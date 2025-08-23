Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din Ucraina

Președintele SUA, Donald Trump, i-a spus președintelui rus, Vladimir Putin, că „nu este mulțumit” de recentul atac al Rusiei asupra unei fabrici americane de electronice din vestul Ucrainei, a afirmat Trump.

O rachetă rusă a lovit o fabrică de electronice deținută de compania americană Flex Ltd. în timpul unui atac de amploare pe 21 august. Fabrica, care nu produce echipamente militare, este situată departe de linia frontului, în Mukacevo, regiunea Transcarpatia, scrie Kyiv Independent.

În timpul unei conferințe de presă la Biroul Oval din 22 august, un reporter l-a întrebat pe Trump dacă a vorbit cu Putin despre atacul asupra unei companii americane.

„I-am spus că nu sunt mulțumit de acest lucru”, a declarat Trump. „Și nu sunt mulțumit de nimic legat de războiul acela.”

Trump nu anunțase anterior că a purtat o conversație cu Putin între momentul atacului și briefingul de la Casa Albă. Imediat înainte de a fi întrebat despre atacul Rusiei asupra fabricii americane, Trump le-a arătat reporterilor o fotografie cu el și Putin la summitul din Alaska, pe care a spus că Putin i-a trimis-o.

„El a fost foarte respectuos față de mine și față de țara noastră”, a spus Trump, adăugând că Putin „nu este atât de respectuos față de ceilalți”.

Trump a mai spus că se așteaptă să afle în două săptămâni cum vor evolua negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina, mediate de SUA.

„În următoarele două săptămâni vom afla în ce direcție se vor îndrepta lucrurile, și ar fi bine să fiu foarte mulțumit”, a spus el.

Editor : Sebastian Eduard