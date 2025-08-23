Live TV

Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din Ucraina

Data actualizării: Data publicării:
fabrică americană din Ucraina, bombardată de ruși
fabrică americană din Ucraina, bombardată de ruși. Foto Profimedia

Președintele SUA, Donald Trump, i-a spus președintelui rus, Vladimir Putin, că „nu este mulțumit” de recentul atac al Rusiei asupra unei fabrici americane de electronice din vestul Ucrainei, a afirmat Trump.

O rachetă rusă a lovit o fabrică de electronice deținută de compania americană Flex Ltd. în timpul unui atac de amploare pe 21 august. Fabrica, care nu produce echipamente militare, este situată departe de linia frontului, în Mukacevo, regiunea Transcarpatia, scrie Kyiv Independent.

În timpul unei conferințe de presă la Biroul Oval din 22 august, un reporter l-a întrebat pe Trump dacă a vorbit cu Putin despre atacul asupra unei companii americane.

„I-am spus că nu sunt mulțumit de acest lucru”, a declarat Trump. „Și nu sunt mulțumit de nimic legat de războiul acela.”

Trump nu anunțase anterior că a purtat o conversație cu Putin între momentul atacului și briefingul de la Casa Albă. Imediat înainte de a fi întrebat despre atacul Rusiei asupra fabricii americane, Trump le-a arătat reporterilor o fotografie cu el și Putin la summitul din Alaska, pe care a spus că Putin i-a trimis-o.

„El a fost foarte respectuos față de mine și față de țara noastră”, a spus Trump, adăugând că Putin „nu este atât de respectuos față de ceilalți”.

Trump a mai spus că se așteaptă să afle în două săptămâni cum vor evolua negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina, mediate de SUA.

„În următoarele două săptămâni vom afla în ce direcție se vor îndrepta lucrurile, și ar fi bine să fiu foarte mulțumit”, a spus el.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Noi avertizări meteo de furtuni.
1
Alertă de ploi și vijelii puternice în aproape toată țara. Harta cu zonele vizate de...
ID201640_INQUAM_Photos_George_Calin
2
Radu Miruță anunță că fiul cosmonautului Dumitru Prunariu se va ocupa de o companie de...
Imagine din portul Novorossiisk
3
O dronă marină ucraineană a explodat exact în momentul în care cinci scafandri ruși din...
seismograf
4
Cutremur în România, vineri după-amiază
INSTANT_ALEXANDRU_NAZARE_007_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Ministrul Finanțelor, despre facturile pe luna iulie cu TVA 21%: „Am aplicat corect...
Ce ironie! Kasparov i-a spus lui Trump unde să agațe fotografia cu Putin, după momentul bizar de la Casa Albă
Digi Sport
Ce ironie! Kasparov i-a spus lui Trump unde să agațe fotografia cu Putin, după momentul bizar de la Casa Albă
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
flags of Ukraine and China painted on cracked wall
China, pregătită să trimită trupe în Ucraina. Cu o singură condiție...
cv angajare
Scandal în Coaliție pe cele 600 de CV-uri depuse la Ministerul...
vreme rece dimineata natura vara
După furtuni, vremea se răcește. Temperaturi de până la 0 grade...
Maia Sandu și Ilie Bolojan
Bolojan a discutat, la Chișinău, cu președinta Republicii Moldova...
Ultimele știri
Copii loviți de o mașină pe trecerea de pietoni, în Târgu Mureș. Unul dintre ei a fost rănit grav
Aterizarea unui misterios avion rusesc nedumerește presa și politicienii din Brazilia. Aeronava este ținta sancțiunilor impuse de SUA
Rezultatele celui mai recent sondaj de opinie: Când și cum cred ucrainenii că se va termina războiul
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Soldați ucraineni funeralii
Un dezertor rus mărturisește cum au fost uciși cinci soldați ucraineni capturați. „Au fost dezbrăcați, îngenunchiați, s-a tras la cap”
Ukraine Kiev Western Leaders summit
Volodimir Zelenski: Mi-am reafirmat disponibilitatea de a mă întâlni cu preşedintele rus în orice formă
Inquam Photos /
Ionuț Stroe acuză o campanie de dezinformare îndreptată împotriva relației România - SUA. „Aceste narațiuni servesc Moscovei”
Trump, Putin set to hold closed-door talks on Ukraine
Putin vede „luminiţa de la capătul tunelului” în relaţiile cu SUA, Trump îl amenință cu „sancţiuni majore sau tarife enorme”
ex-Director of the Defense Intelligence Agency General Jeffrey Kruse, in uniform
Şeful serviciului de informaţii militare al SUA a fost demis. Cu ce l-a supărat Jeffrey Kruse pe Trump
Partenerii noștri
Pe Roz
Ea e bunica de 65 de ani care e într-o formă de invidiat și face furori pe internet: „Prefer bărbații tineri...
Cancan
Unde a fost plecată Silvana Dăogaru, cu 3 zile înainte să fie ucisă de soț. Părinții profesoarei de 44 de...
Fanatik.ro
Locul de pe glob care a ajuns să se destrame singur din cauza prezenței turiștilor. A devenit intens vizitat...
editiadedimineata.ro
Unde să ieși în București în weekendul 22-24 august
Fanatik.ro
A fost prins în Germania! Lovitura dată de polițiștii aflați pe urmele criminalului Emil Gânj
Adevărul
Moment dramatic în Dolj. O polițiștă oprește singură un conflict: „Lasă toporul jos!” Amenințată, a tras un...
Playtech
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine...
Digi FM
Meghan Markle, imagini rare cu prințul Harry. Videoclipul a făcut furori printre fani: „Ăsta e băiatul...
Digi Sport
Englezii au rămas "mască", după ce au aflat de echipa din România cu -94 puncte! Ce au scris
Pro FM
Noah, sora lui Miley Cyrus, despre perioada neagră a vieții ei: "E o durere pe care nu o doresc nimănui: să...
Film Now
Denise Richards, mărturie despre separarea de soț: "E extrem de greu. Nu credeam că voi divorța a doua oară"...
Adevarul
Emil Grădinescu, atacat în cabina de comentator. L-au bătut și l-au amenințat că-i taie gâtul: „Fani demenți”
Newsweek
Pensionari, furați la pensie pe Internet. Un escroc pretinde că îi ajută, dar îi lasă fără 1.000 lei
Digi FM
Christina Aguilera, trup de zeiță în costum de baie, după ce a fost acuzată că a folosit Ozempic să...
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă renunți la zahăr timp de două săptămâni? Efectele sunt vizibile chiar și la...
Digi Animal World
„Cel mai rar urs” din lume, surprins de o cameră de supraveghere. Cum arată animalul care locuiește în...
Film Now
"Brad Pitt al Franței" e azi departe de imaginea de cuceritor. Olivier Martinez trăiește din banii de la...
UTV
George Burcea, reacție ironică după ce a fost înlocuit în sezonul 2 din „Wednesday”. „Am cerut 5 milioane de...