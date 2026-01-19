Reacția lui Donald Trump, întrebat de o televiziune americană dacă va folosi forța pentru a lua Groenlanda. Ce a spus despre europeni

Într-un scurt interviu telefonic acordat NBC News, președintele SUA, Donald Trump, a refuzat să spună dacă ar exclude cucerirea Groenlandei prin forță și a avut ceva de spus și despre partenerii europeni.

„Fără comentarii”, a spus el postului de televiziune, întrebat dacă ar putea folosi forța.

El a insistat, totuși, că va continua „100%” cu planurile sale de a impune tarife țărilor europene dacă nu va obține Groenlanda, informează The Guardian.

Separat, el și-a repetat frustrarea față de Norvegia în legătură cu Premiul Nobel pentru pace, spunând că „Norvegia îl controlează în totalitate, în ciuda a ceea ce spun ei”.

„Le place să spună că nu au nimic de-a face cu asta, dar au totul de-a face cu asta”, a adăugat el.

Trump și-a exprimat, de asemenea, frustrarea față de liderii europeni care se concentrează pe Groenlanda, spunând:

„Europa ar trebui să se concentreze pe războiul cu Rusia și Ucraina, pentru că, sincer, vedeți ce au obținut.Asta ar trebui să fie prioritatea Europei, nu Groenlanda.”

