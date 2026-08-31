Reacția lui JD Vance după ce Trump a publicat un videoclip AI cu Insula Kharg făcută „țăndări”: „Îi place să mai schimbe puțin tonul”

Președintele SUA, Donald Trump, a transmis un mesaj Iranului prin postarea sa de pe rețelele sociale referitoare la distrugerea completă a centrului energetic iranian de pe Insula Kharg, a declarat luni vicepreședintele JD Vance, relatează Reuters.

„Președintelui îi place să mai schimbe puțin tonul pe rețelele sociale. El ar fi primul care ar spune că nu face anunțuri despre acțiuni militare pe rețelele sociale, dar cred că transmite un mesaj iranienilor”, a spus Vance când a fost întrebat despre postarea liderului de la Casa Albă.

Postarea de o singură frază a celui de-al 47-lea președinte american de duminică de pe rețelele sociale a fost însoțită de un clip video generat de inteligența artificială. Acesta prezintă bombardarea insulei Kharg din Iran și arată explozia unui rezervor de stocare a petrolului și a unui petrolier, filmate dintr-un avion care survola zona.

„Insula Kharg este făcută țăndări!!! Președintele DJT”, se arată în postare.

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Un oficial american a declarat luni că armata nu a vizat Insula Kharg în atacurile din timpul nopții. Un oficial iranian a calificat postarea lui Trump drept „ridicolă”.

Un atac asupra insulei Kharg, care gestiona 90% din exporturile de petrol ale Iranului înainte de războiul declanșat de atacurile SUA și ale Israelului din 28 februarie, ar perturba grav comerțul cu energie al țării și ar exercita o presiune enormă asupra economiei sale.

Descriind primele atacuri militare americane cunoscute de la sfârșitul lunii iulie, un oficial american a declarat că forțele armate au atacat două lansatoare iraniene de pe insula Larak.

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Editor : A.M.G.