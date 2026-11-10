Reacția lui Pete Hegseth după lansarea procedurilor pentru destituirea sa: „Acesta este sabotaj”

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a calificat marţi drept o farsă sortită eşecului demersurile de destituire lansate împotriva sa (procedura de „impeachment”) pentru abuz de putere în timpul războiului cu Iranul, au consemnat AFP şi Reuters.

În prima sa conferinţă de presă la Pentagon din luna mai încoace, Hegseth a amintit că încercările de a-l pune sub acuzare pe preşedintele Donald Trump au eşuat, adăugând: „Vor eşua din nou”.

„Acesta nu este patriotism. Acesta este sabotaj”, a spus el.

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Referindu-se la războiul cu Iranul, Hegseth a asigurat că îşi asumă „fiecare dintre aceste operaţiuni. Am fost mândru să le duc la îndeplinire şi aş face-o din nou chiar mâine”.

Hegseth a făcut aceste declaraţii în cadrul unei conferinţe de presă, la o zi după ce congresmanul american Thomas Massie, un republican din Kentucky, a depus opt capete de acuzare împotriva sa, legate în principal de războiul din Iran, un prim pas în cadrul procedurii de destituire a oficialului american de către legislativ, care are însă slabe şanse de reuşită.

La rândul său, Donald Trump l-a atacat luni pe Thomas Massie, numindu-l „ratat” în timpul unei conferinţe de presă la Casa Albă. Potrivit preşedintelui SUA, „soldaţii, adevăraţii soldaţi... îl iubesc pe Pete Hegseth”.

„A făcut o treabă foarte bună”, a repetat el, asigurând că îl va susţine pe ministrul său chiar şi în cazul unui „impeachment” în Camera Reprezentanţilor.

Editor : Sebastian Eduard