interviu acordat vineri ziarului Telegraph, acuzând în mod direct postul de televiziune că este în mod intenționat necinstit” și că difuzează știri false în totalitate, 100%”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Șefa de presă a Casei Albe părea exultantă duminică, postând pe X capturi de ecran ale știrilor despre declarațiile sale și demisia ulterioară a lui Davie, alături de legenda „Shot: … Chaser” (Lovitura: … Vânătoarea).

Și Trump însuși și-a exprimat părerea pe platforma sa Truth Social, spunând că cei doi „au demisionat/au fost concediați, pentru că au fost prinși „falsificând” discursul meu foarte bun (PERFECT!) din 6 ianuarie”.

El a adăugat: „Mulțumesc ziarului The Telegraph pentru că a demascat acești „jurnaliști” corupți. Aceștia sunt oameni foarte necinstiți care au încercat să influențeze rezultatul alegerilor prezidențiale. Pe lângă toate acestea, ei provin dintr-o țară străină, pe care mulți o consideră aliatul nostru numărul unu. Ce lucru teribil pentru democrație!”

„Luptați cu înverșunare”

BBC este obligată prin statutul său să evite „favorizarea unei părți în detrimentul alteia” și nu este străină de acuzațiile venite din toate părțile politice din Marea Britanie că uneori nu reușește să facă acest lucru.

Dar ultima criză marchează o escaladare semnificativă a atacurilor asupra BBC din partea dreptei și survine tocmai în momentul în care miniștrii se pregătesc să revizuiască modelul de finanțare al postului de televiziune.

Săptămâna trecută, ziarul de dreapta Telegraph a publicat o notă scrisă de Michael Prescott, fostul consilier pe probleme de standarde al BBC, care acoperea o serie de presupuse deficiențe în conținutul său. Acestea includeau acoperirea problemelor transgender, războiul din Gaza și președinția lui Trump.

Poate că cea mai frapantă acuzație a fost aceea că imaginile din emisiunea Panorama au fost editate în mod selectiv pentru a sugera că președintele SUA le-ar fi spus susținătorilor săi în ianuarie 2021: „Vom merge la Capitol și voi fi acolo cu voi, și vom lupta. Vom lupta cu înverșunare”.

Cuvintele au fost de fapt extrase din secțiuni ale discursului la o distanță de aproape o oră una de alta și au omis o secțiune în care Trump spusese că dorea ca susținătorii săi „să-și facă auzite vocile în mod pașnic și patriotic”.

În declarația de demisie a lui Davie, emisă duminică seara, acesta a recunoscut că „au fost comise unele greșeli și, în calitate de director general, trebuie să îmi asum responsabilitatea finală”. El a adăugat că decizia de a părăsi postul de televiziune după 20 de ani de serviciu – dintre care cinci în cea mai înaltă funcție – a fost „în întregime decizia mea”.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
femeie pe jos si frunze de toamnă
1
Când se încălzește vremea și se opresc ploile. ANM: Temperaturile vor urca spre 20 grade
Pintea_Paul-Ciprian senator
2
Paul Pintea, senatorul care și-a falsificat CV-ul, a fost prins la volan fără permis...
ilustrații cu orașul The Line din megaproiectul The Line în Arabia Saudită
3
Capăt de Linie pentru megaproiectul Neom: Cum a fost distrus orașul utopic al Arabiei...
accident
4
Detalii șocante din accidentul grav din Dolj, în care doi oameni au murit. Ce s-a găsit...
coadă de mașini la benzinărie
5
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin...
Lovitură de proporții în România: cel mai bogat om din Ucraina a luat decizia. "În 3 ani, asta se întâmplă"
Digi Sport
Lovitură de proporții în România: cel mai bogat om din Ucraina a luat decizia. "În 3 ani, asta se întâmplă"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
FED BALCON MOTIUNI 070925 P12_54555
Cum votează românii în funcție de vârstă: partidele pentru care ar...
barbat cu un cutit in mana si o femeie pe fundal
Tatăl femeii ucise de fostul soț în Teleorman acuză poliția: A...
Nicușor Dan: România are tradiție și expertiză. Putem redeveni un...
Dani Mocanu
Dani Mocanu ar fi plecat din țară înainte să fie condamnat la...
Ultimele știri
Sistemul de colectare a datelor cetățenilor din state non-UE, extins la noi puncte de frontieră și la Aeroportul Suceava
Românii plătesc indirect pentru creșterea deficitului comercial. „Guvernul se va împrumuta mai mult, iar costul ajunge la cetățeni”
Noi tensiuni între Thailanda și Cambodgia: Bangkok oprește implementarea armistițiului mediat de Statele Unite
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Scott Bessent
Cum ar putea primi fiecare american cel puţin 2.000 de dolari de pe urma tarifelor lui Trump. Explicațiile lui Scott Bessent
Maria Zaharova
Cinism marca Zaharova: îl acuză pe fostul șef al BBC că „a fabricat materiale” despre masacrul de la Bucea sau otrăvirea lui Skripal
soldați participă la un exercițiu militar în cadrul parteneriatului Joint Expeditionary Force (JEF)
Scenarii de război în nordul Europei. Pentru ce fel de atac din partea Rusiei se pregătesc Marea Britanie și aliații săi nordici
Donald Trump Miami Business Forum
Trump repetă una dintre cele mai mari greșeli ale lui Biden în ce privește economia. De ce americanii nu cred în „Epoca de Aur”
Vance - Trump - Rubio
Se caută un candidat care să îi ia locul lui Donald Trump, în 2028. Marco Rubio se uită în direcția lui JD Vance (Politico)
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd în Săgetător. Două zodii se trezesc la realitate, iar trecutul le bate din nou la ușă
Cancan
Ea este Mihaela din Teleorman, femeia ucisă de soț în fața copilului, chiar de ziua ei. Ce spunea bărbatul...
Fanatik.ro
Charalambous şi Pintilii şi-au dat demisia de la FCSB! Gigi Becali a dezvăluit tot: „Eu am făcut echipa...
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Antrenor portughez la Universitatea Craiova! Pe cine vrea să aducă Mihai Rotaru în locul lui Rădoi: „Vine pe...
Adevărul
Imperiul lui Putin se prăbușește sub propria greutate. China câștigă teren
Playtech
Cât trebuie să câștigi ca să-ți permiți un credit pentru locuință în 2025: Prețurile s-au dublat în marile...
Digi FM
De ce a lipsit tatăl Loredanei Groza de la concertul susținut la Sala Palatului: „Îmi este foarte greu să...
Digi Sport
Charalambous și Pintilii s-au dus la Gigi Becali să-și anunțe demisia
Pro FM
Sean „Diddy” Combs, acuzat că bea alcool artizanal în închisoare. Ce spune reprezentantul artistului: „Nu a...
Film Now
A rupt tăcerea după aproape 20 de ani. Dwayne „The Rock” Johson, declarații despre divorțul de Dany Garcia...
Adevarul
Masacrul din defileu, prima mare victorie românească împotriva ungurilor. Cum și-a bătut joc primul voievod...
Newsweek
EXCLUSIV Casa de Pensii anunță că toate programele informatice funcționează. Când vin pensiile recalculate?
Digi FM
Sebastian Stan spune că Marvel l-a ajutat să se dezvolte ca actor, însă a fost doar „primul pas”: „Trebuie să...
Digi World
O ameninţare „fără precedent” pentru sănătatea umană. Cum ne afectează schimbările climatice
Digi Animal World
Și-au lăsat câinii la un hotel în ziua nunții, dar când s-au întors acasă au avut parte de o surpriză. Ce...
Film Now
Legătura lor a devenit una strânsă după „Top Gun: Maverick”. Tom Cruise, la cinema cu Glen Powell: Am mâncat...
UTV
O mănăstire veche de 400 de ani a fost vândută la prețul unei pizza. Noul proprietar vrea să o transforme...