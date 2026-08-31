Live TV

Reacția lui JD Vance după ce Trump a publicat un videoclip AI cu Insula Kharg făcută „țăndări”: „Îi place să mai schimbe puțin tonul”

Data publicării:
JD Vance
JD Vance, vicepreședintele SUA. Sursa foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Președintele SUA, Donald Trump, a transmis un mesaj Iranului prin postarea sa de pe rețelele sociale referitoare la distrugerea completă a centrului energetic iranian de pe Insula Kharg, a declarat luni vicepreședintele JD Vance, relatează Reuters.

„Președintelui îi place să mai schimbe puțin tonul pe rețelele sociale. El ar fi primul care ar spune că nu face anunțuri despre acțiuni militare pe rețelele sociale, dar cred că transmite un mesaj iranienilor”, a spus Vance când a fost întrebat despre postarea liderului de la Casa Albă.

Postarea de o singură frază a celui de-al 47-lea președinte american de duminică de pe rețelele sociale a fost însoțită de un clip video generat de inteligența artificială. Acesta prezintă bombardarea insulei Kharg din Iran și arată explozia unui rezervor de stocare a petrolului și a unui petrolier, filmate dintr-un avion care survola zona. 

„Insula Kharg este făcută țăndări!!! Președintele DJT”, se arată în postare.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Un oficial american a declarat luni că armata nu a vizat Insula Kharg în atacurile din timpul nopții. Un oficial iranian a calificat postarea lui Trump drept „ridicolă”.

Un atac asupra insulei Kharg, care gestiona 90% din exporturile de petrol ale Iranului înainte de războiul declanșat de atacurile SUA și ale Israelului din 28 februarie, ar perturba grav comerțul cu energie al țării și ar exercita o presiune enormă asupra economiei sale. 

Descriind primele atacuri militare americane cunoscute de la sfârșitul lunii iulie, un oficial american a declarat că forțele armate au atacat două lansatoare iraniene de pe insula Larak.

Citește și:

Iranul spune că vrea în continuare o soluție negociată cu SUA, după reluarea ostilităților. Tensiuni în Strâmtoarea Ormuz

În timp ce președinția lui se clatină, Donald Trump este mai periculos ca niciodată. Pe cine se va răzbuna el, după eșecul din Iran

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Cui aparține spațiul din fața casei sau a blocului. Foto Getty Images
1
Cui aparține spațiul din fața casei sau a blocului. Cine îl poate folosi și ce amenzi...
MCZoPTQ0MCZoYXNoPTI4N2YwMTUxODFlYzE3ODcyMjU5NTllNDQyMzZlZTQy.thumb
2
Pe cine ar vota bucureștenii dacă ar fi alegeri. Partidul clasat pe primul loc ar obține...
Donald Trump
3
În timp ce președinția lui se clatină, Donald Trump este mai periculos ca niciodată. Pe...
explozie nucleara profimedia-0148308083
4
Rusia spune care e singura situație în care ar folosi arme nucleare împotriva...
De la ce valori devine periculoasă tensiunea arterială. Foto Getty Images
5
De la ce valori devine periculoasă tensiunea arterială. Alimentele recomandate de...
Cum l-a numit bașkanul lui Gaziantep pe Mirel Rădoi, după ce l-a dat afară: "Nu exagerez"
Digi Sport
Cum l-a numit bașkanul lui Gaziantep pe Mirel Rădoi, după ce l-a dat afară: "Nu exagerez"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Yair Netanyahu
Fiul lui Benjamin Netanyahu a devenit o țintă pentru Teheran. El a fost scos în grabă din SUA. „Iranul a încercat să îl ucidă!”
stramtoarea ormuz iran
Iranul spune că vrea în continuare o soluție negociată cu SUA, după reluarea ostilităților. Tensiuni în Strâmtoarea Ormuz
Lacul America
Google Maps a redenumit Lacul Ontario în urma decretului lui Trump privind „Lake America”
Donald Trump
Mari redacții americane, excluse de la summitul G20 Finanţe de către Trezoreria SUA. Trump cere sancționarea unei jurnaliste
insula
SUA au lansat atacuri asupra Iranului, primele din ultima lună, provocând riposta Teheranului. Baze SUA din Iordania, lovite
Recomandările redacţiei
Kelemen Hunor
Kelemen Hunor neagă că va susține orice premier desemnat: PNL, USR și...
Lucian Pahonţu, șeful SPP, a fost trecut în rezervă / Sursă foto: Inquam Photos / George Calin
Lucian Pahonțu, prima reacție după acuzațiile privind Revoluția și...
clotilde armand
Clotilde Armand a fost condamnată la un an de închisoare: „Acest...
bomba atomica
Un parlamentar rus cere ca Moscova să folosească arme nucleare...
Ultimele știri
O delegație a talibanilor a sosit la Berlin pentru a facilita operaţiunile de expulzare către Afganistan
Ambasada Franței, de Ziua Limbii Române: „Ne apropie. Limbile pot fi punţi care unesc culturi şi oameni”
Sărbătoare cu cruce roșie pe 1 septembrie. Cine este sfântul care a pus bazele calendarului creștin
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii pot da lovitura la bani în septembrie 2026. Pentru ele începe o perioadă cu oportunități financiare
Cancan
Motivul HALUCINANT pentru care Dragoș, subofițerul de la ISU Neamț, a ucis-o pe Andreea. Filmul tragediei
Fanatik.ro
I-a șocat pe toți cei de la FCSB: „I-am trimis dimineața asistentul medical acasă. Frisoane, vomă, stări de...
editiadedimineata.ro
Pedro Sánchez acuză Rusia și Israel că au folosit criza din Ceuta împotriva Spaniei
Fanatik.ro
Marius Șumudică – Gigi Becali, discuție despre tactica FCSB: „Bine, mă, știi tu mai bine?”
Adevărul
„Nu se mai întorc cu adevărat acasă. Acea lume a dispărut”. Tinerii germani care au în grijă moștenirea...
Playtech
Câţi bani face un român pe zi din sticlele SGR reciclate: „Nu știu de ce te mai duci la job la banii ăştia”
Digi FM
Oana Roman, atacată și amenințată cu moartea. Persoane necunoscute i-ar fi filmat casa: „Am avut o vară...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Adio, Spania: transferul lui Andrei Rațiu e 99% gata!
Pro FM
Harry Styles nu s-a putut abține! Ce a spus despre nunta lui Taylor Swift cu Travis Kelce, chiar la Madison...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Critici dure pentru Anne Hathaway înainte de „Days of Thunder 2”. Randy Quaid rupe tăcerea: „Trebuie să fie...
Adevarul
Situația în care șoferii sunt obligați să oprească, chiar dacă pietonii nu sunt pe trecere. Amenda depășește...
Newsweek
Pensionarii vor plăti 1.000.000.000€ CASS din pensie în 2026. Parlamentarii au pensie specială de 12.000 lei
Digi FM
Au 14 copii, dar nu s-ar opri aici. Surprinzător, banii nu sunt principala problemă a acestei familii...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O adevărată cursă contra cronometru. Ce arată noile date despre procesul de formare al planetelor
Digi Animal World
Cât de des trebuie să-ți plimbi câinele în fiecare zi? De câtă mișcare are nevoie, în funcție de vârstă și...
Film Now
Detaliul care nu le-a scăpat fanilor. Eva Mendes și-a arătat singurul tatuaj din viața ei, dedicat lui Ryan...
UTV
Iustin Petrescu și Hara s-ar fi despărțit după doar două luni de căsnicie. Detaliile observate de fani